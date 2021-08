Afghanistan : les origines d’un conflit et quelques questions

Kaboul est tombée en un peu plus d’une semaine et est maintenant à nouveau un émirat arabe. La question est de savoir comment cela a pu se produire après vingt ans de guerre.

Revenons brièvement sur les étapes de ce long conflit.

Après l’attentat des Tours Jumelles du 11 septembre 2001, les États-Unis envahissent l’Afghanistan pour traquer Osama Bin Laden. Depuis 1996, le Pays était aux mains des Talibans, une secte fondamentaliste islamique, qui a été forcée de battre en retraite face à l'avancée militaire des États-Unis et d’autres Pays de l’OTAN, comme la France, l’Italie, l’Espagne. Les Talibans étaient dirigés par le Mollah Omar, qui prêchait une application très stricte de la charia, c’est-à-dire de la loi islamique. Ils ont pris le pouvoir après la chute de l’Empire Soviétique et la chute de la République Démocratique d’Afghanistan. Toutes les conquêtes civiles faites spécialement par les femmes furent rapidement balayées. On leur a imposé l’usage de la burqua pour sortir de la maison, toujours accompagnées des hommes de famille. Il leur était interdit de rire, d’étudier, de faire du bruit en marchant, sous peine de coups de fouet, de lapidation, de mutilations physiques. Il était interdit aux hommes de se couper la barbe. On ne pouvait pas utiliser la radio, la télévision, aller au cinéma. La musique et les arts étaient interdits partout. Durant leurs cinq années de gouvernement, les Talibans avaient accueilli les bases d’entraînement militaire d’Al Quaeda, une organisation terroriste dirigée par Bin Laden. En 2001, les Talibans ont été chassés de leurs postes de commandement et la coalition menée par les États-Unis a tenté d’instaurer une démocratie et de reconstruire l’Afghanistan en attendant le jour où les milices américaines auraient quitté le Pays.

Le retrait soudain des troupes effectué par le Président américain Biden a décrété l’échec total de la politique occidentale menée ces dernières années en Afghanistan. Les Talibans ont eu tout le temps de se regrouper et de reconquérir le Pays sans résistance. Le Président afghan Ghani s’est échappé dès que les Talibans sont entrés à Kaboul et l’ont prise. Les rafles maison par maison ont immédiatement commencé et toutes les personnes, hommes et femmes, qui ont travaillé avec les Occidentaux, vivent dans la peur de la violence et des représailles. Parmi eux, il y a beaucoup de femmes instruites, qui ont brûlé des diplômes et des documents qui témoignent de leur action aux côtés des gouvernements occidentaux. L’association humanitaire Pangea, qui travaille depuis des années en Afghanistan, fait savoir sur sa page Instagram qu’il poursuit son travail dans la clandestinité et que la tentative est d’ouvrir des couloirs humanitaires pour mettre en sécurité autant de civils que possible.

En ces heures, on assiste à des scènes d’Apocalypse, avec des personnes entassées dans les avions qui partent de Kaboul vers des destinations européennes et quelqu’un qui est tombé dans le vide après s’être attaché aux roues des avions. L’activiste pakistanaise Malala Yousafzai a tweeté un message ces dernières heures dans lequel elle exprime sa préoccupation pour les femmes, les minorités et les défenseurs des droits de l’homme.

Cette terrible tragédie soulève trois grandes questions :

1) Pourquoi l’Amérique a décidé de retirer son contingent si rapidement, Biden lui-même avait-il déclaré le 8 juillet dernier que les hélicoptères ne seraient pas nécessaires pour sauver le personnel de l’ambassade et qu’il n’y aurait pas d’avancée des talibans ?

2) Pourquoi les États-Unis n’ont-ils dépensé des sommes astronomiques que pour les armées au cours de ces 20 dernières années et n’ont-ils pas plutôt pensé à construire ce qui libère un pays opprimé : écoles, hôpitaux, tribunaux, stades et centres de recherche ? Aujourd’hui, 45% des hommes et 70% des femmes ne savent ni lire ni écrire.

3) La troisième question est correctement formulée par l’écrivain Khaled Hossein sur son profil Twitter : « Que fera l’Amérique face à la crise humanitaire imminente en Afghanistan ? Qui protégera les hommes, les femmes et les enfants abandonnés ? »