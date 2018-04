Agnès Buzyn fait son bouzin

Ah la Agnès... Encore une grande humaniste. L'autre jour n'a-telle pas sorti à propos des petits vieux des Ehpad et du nombre de soignants s'en occupant " toutes les personnes en Ehpad n'ont pas besoin d'un soignant à coté d'elles ", ben voyons ! En plus, histoire de bien enfoncer le clou (du cercueil ?), " ce ratio n'a aucun fondement théorique ou scientifique " ; Ben sisi madadame la sinistre de la santé Buzyn ; il suffirait de regarder de l'autre coté de nos frontières où le ratio est de 1 salarié (tous postes confondus, y compris administratifs) pour 1 personne âgée. Ce 1 pour 1 date déjà, puisque dès 2006... C'était le produit d'un an de travail mené par l'ancien Commissariat général au plan et ce qu'il avait été constaté c'est qu'il était anormal de ne pas être au 1 pour 1. Ce taux était aussi préconisé par le plan solidarité grand âge du gouvernement de Dominique de Villepin. Donc, Buzyn-blabla tu repasseras !

En parlant de toi, très chère ministre de la santé...

Je lis : AGNÈS BUZYN A ÉTÉ RÉMUNÉRÉE PAR LES LABOS PENDANT AU MOINS 14 ANS.

Je ne vais pas réécrire l'article pris sur http://www.libreactu.fr [i], mais ce qu'il en ressort, et d'autres sources aussi, c'est que : "cette personne tout en siégeant au comité consultatif en charge du développement de plusieurs molécules anticancéreuses de Novartis ; et il faut savoir que siéger au « board » d’un labo consiste en réalité à occuper une position-clé de conseil en stratégie marketing ainsi qu’à intervenir lors de colloques dans l’optique d’une mise sur le marché des différents médicaments et en même temps elle était membre du conseil d’administration et vice-présidente de l’Institut national du cancer. Un conflit d’intérêts flagrant, comme le soulignait Mediapart en 2016 lorsqu’elle pris la tête de la Haute autorité de santé. "Peut-on accepter qu’une ministre de la Santé présente de tels conflits d’intérêts avec « Big Pharma » ? Comment peut-on imaginer que la médecine puisse être libre et indépendante vis-à-vis des intérêts financiers colossaux des laboratoires pharmaceutiques ? Selon Anne Chailleu, présidente du Formindep, (une association pour une médecine indépendante) « la conception de l’expertise d’Agnès Buzyn va à l’encontre du sens de l’Histoire mais également de la rigueur scientifique »."[ii] Et pan ! Prends ça dans l'chignon mon Agnès à t'en faire avaler ton stéthoscope.

On note également qu’Agnès Buzyn était membre du conseil supérieur des programmes de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur entre 2013 et 2016. Comme tend à le confirmer un reportage de l'A2, les étudiants en médecine sous la houlettes d'Agnès, semblent fortement sous l’influence des labos au cours de leur cursus afin de devenir de bons petits prescripteurs ne se posant pas trop de questions...

Ce n'est pas fini. Depuis qu'elle a été nommée ministre des Solidarités et de la Santé sous la présidence d'Emmanuel Macron,[iii] ben, elle s'est démenée pour faire avancer les intérêts de ses petits potes, appliquer les règles macronniennes ; et par contre, être la championne pour faire reculer la qualité de la médecine dans le pays...

- Elle applique à la lettre les consignes venant "d'en haut" à savoir : toujours moins d'argent mis dans la santé ce qui a pour résultats ; moins de lit, moins de personnel soignant, et même de plus en plus de patients qui meurent sur des civières dans les couloirs des urgences. A-t-elle fait aucun commentaires à ce propos ? Rien nada, l'Agnès est au dessus de ces contingences.

- Le 8 février dernier, le Conseil d’État enjoignait au ministère de la Santé de rendre disponible les seuls 4 vaccins obligatoires ; Une défaite importante mais de courte durée pour l’industrie/cartel pharmaceutique. Mais Agnès veillait au grain et dès le 16 juin annonçait son intention de rendre obligatoire non plus 4 mais 11 vaccins pour « prévenir les maladies infantiles » et ce alors que de nombreux professionnels de santé (souvent mis au ban) et des chercheurs dénonçaient leurs effets secondaires neurologiques et musculaires mal mesurés et parfois irréversibles. Je me souviens très bien l'avoir vue à la téloche affirmer qu'il n'y aurait aucune sanction auprès des parents ne venant pas vacciner leur bébé dès le 1er janvier 2018, et dans la même phrase dire de son air de faux cul bien éduquée : les enfants non vaccinés ne pourront être placés en crèche et aller à l'école... D'ailleurs on en est où de cette histoire ? Plus aucun merdia n'en parle, ça veut-il dire que tous les parents ont accepté ces 11 produits ? Tout est possible lorsque l'on voit l'apathie de la population laborieuse qui a acceptée la refonte total du droit du travail sans broncher... Ou tout simplement l'habituel omerta des medias supposés informer.

Mais revenons à nos Ehpad (d'éléphants hihihi...)

La ministre allez savoir comment avait réussi à capter deux rapports écris par deux députées. Ces deux pensums étaient déjà sur le bureau de la ministre alors que l'assemblée n'en avait pas encore eu connaissance... Trop forte la "à fond de Buzyn !" pour court-circuiter. Carol Fiat, députée FI, qui elle a travaillée en Ehpad comme aide soignant a eu beau d'argumenter très justement : " si un ratio minimal de soignants n'est pas mis en place, cela revient à accepter la maltraitance des personnes âgées "... Réponse sèche de sa "saignerie" : "on a pas d'argent". Il est vrai qu'il faudrait dépenser entre 6 et 8 milliards... Ben y'a ka ! Taper au porte monnaie les évadés fiscaux, les potes milliardaires du macron, les actionnaires repus, puis rétablir l'ISF pourquoi pas ?

Et dire que cette femme ministre est médecin... Son seul discours est d'ordre économique, financier... Et "ça" a le titre de ministre de la santé, quant à la partie solidarité...

C'en est une parmi des dizaines que compte ce gouvernement, qui ne voient que par le bout des pépettes ; le bien être, la qualité de vie, l'éthique rien à carrer. V a vraiment falloir nettoyer toute cette racaille au karcher comme disait Sarkozy 1er, roi de l'embrouille et de l'Ehpadnouissement.

Georges Zeter/avril 2018

Définition du mot "bouzin ou bousin" = vacarme, désordre

Toutes les infos reportées dans ce papier à propos des Ehpad, viennent du Canard Enchainé du 21 mars 2018. page 4 : " Ehpad de quoi en faire tout un fromage "

