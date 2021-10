Afghanistan : racket Taliban et installation de commandos kamikazes à Ishkashim ainsi que dans le corridor du Wakhan

@xana

Je ne comprends absolument pas le sens de cette remarque. Vous nous avez habitués à plus de qualité dans vos commentaires. Je ne suis pas un « journaliste indépendant ». Vous le savez fort bien. Sinon, je n’aurais pas besoin de publier sur Agoravox. Et, en plus, je serais payé pour le faire. Pour ce qui est du jeune père de famille Afghan qui m’a fait part de ces « informations » il ne les a pas lu dans la propagande US. Car celle-ci ne s’intéresse pas au Wakhan, là où il vit. Bien au contraire, cet interlocuteur fait part de ce qu’il a vu et entendu. Par ailleurs, je reprécise que les habitants d’Ishkahsim et du Wakhan sont des Tadjikes chiites ismaéliens. Les Talibans, majoritairement Pachtounes, sont sunnites, y compris les Tadjiks taliban. Cela a un sens pour ceux qui s’intéressent réellement à ce qui se passe là-bas.

Pour ma part, je n’émarge pas à la CIA et je ne me cache pas derrière un pseudo anonyme pour publier des articles ou des commentaires. Je dis qui je suis et ces informations sont aisément vérifiables. Ce qui peut aisément éviter de contribuer à des propos de comptoir polémistes comme celui auquel je réponds ici.