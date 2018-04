Affaire Skripal : la France n’a pas les fesses propres

La Russie pose ici 10 questions pertinentes à la France sur les motivations des déclarations fracassantes de macron sur l'enquête concernant la tentative d'empoisonnement de l'espion russe et de sa fille. Il semble bien que le suivisme obsessionnel de notre président l'ait amené à des décisions pour le moins légères, et nous sommes en droit de nous poser les mêmes questions que les Russes, et d'exiger les mêmes réponses.

En effet, quand un président de la République Française déclare déclare :« Nous considérons cette attaque comme un défi sérieux pour notre sécurité » (? ??)

« Tous les Etats-membres ont exprimé leur entière solidarité avec leur allié britannique » (? ??)

et

« Tous ont convenu que conformément à l’évaluation britannique, il n’y a pas d’autre explication plausible que la responsabilité de la Russie », (? ??)

on peut supposer que ces déclarations reposent sur des bases sérieuses. Or il semble bien qu'il n'en soit rien, et que notre président se contente de suivre le mouvement de la russophobie ambiante.

Monsieur macron, ces preuves, et la réponse aux questions russes, nous y avons droit, et nous les exigeons. Les Français sont très majoritairement opposées à cette animosité stupide envers un pays ami, ou qui ne demande qu'à l'être, laquelle est entretenue par une hystérie médiatique sans précédent, ainsi qu'aux sanctions arbitraires qui en découlent, lesquelles sont fort préjudiciables à notre économie sans même ennuyer plus que ça la Russie. Vous n'avez pas été élu pour semer la zizanie au sein du monde à la remorque des américains, mais pour ouvrir les voies de la Paix, du bon sens et au minimum de l'honnêteté intellectuelle. Nous mériterions un président courageux, comme l'a été Chirac dans l'affaire irakienne, et non un larbin atlantiste et semeur de guerre au service d'intérêts qui ne sont pas les nôtres.

D'autres questions, après ces premières, sont adressées par la diplomatie russe aux britanniques, qui les recoupent, et qu'on trouvera en fin d'article.