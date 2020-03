Agnès Buzyn et l’épidémie en France

Certains politiques se sont engouffrés à leur grande honte, voulant profiter de cette épidémie pour se refaire une certaine virginité sachant que parmi la foule il y en a qui sont poursuivis en justice pour de nombreux délits comme détournements d’attachés parlementaires, de fonds publics etc. dans les déclarations stupéfiantes - car profondément déplacées et créant une faille aux conséquences non encore imaginables dans la lutte contre l’épidémie créant une suspicion indigne - de l’ancienne ministre de la santé. Agnès Buzyn, parce qu’elle a eu peur d’être contaminée pendant la campagne, parce qu’elle a été obligée d'abandonner son poste de ministre pour aller au casse-pipe, s’est minablement vengée, de sa lâcheté devant le risque de contamination pendant la campagne et d’avoir dû laisser son poste pour un combat perdu devance, en accusant le pouvoir politique d’avoir volontairement laissé progresser l’épidémie, pour on ne sait quel bénéfice électoral, alors que le fait de permettre au premier tour des élections municipales d'avoir lieu, dans le contexte actuel, et compte tenu de la sociologie de son électorat (personnes âgées plus favorables) n’était pas à son avantage. Tout le monde a-t-il oublié que le 24 janvier Agnès Buzyn déclarait qu’il y avait peu de risque de contamination ? Tout le monde a-t-il oublie dès le 4 mars la restriction des rassemblements publics à 5 000 personnes (à l'époque déclarée comme étant une mesure pour contrer les manifestations hostiles au pouvoir) puis quelques jours plus tard à 1 000 ? Tout le monde a-t-il oublié la mise en quarantaine des rapatriés du 2 février ? Tout le monde a-t-il oublié toutes les alarmes du pouvoir et toutes les déclarations qui disaient qu’il en faisait trop ? Un détail : Macron n'est pas mon copain

L’accusation de Buzyn, reprise par des vautours avec un seul intérêt électoraliste, ne tient pas la route une seconde. Ce qui saute aux yeux et devrait sauter aux yeux de tout un chacun c’est que ce qui est repris par les malfaisants c’est qu’elle aurait prévenu du risque le premier ministre comme si, d’une part elle était un devin mais surtout, d'autre part, comme si, dans le monde, personne ne s’inquiétait à part elle. Comme si le pouvoir n’était pas conscient du danger. Comme si tout le monde médical attendait les bras croisés. C’est tellement absurde qu’il est invraisemblable que l'on prête foi à cette légende comme quoi le pouvoir n’aurait pas été conscient du risque. Comme si qui que ce soit d'un peu sensé ne se souvenait pas des autres épidémies dans le monde. Comme si seule Agnès Buzyn savait tout et Cassandre n’était pas crue. C’est donc non seulement contraire à la vérité mais une insulte à tout le monde médical. Faut-il rappeler qu’un des pays qui résiste le mieux est la Corée du Sud qui n’a pas fait de confinement et que le pays qui a lui aussi confiné ses habitants a vu son nombre de morts exploser littéralement. Ne parlons pas de la Chine, on ne peut strictement avoir aucune confiance dans un pays qui a arrêté les médecins qui se posaient des questions les obligeant à renier publiquement leurs déclarations, dont un est mort.

L’attaque contre le fait d’avoir organisé les élections municipales est abjecte et infondée. Abjecte car il s’agit de se faire bien voir en se servant d'une cause tragique, et infondée car il y avait 100 fois moins de risque d’aller voter alors que toutes les précautions avaient été prises que d'aller s’acheter le même jour une baguette dans une boulangerie bondée, ou d’aller au super-marché comme ce fut le cas les jours environnant le jour de l’élection à se retrouver derrière une caisse pendant dix minutes au milieu de la foule. C’était moins risqué que tous les rassemblements qu’il y a eu partout en France malgré les interdits et les demandes d’être prudents.

Pour terminer, toute personne qui veut se faire une idée se doit de comparer. Vous verrez ci-dessous un graphique, à la date du 19 mars 2020, du nombre de décès par pays ramenés à la population et repositionné dans le temps par rapport aux premiers décès. On ne peut comparer le nombre de contaminés tant les tests différèrent d’un pays à l’autre. Mis à part, en Europe, l’Allemagne et la Corée, la France se situe comme le pays le moins touché par les décès. Cela veut dire de façon objective et vérifiable que toutes les accusations sont infondées, et que notre pays résiste mieux que nombre d’autres et aurait encore mieux résisté s’il n’y avait eu un rassemblement évangélique totalement inconscient qui a été un facteur majeur de contamination.

Dans le graphique ci-dessous, les décès de l’Italie ne sont pas comptabilisés jusqu’à la fin l’écart étant gigantesque, il était impossible de les mettre.

On ne sait pas ce qui va concerner l’avenir, mais jusqu’à hier la France était, hormis l’Allemagne et la Corée, le pays le plus résistant. Et ça ce sont des faits et non des accusations imbéciles de leaders politiques qui voudraient faire croire que nous trouverions dans une sorte de scandale d’état tel, par exemple, celui de sang contaminé. Ils veulent faire croire qu’Agnès Buzyn aurait été aux courant d’un complot, comme le 11 septembre, et que le pouvoir au courant n’aurait rien fait. C’est à pleurer tant c’est absurde. Il faudrait aussi qu’ils attaquent le comité scientifique et tous les leaders de partis qui ont donné leur aval pour que l’élection municipale du premier tour se tienne.

Voici les pays qui ont été choisis, avec le nombre d'habitants et le ratio avec la France pour faire une comparaison qui tienne la route.

Nombre d’habitants

Italie 60,5 millions

Espagne 46,7 millions

Allemagne 83 millions

France 67 millions

Corée du Sud 52 millions

Suisse 8,5 millions

Pays-Bas 17 millions

Angleterre 55 millions

Portugal 10,3 millions

Belgique 11,4 millions

Ratio de population inverse par rapport à la France

Italie 1,11

Espagne 1,43

Allemagne 0,81

France 1

Corée du Sud 1,29

Suisse 7,88

Pays-Bas 3,94

Angleterre 1,22

Portugal 6,5

Belgique 5,88

Les courbes des décès par pays ont été ajustées en fonction de la population et déplacées dans le temps pour que chaque début de contamination coïncide.

Il faut noter le cas de l’Allemagne tout à fait exceptionnel. Soit leur système de santé est extraordinairement performant, soit la comptabilisation des décès est différente en excluant par exemple les personnes atteintes de multipathologies.

