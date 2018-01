Affaire du lycée de l’enfer de Toulouse (Gallieni) : quelles réflexions en tirer ?

J’ai connu cela dans un lycée professionnel avec le plus grand CFA de France dans a même enceinte 1250 élèves. Un internat garçons et un internat filles réservés au lycée professionnel. Ma mission était de rétablir l’ordre et de créer dans le groupe un lycée technique de l’hôtellerie, le LP et le CFA étaient dans les métiers de bouche et la restauration. Je me suis appuyé sur les professionnels, et une majorité d’enseignants. Je n’ai jamais tenu de conseil de discipline, j’utilisais la loi de décembre transition, article 9 si je me souviens bien pour écarter de l’établissement et immédiatement tout éleve qui posait des problèmes de sécurité. J’ai recruté des contrats aides pour la surveillance de tout y compris les parkings extérieurs. Car les pneus des professeurs étaient régulièrement crevés. Une quarantaine de surveillants auxquels je confiais un appareil de photo simple, avec mission de prendre la photo et de rentrer aussitôt avant de se faire attaquer. J’ai viré une quarantaine d’élèves le premier mois..avec un effet immédiat...quelques exclusions sans conseil de discipline, pour des raisons de sécurité des personnes et des biens. Une famille m’a attaqué en justice pour mise à Alain porte sans conseil de discipline. Mes lettres recommandées avec copie au rectorat mentionnaient que ce n’était pas une exclusion mais une mesure d’écart à titre conservatoire de la sécurité des personnes et des biens. J’ai pris un avocat et gagne le procès. Je collaborais avec la gendarmerie et les chauffeur de bus. En cas d’incident grave dans e bus celui ci était conduit directement dans la cour de la gendarmerie, proche, le lycée était le terminus. J’allais récupérer l’élève fautif, à gendarmerie appelait la famille, le jeune étai mis à l’écart et récupère par les parents’’... Je pense que c’était plus efficace que les grèves de professeurs, car la majorité silencieuse des élèves ne demandait qu’à travailler.