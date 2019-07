Affaire « François de Rugy » : certains de ses amis ont-ils eu intérêt à lui « savonner la planche, ou lui glisser une peau de banane » ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que François de Rugy, est en pleine tourmente, dans les médias ( presses, radios télés ), on sonne « l'hallali », alors peut-être par esprit de contrariété, j'ai cherché à connaître l'homme pour essayer de mieux le comprendre.

D'abord, je tiens à signaler que François de Rugy, comme homme politique n'est pas ma tasse de thé !, néanmoins par honnêteté intellectuelle, je rédige cet article, car je pense qu'il est possible que François de Rugy en tant que président de l'Assemblée nationale qui avait pris moult décisions pour réduire les frais de ladite assemblée : sources.,.. eh bien ne s'est fait pas que des amis, et que ces derniers ont été peut-être plusieurs à lui « savonner la planche , ou à lui glisser une peau de banane »,....Eh oui, lorsque l'on vous réduit par exemple votre pension de retraite de 37% ,... sûr que vous ne portez pas particulièrement dans votre cœur celui qui est à l'origine de cette décision ! :source.

Dans cette affaire, deux importantes vidéos !

La première la longue interview (1.18.24 ) de Fabrice Arfi reporter à Médiapart paru sur Agoravox TV : Ici.

La deuxième celle du passage de François de Rugy ( 12/07/19 ) chez Bourdin à RMC : Ici.

La question est : Sur cette affaire, le visionnage de ces deux vidéos ( au total 1 heure 45 ), nous permet-il d'y voir plus clair ?

Personnellement, j'ai trouvé F. de Rugy chez Bourdin assez convaincant : ( bien que F. de Rugy, je le répète ne soit pas ma tasse de thé, car à mon goût, un peu girouette, et très peu respectueux de la parole donnée,... comme hélas bien d'autres politiques : Le 15 janvier 2017, lors du deuxième débat télévisé, devant 1 750 000 téléspectateurs, François de Rugy prend publiquement l'engagement de soutenir le vainqueur de la primaire.

Au premier tour de la primaire citoyenne de 2017, il est crédité de 3,82 % des voix.

Un mois plus tard, il renonce à son engagement public de soutenir le vainqueur de la primaire, Benoît Hamon, et préfère s'engager aux côtés d'Emmanuel Macron pour la présidentielle. . Pour Jean-Christophe Cambadélis, alors premier secrétaire du PS, il s'agit d'une « faute morale ». La haute autorité des primaires qualifie son attitude de « contraire au principe de loyauté » Il s’engage à remettre en jeu la présidence de l’Assemblée à mi-mandat selon les règles fixées par La République en marche, indiquant que se porter candidat à sa succession ne serait pas dans « la logique » des choses. Quelques jours plus tard, il rappelle qu'il est élu pour la durée de la législature conformément à l'article de la Constitution et qu'il pourrait donc finalement aller au terme de ce mandat. Il revient de nouveau sur ses propos en janvier 2018 : wiki )

Ceci étant dit, je reviens sur les déclarations qu'a faites F. de Rugy chez Bourdin, où nous avons pu constater qu'il était vraiment très très en colère !.

De cet entretien, à la question, a-t-il agit pour réduire les frais de l'Assemblée nationale, la réponse est oui , cette mesure a-t-elle fait plaisir à tous les députés, sans se tromper force est de penser que non , donc de là à envisager que chez certains l'idée de lui « savonner la planche ou de lui glisser quelques peaux de banane » n'est pas absurde !

Pour ce qui concerne son appartement social, j'ai trouvé ses déclarations assez convaincantes, notamment sur le rôle de l'agence immobilière, ainsi que sur celui de la propriétaire pour cet appartement soumis à la loi Sellier ( le propriétaire a des réductions d'impôt s'il loue son bien à de personnes ayant de faibles revenus : sources )

Questions sur ces fameux repas !

Concernant ces fameux et fastueux repas quelques questions s'imposent,.. et nous attendons les réponses avec une grande impatience.

Premier constat : La cave de l'Assemblée nationale n'est pas remplie que de bouteilles de vin premiers prix !

Je vous invite à lire cet article : Les députés boivent moins, l’Assemblée vend son vin ( 5100 bouteilles sont à vendre) : source, ( certains vont penser que les vins servis au cours de ces repas l'étaient dans le but de diminuer les stocks ! ), voir également cet article de l'Opinion. « Hôtel de Lassay, mythes et réalités » : Ici.

Je vous invite également à consulter une page web qui évoque les vins et les Présidents à l’Élysée : Ici.

Quid de l'organisation de ces repas ?

Qui était chargé d'établir les menus qui seraient servis,... et surtout les vins ! est-ce F. de Rugy, son épouse, les deux, ou le maître d’hôtel des lieux ?

F.de Rugy, déclare chez Bourdin, qu'il est allergique aux crustacés et aux fruits de mer, … et que ceci est mentionné sur sa fiche à l'Assemblée, que le champagne ( comme à d'autres ) lui donne mal à la tête et qu'il n'aime pas le caviar ! (là comme dit l'autre on le croit ou pas, mais je pense que ce n'est pas très grave )

La question que tout le monde se pose ,... les motifs de ces repas ?

Les raisons ou motifs de ces repas avaient-ils des aspects « officieux » qui concernaient des sujets qui préoccupent les Français : chômage, sécurité, environnement etc etc, et ce dans le but d'y répondre et d'y faire face, de pistes ont-elles été abordées, et surtout y a-t-il eu des comptes rendus finaux ! ( bien que ces derniers ne soient pas obligatoires pour déclencher plus tard une réflexion),..ou alors au contraire avaient-ils un caractère strictement privés, ce qui fait que la « ligne jaune aurait été plusieurs fois franchie »,.. et dans ce cas-ci, application de la loi, et éventuellement sanction !

Conclusion !

Maintenant, vous avez ces éléments, ne reste plus qu'a vous faire votre opinion personnelle, pour ce qui me concerne, je pense que F. de Rugy, n'est pas tout blanc, mais également pas tout noir ,.. reste maintenant à démêler cet imbroglio,.. alors comme dit l'autre affaire à suivre avec une grande attention !

