Afghanistan : tout a commencé par un coup d’Etat

L'avènement de la république d'Afghanistan en 1973 n'a pas raison des tribus, en 1979 il y règne une quasi guerre civile. Mohamed Taraki (ancien premier ministre pro-soviétique) est en désaccord avec Hazifullah Amine (premier ministre nationaliste Patchoun). Taraki assassiné dans sa cellule, Amine devient président. Moscou se décide à une intervention pour « normaliser » la situation politique Afghane.

Le 25 décembre 79, le génie établit un pont sur le fleuve Amoun Daria afin de permettre à une division motorisée de rejoindre Kaboul tandis que des Antonov et des Iliouchine déversent 6.000 hommes. Le 27, des spetsnaz appartenant à la 103 eme division aéroportée sont déversés sur l'aéroport de Kaboul et la base aérienne de Bagram située à quelques kilomètres au nord-est de la capitale. L'URSS a fait appel aux troupes régionales des républiques voisines d'Asie centrale. La plupart de ces soldats sont de confession musulmane et parlent une langue proche du pachtoun ou du Dari et tous portent l'uniforme Afghan. A 19h30, deux fusées rouges s'élèvent dans le ciel, le bataillon musulman se lance sur le palais Taj-Bek (Kaboul) défendu par une brigade motorisée (1.200 hommes), un bataillon de chars lourds et un régiment de défense anti-aérienne ! Les effectifs du dispositif militaire ont été réduits en raison d'un inventaire des stocks d'armes, et les divisions blindées sont désarmées... Amine blessé par un éclat de grenade est achevé, le même sort attend ses trois épouses et ses vingt enfants. Pendant cette attaque combinée, des spetsnaz s'emparent des bâtiments publics gouvernementaux de Kaboul. Le 27 décembre à 20h30, la radio afghane tombée aux mains des Soviétiques annonce que Babrak Karmal est proclamé chef de l'État et secrétaire du Parti Démocratique Populaire Afghan (PDPA).

Des opposants au régime communiste de Taraki se soulèvent à travers tout le pays. La résistance afghane, essentiellement paysanne, est conduite par des notables locaux, les mollahs ou chefs de villages. Aux diverses divisions ethniques Pashtounes, Tadjiks, etc., et religieuses entre Sunnites et Chiites, vient s'y greffer les clivages idéologiques fondamentalistes et communistes. Ces derniers sont rapidement massacrés, mais dans un pays aussi compartimentalisé géographiquement, ethniquement et linguistiquement, le sentiment national est quasi inexistant (cela explique en partie la non volonté de combattre de l'armée lors de l'avance des Talibans). Si une unité va se faire en référence à l'Islam, ce n'est pas le cas pour le passage à la guérilla qui se fait difficilement. Chaque chef veut favoriser son clan, et chaque clan ne veut opérer que sur sa zone tribale. Ce qui pourrait être un handicap pour la résistance locale va contraindre les troupes soviétiques à se disperser...

Selon les préceptes en vigueur dans les états-majors de l'époque, il faut pour vaincre une guérilla, aligner dix fois plus d'hommes qu'il y a de guérilleros. Le corps expéditionnaire soviétique ne représente que 150.000 hommes, tandis que l'on compte près de 4.000 comités de résistance qui chacun aligne d'une dizaine à plusieurs centaines de combattants. L'armement de base est hétéroclite, il provient de l'étranger, de prises sur l'ennemi et de la fabrication locale. Chaque comité combattant a son « réduit ». Il n'y pas de coordination entre les groupes et encore moins une vision stratégique. Les Soviétiques vont subir de lourdes pertes. L'attaque est aussi soudaine que violente, et les combattants disparaissent dans la nature et attendent à couvert. Lorsque les soldats ratissent le terrain en groupe pour éviter à être capturés, ils offrent une cible idéale aux armes automatiques.

Le commandant Massoud (ancien élève d'une école polytechnique soviétique) va mettre sur pied des groupes mobiles d'une trentaine d'hommes capables d'agir dans un secteur et de passer dans un autre pour peser sur les rares voies de communications empruntées par l'ennemi. Les groupes de Massoud opèrent parfois à cent kilomètres de leur base ! L'embuscade est la reine du combat. Le véhicule de tête immobilisé par un bouchon de mines, les Soviétiques forment une « boule de feu " et appellent à l'aviation pour procéder à leur désengagement, de reprendre ensuite leur itinéraire en abandonnant les véhicules détruits sur place. Les Soviétiques se refusent à diluer leurs forces pour occuper le terrain par des postes placés le long des axes de communication (principe qu'avaient adopté les Français en Indochine). L'état-major préfère faire appel à l'aviation pour attaquer les villages et vider une région ! Le résultat ne se fait pas attendre, deux millions de réfugiés au Pakistan et en Iran.

