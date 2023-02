Affaire Palmade : rebondissement ou détournement ?

Un "homme anonyme" s'est rendu à la police pour transmettre des preuves selon lesquelles le comique possédait dans son téléphone des vidéos pédo-pornographiques.

Bien. Cette nouvelle carte redistribue le jeu. On s'éloigne du chemsex (le sujet majeur qui mouille pas mal d'huiles) pour focaliser l'attention du public sur la piste de la pédo-pornographie. Soit ce qui, avec la mort d'un enfant, est par essence ce qui choque le plus.

Vrai ? Faux ? Manipulation ? A première vue : que Palmade ait "consommé" des images pédo ... Il est loin d'être le seul. Pourquoi le révéler maintenant, pourquoi lui et pas d'autres, comment un "inconnu" faisant partie du cercle de Palmade pourrait avoir eu l'idée de filmer ce dernier en train de regarder sur son téléphone des vidéos pédo ? Voilà à mon sens les bonnes questions à se poser.

Réfléchissons. Supposons que nous fassions partie d'un petit cercle restreint avec des goûts tout à fait particuliers pour la chair fraiche. On est d'accord qu'on le fait en cachette ? On ne se filme pas les uns les autres en train de mater ça. Si quelqu'un à un moment sort son Iphone pour filmer X en train de mater des vidéos illégales, X directement l'interrompt, et s'en suit une rixe. Là, étrangement, non. Rixe ? Sauf si Palmade est drogué - auquel cas il n'est pas en capacité de s'en rendre compte. Et celui qui filme (celui donc qui a lâché la bombe) : c'était quoi son intention à filmer celui qui soit-disant partageait avec lui ses fantasmes tordus ? On est d'accord que si tu fais ça pendant que Palmade mate en état stone ses merdes, c'est que tu es simplement en train de le piéger pour plus tard. Tu as une idée derrière la tête en tout cas ... Ce n'est pas innocent du tout.

Donc Palmade avait dans son cheptel une taupe, un traitre, appelez ça comme vous voulez. Qui sort du bois anonymement et qui le sacrifie une bonne fois pour toutes. A quel dessein ? Y aurait-il un ou plusieurs commanditaires ?

Palmade pour moi, je le redis, a tout du coupable idéal. Il paie actuellement pour des fautes qu'il a commises comme d'autres en ont commis mais qui eux n'ont pas créé de drame. Il paie donc pour lui mais aussi pour masquer le reste. Dont le chemsex bien entendu.

Palmade a en outre le profil du parfait suicidé. Assisté ou non.

Je ne pense pas que Palmade savait grand chose, qu'il aurait pu faire quelque révélation que ce soit qui justifierait cette dernière pelletée de terre. Il est bien trop paumé et fragile pour cela, et son cerveau complètement retourné, pour ainsi dire auto-détruit par ses années de dope, n'est à mon avis pas apte à établir quelque tactique défensive que ce soit. En clair : il n'est en rien un danger pour quiconque dorénavant. En un sens il est déjà mort.

En revanche le sujet de la pédophilie chasse factuellement la boite de Pandore du Chemsex que l'on venait à peine d'entrouvrir. La dimension feuilletonnesque de l'affaire Palmade, devenue affaire à tiroirs, prend un tout autre tournant. Comme dans une série Netflix le public à présent a quasiment oublié l'épisode précédent et se pince. Le choix du scénariste a donc été de zoomer sur le personnage Palmade et d'ignorer le plan d'ensemble de l'épisode précédent qui nous faisait découvrir l'arrière cuisine peu ragoutante où le public aurait pu commencer à se questionner sur ce monde interlope dans lequel Palmade évoluait. Non, la série, on la concentre sur ce nouveau Dexter made in France. C'est plus prudent.

On remarquera que cette introduction de la carte pédo va réveiller certains démons dans certaines familles idéologiques. Elles vont sortir du bois instantanément. Et faire beaucoup de bruit. Les réseaux sociaux vont prendre le relai. Comme dans une bonne vieille propagande de guerre, tous les ingrédients sont sur la table.