Israël a annoncé qu’elle s’est clandestinement accaparée de milliers de documents secrets sur le programme nucléaire iranien à partir d'un lieu tenu secret à Téhéran. L'Iran n'a fait aucune déclaration pour nier l'opération, mais a fermé les yeux sur la question comme s’il n'avait rien à voir avec cela. Les services secrets israéliens du Mossad ont réussi à mettre au jour le programme nucléaire iranien. Le régime des mollahs n'a pas réussi à sécuriser de tels documents secrets sur le programme nucléaire, mais s'est vanté de protéger ses installations.

Il y a quelques jours, le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a publié un article fournissant des détails sur les secrets nucléaires iraniens. Le titre de l'article a reflété que l'importance des documents est secondaire. Il a indiqué que les agents du Mossad ont pénétré dans l'installation la plus sensible et sécurisée d'Iran.

Les débats en Israël se concentrent sur l'importance et les dates de ces documents. Certains débats israéliens suggèrent que Netanyahu se sert de cela comme une excuse pour mener une guerre contre l'Iran à travers cet acte. D'autres pensent qu'il s'agit d'un effort pour détourner l'attention de l'enquête interne concernant la corruption de Netanyahou.

Ram Ben-Barak, directeur adjoint du Mossad, a critiqué la divulgation du vol. Il a dit que les pays principaux connaissaient déjà l'information et qu'il n'était pas nécessaire d'annoncer publiquement le vol de documents. Ben-Barak a ajouté que l'Iran pensait que les services de renseignement américains et britanniques étaient derrière le mouvement et ne savaient pas avec certitude qui était derrière.

Le Premier ministre israélien a déclaré que le Mossad avait volé environ 100 000 documents relatifs au programme nucléaire iranien. Tel Aviv possède des copies des archives exactes du programme nucléaire iranien, a-t-il confirmé.

À mon avis, l'importance de ces documents réside principalement dans le fait qu'ils reflètent la pénétration du Mossad israélien dans les sites les plus sensibles d'Iran. Les services de renseignements israéliens ont réussi à faire passer de grandes quantités de documents sans être suivis par le système de sécurité iranien, un système désireux d'exporter une image de son contrôle sur la situation en Iran.

Le Times a déclaré que l'opération de renseignement israélienne est un véritable drame qui a dévasté la réputation des services de sécurité iraniens.

Les agents israéliens ont pu voler 55 000 documents et environ 50 000 dossiers sur 183 000 CD. Le régime des mollahs est misérable et pratique l'oppression, la terreur, l'écoute clandestine et la politique du poing de fer contre le peuple iranien mais ne peut sauver ses installations les plus sensibles.

Yedioth Ahronoth a rapporté que des agents du Mossad observaient un entrepôt secret à Téhéran depuis 2016. En janvier dernier, le Mossad israélien a fait une descente dans l'endroit secret, volé des documents et des CD et les a fait passer clandestinement à Tel Aviv. Le quotidien a décrit cette action comme un succès sans précédent car le Mossad a réussi à déplacer les archives nucléaires secrètes de l'Iran sur une distance de 1600 km.

Yisrael Katz, ministre israélien du renseignement, a confirmé que l'opération était sans précédent dans l'histoire d'Israël. Katz a dit qu'il ne croyait pas qu'ils pourraient accomplir l'idée quand elle a été présentée pour la première fois mais l'opération a été réalisée avec un succès dépassant les attentes. Le régime des mollahs ne peut plus prétendre être le leader de la résistance au Moyen-Orient. L'Iran prétend que les Arabes n'ont pas résisté à l'influence occidentale.

Le message israélien que les généraux du Mossad ont transmis aux mollahs est : Vous êtes infiltrés, vous devez réfléchir à deux fois et faire très attention à vos actions.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Jawad Zarif, a été incapable de garder son sang-froid en commentant les déclarations de Netanyahu. Citant ses mots rusés habituels, il a appelé Netanyahu un menteur qui n'a pas brisé ses habitudes et qui a toujours propagé des allégations sur le programme nucléaire iranien.

Le régime des mollahs ne peut donner aucune justification au peuple iranien pour ce terrible échec de sécurité. Téhéran intervient toujours dans les affaires intérieures des autres pays et cherche à étendre son influence régionale. Mais l'Iran ne peut expliquer pourquoi il était incapable de protéger la sécurité de ses installations au cœur de Téhéran.