Agnès Buzyn (lettre ouverte)

Madame Buzyn, le 17 mars 2020, vous avertissiez 67 millions de Françaises et de Français, que vous auriez averti le président Macron, le 19 janvier 2020, que les élections de mars ne pourraient certainement pas être tenues étant donné la gravité de l’épidémie venue de Chine. Épidémie désormais nommée Covid-19.

« Chère » madame Buzyn, savez-vous que, comme vous, des millions de Françaises et les Français, grâce à leur boule de cristal, pensaient aussi cela, MAIS que des millions pensaient exactement le contraire, avec la même boule de cristal !

Madame Buzyn, comme vous, des milliers de médecins pensaient aussi cela, MAIS des milliers pensaient exactement le contraire !

Madame Buzyn, comme vous, des centaines de femmes et d’hommes politiques pensaient aussi cela, MAIS des centaines pensaient exactement le contraire !

Madame Buzyn, comme vous, des centaines d’experts pensaient aussi cela, MAIS des centaines pensaient exactement le contraire !

Madame Buzyn, comme vous, une dizaine de ministres pensaient aussi cela, MAIS une dizaine pensait exactement le contraire ! Les autres, plus réfléchis et responsables, ont préféré le silence, faute d’éléments irréfragables !

Madame Buzyn, savez-vous, que l’OMS (Organisation mondiale de la santé) n’avait même pas pris ­la mesure du problème le 19 janvier 2020 ! Le 30 janvier, seulement, elle annonce la gravité de l’épidémie. Et, ce n’est que le 11 mars (4 jours avant le premier tour des élections municipales françaises) qu’elle annonce que le Covid-19 est une pandémie.

Madame Buzyn, avant de voir la brindille dans l’œil du gouvernement, dont vous étiez encore membre, voyez plutôt la branche qui stationne, depuis presque 3 ans, dans le vôtre !

Vous qui saviez, grâce à votre boule de cristal, la gravité de l’épidémie, qu’avez-vous fait ?

Madame Buzyn, avez-vous commandé des millions de masques pour nos hôpitaux et nos médecins généralistes ? NON !

Madame Buzyn, avez-vous commandé des centaines de respirateurs pour nos hôpitaux ? NON !

Madame Buzyn, avez-vous prévenu la formation de nouveaux infirmiers et infirmières pour faire face aux urgences dues aux malades du Covid-19 ? NON !

Madame Buzyn, avez-vous pensé à restructurer, les services d’urgence des hôpitaux afin de faire à face à cette pandémie ? NON !

Madame Buzyn, avez-vous pensé à restructurer les services du 15, afin de les rendent plus opérationnels ? NON !

Madame Buzyn, avez-vous pensé à vous rapprocher du service de santé de l’armée, afin qu’il prévoie l’installation d’une dizaine d’hôpitaux de campagne, à répartir de manière efficace sur tout le territoire ? NON !

Madame Buzyn, avez-vous pensé, le 19 janvier 2020, à augmenter de quelques milliards d’euros le budget de santé ? NON !

Madame Buzyn, avez-vous pensé à dimensionner notre système de santé afin qu’il puisse répondre à une pandémie qui ne survient qu’une fois par siècle ? NON ! Vous auriez, sans le savoir, eu raison, car on ne dimensionne jamais une structure pour faire face à un énorme pic d’activité qui ne survient qu’une fois… par décennie ou par siècle. MAIS cela, madame Buzyn, va vous être reproché par des millions de nos compatriotes dans les prochaines semaines, mois et années. Compatriotes qui auront perdu un proche, parce que nos hôpitaux auront manqué de masques, de respirateurs, de gels hydroalcooliques, de personnels, etc. Parce que des personnels de santé seront morts, car ils n’avaient pas de masques !

C’est vous, par votre imprévoyance, qui êtes RESPONSABLE !

Madame Buzyn, savez-vous que l’article de loi (L452-1 et suivant du code de la sécurité sociale), dit de « faute inexcusable », permet à toute personne d’en poursuivre une autre, quand elle a manqué à ses obligations d’employeur ou comme son substitut. La ministre en charge des hôpitaux est, dans ce cas d’espèce, la personne responsable, substitut de l’employeur direct, c'est-à-dire de l’hôpital.

Les procès contre vous vont se multiplier… dès la fin de la pandémie chinoise, dite Covid-19.

Par votre annonce irresponsable, du 17 mars 2020, vous avez voulu faire de la politique politicienne et de bas étages, afin d’augmenter vos chances de gagner la mairie de Paris. Les Parisiennes et les Parisiens vont vous sanctionner, et vous l’aurez bien mérité.

crédit photo : howldh.com