Afrique France Croissance Peace

La Russie, la Chine, la Turquie sont chaque jour de plus en plus présentes en Afrique. La Chine est le principal bailleur de fonds de l'Afrique subsaharienne. La Russie et le groupe armé Wagner interviennent ouvertement dans 5 pays africains à ce jour. La Turquie dans sa volonté de retrouver une place importante dans le concert des nations n'est pas en reste.

Actuellement le monde (du nord , du sud) fait face à un enchevêtrement de crises : climatique, démographique avec une Afrique qui doit passer d'un milliard d'habitants en 2010 à deux milliards et demi en 2050. La paix est remise en cause par des guerres au Soudan, au Congo et pour l'Europe en Ukraine.On voit combien l'Afrique, dont l'Egypte par exemple, est tributaire des livraisons de blé venant d'Ukraine.

Et les relations entre la France et l'Afrique dans ce contexte ?

En 2017 le président de la République française Emmanuel Macron a prononcé à Ouagadougou un discours important axé sur le partenariat entre l'Afrique et notre pays. Et il y a belle lurette que la Françafrique a vécu.

Dans le contexte international et national une O.N.G. française oeuvre depuis des années, présidée par Ludovic Emanuely : "Croissance Peace". Croissance Peace a tenu sa 6ème conférence internationale "Nos avenirs partagés avec l'Afrique", après la 5ème conférence l'an dernier, consacrée à "La complémentarité partagée". Avec ministres, anciens ministres, grandes entreprises, E.T.I. ( entreprises à taille intermédiaire), P.M.E., industriels, porteurs de projets, organisations professionnelles, ambassadeurs, investisseurs, bailleurs de fonds, banquiers, africains, français et européens. Cette année plus de 700 inscrits.

L'O.N.G. englobe avec la France aussi bien les pays africains que les pays arabes. L'O.N.G. fait appel à de véritables experts qui développent les échanges de compétences, qui cherchent à optimiser les ressources des états, du secteur privé et de la société civile. Les efforts des états et des acteurs impliqués dans le développement doivent aboutir à des engagements réciproques.

Alors que les relations entre l'Afrique et l'Europe sont très anciennes, avec des heurts et malheurs connus de tous, Croissance Peace prônre la coopération, vue la proximité géographique, historique, culturelle et le partage de valeurs et d'engagements communs. N'oublions jamais que l'Union européenne est le premier partenaire de l'Afrique en matière de commerce, de développement, d'investissement.

L'évolution accélérée du paysage mondial, les défis pour les 2 continents nécessitent des relations diplomatiques, économiques, et commerciales et de nouvelles relations entre le nord et le sud.

La charte de Croissance Peace est claire : solidarité et prospérité partagée, égalité des droits entre pays africains et France, émancipation, inclusion des jeunes, éthique, bonne gouvernance, sécurité et stabilité durable, sont les maitres mots.

Il faut que ce soit la fin " des prédateurs du continent africain"( "le pêcheur qui emporte le poisson mais aussi le sable"). Et en tenant compte de "l'amitié profonde des africains pour les occidentaux", le travail la main dans la main, les relations de coopération sont de mise. Il faut "partir des plus petits dénominateurs communs et ensuite construire".

Si "le travail est effectué dans de bonnes conditions avec du bon matériel, la productivité sera plus importante".

La bonne question à poser :" quelles sont les actions immédiates à mener pour favoriser le travail local en Afrique ?", pour "fidéliser les populations chez elles, qui doivent s'approprier leurs ressources économiques pour une meilleure qualité et productivité".

L'année 2022 des actions très concrètes ont été menées par Croissance Peace au Congo-Brazzaville avec l'Agence française anti-corruption, au Ghana avec un salon international de l'entrepreneuriat francophone, en Angola sur la filière bois, au Bénin sur la production agricole. Et un livre recensant "L'innovation africaine par les femmes" a été édité.

L'O.N.G. couvre le BTP, l'agro-équipement, la formation, la mécanique, le numérique, l'énergie, le maritime, la pêche, la logistique, l'agriculture, pour une agriculture biologique, durable, responsable, avec les efforts combinés par filières, du producteur Afrique jusqu'aux acteurs de la grande distribution Europe. On rappellera que l'Ouganda et l'Ethiopie sont en pointe dans l'agriculture bio.

Comme le dit Ludovic Emanuely :" Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin". D'où des partenariats industriels pérennes, des relations techniques avec la "dynamique du gagnant- gagnant".

4 tables rondes étaient organisées lors de cette 6ème confétence :

- nourrir : le transfert de technologie et d'expertise dans le monde agricole africain.

- travailler : prioriser l'emploi local et favoriser le management local. Encourager l'inititive privée par le partenariat privé-privé performé par le public

-innover : la formation, le partage d'expérience, l'échange de compétences, les femmes à l'action

-financer : financer l'industrie et le commerce, l'agroalimentaire, le numérique, le développement vert, l'énergie.

Le lendemain de la conférence des formations ont eu lieu pour :

-réussir les levées de fonds quand on est porteur d'un projet important sans capitaux propres au départ, à la recherche d'investisseurs pour lancer l'activité et être leader du secteur

-innover en Afrique avec l'identification des besoins, l'intégration des solutions adaptables en Afrique, la protection des données, des marques, des inventions.

Des prix Croissance Peace de la croissance partagée ont été décernés :

- le prix de l'ambassadeur de l'année en France, à l'ambassadeur d'Egypte S.E. Alaa Youssef

-la médaille d'or de la Ligue Universelle du Bien Public,à l'ancien ministre du budget au Gabon M. Senturel N'Goma Madoungou

-le prix du meilleur président de conseil d'administration de coopérative en Afrique de l'ouest, à M. Moussa Sawadogo directeur

- le prix du développement du logement au Burkina-Faso, à M. Saga Sawadogo pdg

-le prix de l'humanitaire en Côte d'Ivoire, à Bishop Mohamed Idriss Ouattara président.

Une O.N.G. seule ne fait pas le bonheur mais elle peut largement y contribuer. Et Croissance Peace fait partie de ces ONG indispensables au développement d'une Afrique " qui peut devenir un grand moteur du développement mondial", comme le dit le président Emanuely.

Sans oublier la France : pour mémoire on notera que la France a certes perdu une part de sa souveraineté agro-alimentaire mais son savoir-faire agricole, en matière de matériel, de qualité de semences, de production est exceptionnel.