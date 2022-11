Excepté les rares personnes dénuées de sensibilité, tout le monde a été horrifié dans notre pays par le calvaire qu’a subi la petite Lola (12 ans), violée, torturée et assassinée. Et à juste titre tout le monde attend de la Justice que la meurtrière présumée soit jugée et condamnée à la hauteur de sa responsabilité dans ce crime abominable. Au mépris des lois en vigueur, Cyril Hanouna est allé plus loin en se montrant partisan d’une justice expéditive tout droit héritée de l’obscurantisme médiéval…

Cyril Hanouna est un producteur et animateur de télévision populaire, connu pour ses fréquentes provocations, son goût des polémiques et sa quête compulsive du buzz médiatique. C’est dans le cadre de son émission emblématique diffusée du lundi au vendredi sur la chaîne C8, le talk-show Touche Pas à Mon Poste ! (TPMP), que cet individu sans vergogne – l’éthique intellectuelle semble lui être étrangère – distille ses pires persiflages, profère ses anathèmes ou assène ses vérités les plus controversées quand elles ne sont pas carrément irresponsables.

L’objectif de Cyril Hanouna est on ne peut plus limpide : réaliser un maximum d’audience pour servir tout à la fois ses propres intérêts et ceux des actionnaires du groupe Canal+, propriétaire de la chaîne. Le moyen : brosser dans le sens du poil les instincts de ses téléspectateurs assidus, ici en flattant leurs préjugés, y compris les plus triviaux, là en exacerbant leurs passions au détriment de leur raison. Pour de nombreux observateurs des médias, non seulement Cyril Hanouna n’élève pas le débat, mais il fait délibérément de la « télé-poubelle » !

Un constat corroboré par le dernier exemple en date de ses racolages nauséabonds : sa prise de parole sur le plateau de TPMP le mardi 18 octobre. En cause : le sort qui, selon lui, devrait être réservé à tous et toutes les Dahbia B., du nom de la meurtrière présumée de la petite Lola, assassinée dans des conditions atroces quelques jours plus tôt, le vendredi 14 octobre. Pour Cyril Hanouna, il n’y a pas à hésiter : dans un tel cas, la justice devrait passer très vite sous la forme d’un « procès immédiat » débouchant sans faiblir sur une peine de « perpétuité directe » !

On comprend l’émotion ressentie, à juste titre, non seulement par les téléspectateurs lucides, mais aussi par de très nombreux éditorialistes et par le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, tous choqués par le déni des droits de la défense et le caractère de lynchage social qu’induirait une procédure aussi dangereusement expéditive. Répondant aux très vives critiques exprimées à son encontre, Cyril Hanouna n’en a pas moins enfoncé le clou le jeudi 20 octobre : « Pour moi, si on a toutes les preuves (...) le procès doit se faire immédiatement, en quelques heures, et c'est terminé, c'est perpétuité directe ! »

Dans l’un de ses billets sur l’antenne de France Inter, la chroniqueuse Sophia Aram a qualifié Cyril Hanouna de « barbare populiste », et c’est très exactement ce qu’est l’animateur de TPMP. Quid de la rigueur de l’instruction judiciaire ? Quid de la connaissance du parcours de vie du criminel présumé ? Quid des délais nécessaires aux investigations de la Police technique et scientifique ? Quid des expertises psychiatriques ? Quid du temps de préparation de la défense ? En matière de justice criminelle, rien de sérieux ne peut être entrepris en quelques jours, ni a fortiori en « quelques heures » comme l’a suggéré Cyril Hanouna. Seuls les pires démagogues peuvent affirmer le contraire !

Un « barbare populiste », c’est bien ce qu’est l’animateur de TPMP, prêt, pour booster le buzz, à adresser le plus dangereux message qui soit à ses 2 millions de fidèles : une forme d’appel à un lynchage qui ne revendique certes pas la pendaison sommaire, mais n’en revêt pas moins les oripeaux de la justice expéditive la plus hideuse à l’encontre de justiciables condamnés, quoi qu’il puisse arriver – y compris en cas d’irresponsabilité psychiatrique avérée – à la peine maximale avant même qu’une instruction soit allée au terme des investigations, avant même que soit tenu le moindre procès.

Plusieurs plaintes ont été déposées auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM, ex-CSA). Une instruction ayant été ouverte, il appartiendra à cette instance de statuer sur les scandaleux propos tenus par Cyril Hanouna dont le rôle d’influenceur d’opinion n’est malheureusement plus à démontrer. Cela dit, et sans préjuger de la décision que prendra l’ARCOM, gardons à l’esprit qu’une société perd son humanité si elle oppose à un acte barbare, aussi abject soit-il, une réponse judiciaire elle-même inspirée par la barbarie !

Précédent article en rapport avec la Justice : Être juré de procès d’assises (octobre 2022)