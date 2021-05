Afghanistan : le départ définitif des troupes américaines

Le plus haut commandant américain, le général Austin Scott Miller dit qu'on lui demande souvent si les forces afghanes sont prêtes à combattre seules les talibans. Sa réponse ? « Ils doivent être prêts ».

L'armée des Etats-Unis a entamé son retrait complet d’Afghanistan, a déclaré dimanche le plus haut commandant américain, marquant le début de la fin de la guerre des Etats-Unis vieille de près de 20 ans dans le pays. « J’ai maintenant un ensemble d’ordres », a déclaré le général Austin Scott Miller, chef de la coalition dirigée par les Etats-Unis en Afghanistan, lors d’une conférence de presse auprès de journalistes afghans au quartier général de l’armée américaine à Kaboul, la capitale de ce pays.

« Nous procéderons à un retrait ordonné d'Afghanistan, ce qui signifie la transition des bases et du matériel vers les forces de sécurité afghanes », a rajouté l'officier supérieur. La mission Resolute Support de l'Otan a publié sur son compteTwitter ce 28 avril en citant le général Austin Scott Miller : « L’Afghanistan continue d’évoluer vers la paix et la stabilité avec l’appui de la communauté internationale ».

Les remarques du général Miller interviennent près de deux semaines après que le président Joe Biden a annoncé que toutes les forces américaines seraient hors du pays le 11 septembre, jour du 20e anniversaire des attaques terroristes qui ont propulsé les Etats-Unis dans leur longue guerre en Afghanistan. L'annonce de Joe Biden a été accueillie avec incertitude en Afghanistan alors que le pays se prépare à un avenir sans présence militaire des Etats-Unis et de l'Otan malgré une insurrection des talibans qui semble déterminée à une victoire militaire malgré les pourparlers de paix.

Si les talibans reviennent au pouvoir - que ce soit par la force ou en étant incorporés au gouvernement - ils risquent de faire reculer les droits des femmes, comme ils l'ont fait pendant leur régime sévère à la fin des années 1990. Les forces de sécurité afghanes, qui ont enduré un hiver particulièrement difficile, tiennent la ligne de front pour l'instant. Les offensives des talibans dans le sud et les attaques répétées dans le nord malgré le temps froid ont entraîné des pertes croissantes avant ce qui pourrait être un été violent alors que les forces américaines et de l'Otan se retirent. Bien que les forces militaires et de police afghanes, dans leur ensemble, comptent environ 300 000 personnes, le nombre réel est soupçonné d'être beaucoup plus faible.

Le général Austin Scott Miller a expliqué, comme relaté par le New York Times qu'« on me demande souvent : « Comment vont les forces de sécurité ; Peuvent-elles faire le travail en notre absence ? ». Il a répondu que « mon message a toujours été le même », « ils doivent être prêts ». Il a aussi rajouté que « certains équipements » doivent être retirés d'Afghanistan, « mais dans la mesure du possible » les Etats-Unis et les forces internationales laisseront derrière eux du matériel pour les forces afghanes.

Il y a environ 3 500 soldats américains en Afghanistan et environ 7 000 membres de l'Otan et des forces alliées. Ces forces de l'Otan se retireront probablement aux côtés des Etats-Unis car de nombreux pays de la coalition dépendent du soutien américain. Au sommet des forces militaires internationales en Afghanistan, il y a aussi environ 18 000 entrepreneurs dans le pays qui, presque tous, partiront également. Le général Austin Scott Miller a déclaré que certains des contrats « devront être ajustés » afin que les forces de sécurité afghanes, qui dépendent fortement de l'assistance des entrepreneurs, en particulier l'armée de l'air afghane, puissent être soutenues. Les milliers d'entrepreneurs privés en Afghanistan sont chargés de divers emplois, notamment la sécurité, la logistique et l'entretien des aéronefs.

En vertu de l’accord de paix de l’année dernière avec les talibans, les forces américaines et internationales étaient censées se retirer du pays avant le 1er mai. En vertu de cet accord, les talibans se sont abstenus - pour la plupart - d’attaquer les troupes américaines. Mais ce qui reste incertain, c’est si le groupe d’insurgés attaquera les forces qui se retirent suite à la décision de Joe Biden de fixer la date limite finale plus tard, en septembre. « Nous avons les moyens et la capacité militaires de protéger pleinement notre force pendant la rétrogradation, ainsi que de soutenir les forces de sécurité afghanes », a déclaré le général Austin Scott Miller.

Actuellement, les troupes américaines sont toujours réparties sous la forme d’une constellation d'une dizaine de bases où la plupart contiennent de petits groupes de forces d'opérations spéciales conseillant l'armée afghane. Pour couvrir le retrait, l'armée américaine a engagé une quantité importante de soutien aérien, y compris le positionnement d'un porte-avions dans le golfe Persique, au cas où les talibans décideraient d'attaquer, informe le New York Times.

Pierre Duval

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=2676