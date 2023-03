Affaire Epstein : un ex-conseiller de Clinton se « suicide », pendu à un arbre avec une balle dans la poitrine

Mark Middleton, conseiller spécial de Bill Clinton, ayant fait signer des contrats à Jeffrey Epstein à la Maison Blanche, s’est « suicidé » en mai 2022. Son corps et sa voiture ont été retrouvés au ranch Heifer à Perryville, Arkansas.

La scène macabre où un haut conseiller de Bill Clinton a été retrouvé pendu à un arbre avec une blessure par balle à la poitrine a finalement été révélée neuf mois après sa mort.

Mais le rapport du shérif sur la mort mystérieuse de Mark Middleton soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses, car il conclut à un suicide – malgré l’absence de trace de l’arme qui l’a tué.

Middleton, 59 ans, a été retrouvé mort en mai dernier au ranch Heifer à Perryville, Arkansas, à une heure à l’ouest de Little Rock.

La publication du rapport a été retardée après que des membres de sa famille aient adressé une requête à un juge. Ils craignaient que les photos de la scène sanglante ne soient rendues publiques.

Le juge a finalement décidé que les détails pouvaient être publiés, mais pas les photos.

Le conseiller spécial de Bill Clinton, Mark Middleton, qui a fait entrer Jeffrey Epstein à la Maison Blanche à plusieurs reprises, s’est suicidé en mai 2022.

Le corps et la voiture de Middleton ont été retrouvés au Heifer Ranch, propriété de Heifer International, une association de lutte contre la pauvreté, à Perryville, dans l’Arkansas.

Middleton était le conseiller spécial de Bill Clinton qui a admis Jeffrey Epstein à la Maison Blanche lors de sept des 17 visites au moins du défunt pédophile. Epstein, Ghislaine Maxwell et Clinton sont vus en 1993 à la Maison Blanche.

Le rapport, rédigé par Jeremy Lawson, adjoint au shérif du comté de Perry, indique qu’il a été appelé au ranch par une employée, Samantha McElroy, qui avait trouvé le SUV BMW noir abandonné de Middleton.

McElroy, 46 ans, a ensuite fait le tour d’un chalet du ranch.

« Presque immédiatement après avoir fait le tour du cottage, elle a commencé à crier », écrit Lawson.

« En arrivant à l’arrière du cottage, elle a montré du doigt l’arrière de la propriété et a demandé si c’était une personne.

J’ai pu voir ce qui semblait d’abord être un homme assis près d’un arbre, lorsque mes yeux se sont mieux concentrés, j’ai pu voir une sorte de corde allant de la branche de l’arbre à l’homme.«

Lawson a déclaré qu’il était clair que Middleton était mort.

« Je pouvais voir qu’il avait une blessure par balle à la poitrine et qu’il avait un câble électrique noué autour de son cou et attaché à la branche directement au-dessus de lui.«

L’adjoint a déclaré que la fouille du véhicule de Middleton a permis de trouver trois boîtes de chevrotine et un étui à pistolet, mais pas d’arme.

Ces détails donnent un nouvel éclairage sur la mort de Middleton, un homme marié, père de deux filles âgées de 18 et 20 ans, qui a été retrouvé mort le 7 mai l’année dernière.

Cet homme marié et père de deux enfants, qui vivait à Little Rock, dans l’Arkansas, s’est suicidé au Heifer Ranch de Perryville, à 50 km de son domicile.

Dans la nécrologie de Middleton, sa famille a demandé qu’au lieu d’offrir des fleurs, les personnes souhaitant lui rendre service fassent un don à un service spécialisé dans le conseil et la thérapie lié à l’église New Life, basée en Arkansas.

Le rapport de police obtenu par DailyMail.com donne un nouvel éclairage sur la mort de Middleton, 59 ans, marié et père de filles de 18 et 20 ans, qui a été retrouvé mort le 7 mai de l’année dernière. Middleton avec sa femme Rhea et ses filles, Lindsay et Lauren.

DailyMail.com a précédemment révélé qu’Epstein a visité la Maison Blanche pendant 14 jours distincts et s’est arrêté deux fois dans la même journée à trois reprises pendant le premier mandat de Bill Clinton. Middleton l’a admis au moins sept fois.

Le parcours de Middleton à la Maison Blanche et par la suite

Middleton était un conseiller spécial de Bill Clinton dans les années 1990 et a fait entrer Jeffrey Epstein à la Maison Blanche sept des 17 fois où le défunt pédophile lui a rendu visite.

Middleton a également volé dans le jet d’Epstein, surnommé le « Lolita Express ».

Plus récemment, il avait travaillé pour l’entreprise familiale de chauffage, ventilation et climatisation à Little Rock.

Le rapport de police a été communiqué au DailyMail.com par le bureau du shérif du comté de Perry.

Selon l’Arkansas Times, la famille de Middleton a déclaré qu’il souffrait de dépression.

La vie de Middleton ces dernières années était bien loin de la puissance dont il jouissait dans les années 1990.

Les registres des visiteurs de la Maison Blanche, précédemment rapportés par le DailyMail.com, montrent qu’il apparaît comme le signataire autorisé de sept des visites d’Epstein à la Maison Blanche, dont la plupart dans l’Aile Ouest.

En plus d’être un assistant spécial du Président, Middleton était également assistant du chef de cabinet, Thomas ‘Mack’ McLarty.

Middleton a quitté la Maison Blanche en février 1995 et a été accusé de se présenter comme un négociateur international, exactement le genre de personne qui aurait attiré Epstein.

En plus d’être un assistant spécial du Président, Middleton était également l’assistant du chef de cabinet, Thomas ‘Mack’ McLarty. Clinton et McLarty sont photographiés à la Maison-Blanche en 1993.

Middleton a volé dans l’avion d’Epstein et semble avoir servi d’intermédiaire entre Clinton et Epstein. Clinton et Ghislaine Maxwell sont vus dans l’avion.

Middleton a dirigé pendant des décennies une entreprise de climatisation à Little Rock, mais dans les années 1990, il a été conseiller spécial de Clinton et directeur financier de sa campagne présidentielle.

Le shérif adjoint du comté de Perry, Jeremy Lawson, a déclaré dans son rapport sur la mort de Middleton que de la chevrotine et un étui à pistolet avaient été trouvés dans la voiture du défunt, mais qu’il n’avait trouvé aucune arme.

En 1996, une enquête de la Maison Blanche a révélé que Middleton avait abusé de son accès pour impressionner des clients d’affaires et qu’il lui était interdit d’accéder à la résidence exécutive sans l’accord de la direction.

Middleton a nié ces allégations.

Un « suicide » qui allonge la liste des personnes décédées de morts violentes dans l’entourage des Clinton

Un certain nombre d’anciens associés de Clinton sont morts au fil des ans dans des circonstances inattendues, notamment le conseiller adjoint de la Maison Blanche, Vince Foster.

Sa mort, en 1993, a été classée comme un suicide, mais a suscité une multitude de théories conspirationnistes sur l’implication des Clinton.

Après qu’Epstein se soit pendu alors qu’il attendait son procès en 2019, Donald Trump a retweeté des théories du complot selon lesquelles Clinton était impliquée.

D’autres personnes dont la mort a été liée aux Clinton sans fondement sont Seth Rich, le collaborateur du Comité national démocrate qui a été assassiné en 2016 sans qu’aucun coupable n’ait été trouvé.

DailyMail.com a contacté une porte-parole de la famille Middleton.

Soucre : Daily Mail UK

