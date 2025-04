Affaire Pelicot : horreur et consternation...

@Maître Yoda

en fait c’est la « loi » du plus fort mais du plus coopératif en fait..si si !! les truands du sommet eux coopèrent pour niquer la masse qui refuse de coopérer sur quoique ce soit de bien, de bon etc et ensuite vient pleurer des conséquences que cela implique, ce qui n’est pas une loi mais un désir d’humains en perditions mentales, par peur de la vie, par terreur de demain car je serais mort , désirs inconnus des plus soumis, des plus peureux donc, peur de la vie bien sur car naître = mourir, soit 99% d la population, qui pour des raisons certaines remet sa vie aux plus tarés d’entre nous ...

les 1% sont pareils mais eux ont trouvé dans argent et pouvoir une drogue qui leur donne des secondes de répits dans leur peur de vivre alors ils continuent bien sur..drogue que la plupart d’entre nous voulons..

Il n’y a pas de loi du plus fort même si cela apparaît comme tel, il y a des humains plus ou moins déments ..

si ils ne coopéraient pas entre eux, cela irait, mais eux ils coopèrent..et là ils gagnent bien sur..

ce ne sont pas les plus forts, mais les plus tarés dans le sens pervers , déments etc mais qui contrairement aux masses abruties par elle meme avant tout, sont moins cons , si si, et eux ont compris que il faut coopérer..

à l’échelle totale des humains ceci ne peut qu’être en coopération équitable volontaire et bien plus, cela implique un état de l’esprit humain originel retrouvé,

à une échelle minimaliste ceci, cette coopération pour niquer les autres peut marcher que pour un pourcentage mineur, genre entre 1 et 5%, c’est le cas..

en fait même là c’est la masse totale qui décide en donna t sa vie à ces gens, ce qui est pour moi un mystère épais !

et que veut cette masse, tout pour ma gueule, chacun sa merde, laissez moi faire tout ce que je veux et peu importe les conséquences , même si cela détruit..

etc car résumer la démence voulue par les humains est un sujet d’une vie...+ 3 jours..

mes respects