L'année suivante les Soviétiques ne contrôlent toujours pas le pays et les soldats musulmans des républiques soviétiques sont sensibles à la propagande fondamentaliste. En juin 1980 les attentats vont se multiplier dans la capitale et ses environs. En 1981 le service militaire est porté à trois ans et les libérables sont retenus. Comme cela ne suffit toujours pas, le gouvernement procède à des rafles afin d'enrôler les hommes entre 15 et 45 ans ce qui a pour effet d'accroître les désertions au profit de la résistance. L'armée afghane reste cantonnée à la garde de postes fixes établis dans les grandes villes. Les seules unités sur lesquelles le gouvernement puisse compter restent les milices qui dépendent de la Sarandoy, la police politique formée par le KGB. Les miliciens perçoivent un salaire élevé, sont chargés de la protection des points stratégiques et du contrôle de la population. En fait, ce qui unie et mobilisent les milices, c'est leur volonté à se battre contre leurs ennemis traditionnels...

Les troupes sont cantonnées à la défensive, lorsque les services de renseignement annoncent une concentration de rebelles, l'E-M monte une opération « coup de poing », il s'agit d'épuiser la résistance et de ménager ses propres forces. Les Soviétiques entendent faire régner l'insécurité parmi la résistance : attaques aériennes, chimiques, abandon de matériel piégé, munitions trafiquées explosant dans la chambre de l'arme et tuant son serveur, mines anti-personnel. Les services des opérations psychologiques s'efforcent de dresser les clans les uns contre les autres. Les SR qui ont réussi à infiltrer les rebelles et les camps de réfugiés créent la suspicion, les résistants se fouillent mutuellement à la recherche d'un traître infiltré...

Massoud, chef tribal membre du Jamiat-i islami, le principal parti de la résistance afghane, s'inspire de Giap. Le Penshir va subir entre mai 80 jusqu'en 82 plusieurs grandes offensives. La tactique est toujours la même, une colonne blindée couverte par l'aviation progresse dans la vallée, tandis que les résistants se terrent et attendent que la colonne se soit suffisamment étirée pour l'attaquer et la tronçonner. En mai 1982 l'URSS bien décidée à en finir, lance des centaines d'hélicoptères qui déposent des troupes sur une profondeur de 60 kilomètres. Les Afghans échappent de peu à l'encerclement et à leur anéantissement. Les combats vont durer six semaines ! Au mois de septembre l'URSS propose au commandant Massoud une trêve, celui-ci en profite pour étendre son dispositif militaire et reconstituer ses forces dans la région du nord-est.

En 1983 la résistance commence à utiliser des missiles SAM 7 achetés aux Palestiniens. Les pilotes d'hélicoptères restent très méfiants, l'appareil se déplace au ras du sol et se tient en vol stationnaire à couvert avant de fondre sur les nids de résistance. Les résistants ripostent en placant leur armes antiaériennes sur les itinéraires qu'emprunteront les hélicoptères attirés par des objectifs leurres ! Dans les vallées à faible pente, les chars progressent suivis de l'infanterie. En terrain accidenté, la progression est préparée par un « rouleau » d'artillerie à tir courbe. Les chars lourds sont quasi inutilisables en présence d'un dénivelé important ou d'un sol instable, et la nature du terrain limite le tir de leur canon.

En 1984, le corps expéditionnaire en Afghanistan comprend 115.000 hommes et 35.000 gouvernementaux. Le commandant Massoud réclame l'évacuation par les Soviétiques du nord-est du pays. Cela va être le prélude à la dix-septième offensive soviétique contre le lion du Penshir, Massoud est devenu leur bête noire. Des Tupolev déversent des tapis de bombes et le premier engagement au sol mobilise 20.000 Soviétiques assistés de 3.000 gouvernementaux. Le 21 avril, des troupes sont héliportées sur les crêtes tandis qu'une très importante colonne blindée remonte les vallées du Penshir. Les axes de repli sont coupés, les Soviétiques attaquent les vallées voisines. Massoud passe à la contre-attaque, les gouvernementaux se débandent et les Soviétiques essuient de très lourdes pertes. Massoud est conscient que la vallée du Penshir peut se transformer en un piège redoutable, ses moyens ne lui permettent pas de conduire une guerre de positions, il fait procéder à l'évacuation de la population civile, soit près de 30.000 personnes.

Ben Laden met sur pied un relais à Peshavar (Pakistan) destiné à l'acceuil des volontaires pour l'Afghanistan. En 1986, six camps d'entraînement sont créés. Les moudjahidin, aidés de la CIA, viennent à bout des Soviétiques. Le 18 novembre 1991, le Conseil de sécurité des nations-unies émet une résolution exigeant la remise de Ben Laden et la fermeture des camps d'entraînement. En 1992, Massoud entre dans Kaboul à la tête de plusieurs milliers d'hommes. Les combats entre factions rivales ne cessent pas. Le 23 février 1998 Ben Laden annonce la création d'un Front islamique mondial et lance des montagnes afghanes un appel au djihad " contre les les Juifs et les Croisés ". Au mois d'août, les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie sont touchées. Bilan 224 victimes. Le 9 septembre 2001, Massoud est assassiné avec la complicité d'islamistes tunisiens venus de Belgique. Le 11 septembre 2001, les attentats aux Etat-Unis font 3000 victimes. " Fin " du premier acte.