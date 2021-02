AGORAVOX est-il un repaire de complotistes ou est-ce simplement de la calomnie jalouse de la part d’aigris ?

Si l’on en croit certains "médisants" qui viennent régulièrement sur ce site, AGORAVOX serait devenu un organe de désinformation et pire, un repaire de méchants complotistes avec pour appuyer leurs affirmations gratuites, l’utilisation de mots irrévérencieux du genre complotoVox, MaboulVox, gogoVox et autres noms fleuris du mème tonneau :-)

Faut dire que Wikipédia devenu l’encyclopédie officielle de la doxa le laisse supposer quand on lit la page consacrée au site on relève dès les premières lignes cette phrase : Conspiracy Watch, StreetPress et d'autres critiques ont relevé que le site hébergeait ou avait hébergé certains articles et tribunes reflétant diverses théories du complot (sic) !

Nous nous sommes donc transformés en inspecteur Clouseau et loupe à la main, nous avons méticuleusement investigué les articles parus sur une semaine récente et obtenu les résultats suivants :

Nombre d’articles comptabilisés durant la semaine : 48 dont

Articles à prétention scientifique : 5

Articles (polémiques) sur un sujet d’actualité récent : 12

Articles économiques ou politiques : 10

Articles « romantiques, nostalgiques ou historiques » : 6

Articles satiriques : 1

Articles à prétention religieuse : 2

Articles exotiques provenant d’une région lointaine : 3

Articles spécifiquement de propagande politique : 1

Articles inclassables, les mauvaises langues les qualifient d’articles "crottes de mouches" bien que certains fassent beaucoup réagir (En nombre de réactions) : 6

Article écrit dans un gloubiboulga imbuvable agrémenté d’une image de cartons sur un trottoir et un avatar constitué d’un rectangle noir (dans quel but à part discréditer le site ? ) : 1

Et enfin, UN ARTICLE complotiste qui comprend même le mot COMPLOT dans son titre.

Article par ailleurs très bien écrit et sourcé.

Récapitulons : 4 8 articles sur une semaine et UN SEUL de complotiste revendiqué !

Agoravox site de complotistes, ça se passe de commentaires NON ?

Vous direz Oui mais les commentaires, quelle faune ?

Ben il y en a pour tous les goûts et dans tous les genres et tant mieux c’est ça la VIE et sa diversité :-)

Ce sont d’ailleurs les commentaires souvent savoureux qui sauvent l’insipidité (ou l’austérité) de l’article !

Mais non content de qualifier le forum citoyen de repaire de complotistes certains détracteurs (bas du front et aigris) ajoutent en plus : refuge de fachos (fachosphère, fachosphèrique etc.) ?

Bah il faut dire que vu du coté "camp du bien" omniprésent dans les médias mainstream tout ce qui dérange la pensée unique est automatiquement taxé de fasciste (avec en plus des qualificatifs du genre complotiste, xénophobe, raciste, révisionniste, négationniste, conspirationniste, antitruc et autres gentillesses découvrant à marée basse...)

Bref, on est toujours le facho (de droite ou de gauche) d’un autre !

Signalons toutefois que Agoravox sert de plateforme d’expression à nombre de groupuscules politiques dont beaucoup sont d’extrême gauche, parle-t-on pour autant de cocosphère ?

Alors à toutes ces accusations bidons répondons par un Pftttttttttttt goguenard

Souhaitons longue vie au média citoyen, l’un des rares forums du web où la pensée multiple peut encore s’exprimer (au moins dans les commentaires).

Et puis finalement, vu la quantité de gens connus et estimables qui se font traiter de complotiste par l’idéologie officielle ne devrait-on pas prendre cet anathème pour un compliment ?

Alors Seigneur que votre nom soit sanctifié, donnez-nous notre article complotiste quotidien AMEN

Le mot de la fin : Les aigris aboient mais le car à vannes passe !