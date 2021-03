AgoraVox la ruche bruxelloise

Une ruche abrite une colonie d'abeilles structurée comme une grande entreprise ou un média par exemple

Tout en haut de l'échelle la Reine dont l'unique tâche est de pondre.

Puis ce qu'on appelle les faux bourdons qui assurent la reproduction d'une ruche à l'autre.

Enfin les ouvrières très nombreuses qui deviennent des butineuses après diverses initiations à l'intérieur de la ruche, pour nourrir la Reine.

On peut y voir une métaphore avec le petit monde d'Agora Vox

La Reine serait symbolisée par un clan de rédacteurs bien intégré dans la ruche qui a ses propres fans, ses groupies qui les adulent quelle que soit la qualité du nectar produit. Ces derniers alimentent la Reine, la flattent pour en recueillir un semblant de reconnaissance et surtout avoir le sentiment réconfortant d'être considéré car ils participent à sa survie. Sous le charme, ils en oublient leur neutralité, leur probité qui nuisent à la colonie tout entière. C'est en quelque sorte, un entre-soi à l'intérieur de la ruche.

Les faux bourdons, toujours dans l'allégorie seraient les rédacteurs "déclassés". Des auteurs indépendants qui n'attendent rien en retour, qui ne cherchent pas la lumière mais juste le plaisir d'écrire, d'informer, le vrai partage sans arrière-pensée. Ils n'ont pas la même aura que la Reine ( le clan) mais apportent à la ruche des valeurs d'authenticité et de générosité. Ce qui au passage redonne des couleurs à AgoraVox. Ils sont pourtant considérés comme des parasites car ils n'ont qu'une seule fonction. Ils ne participent pas à l'entretien de la ruche, ne la défendent pas en cas d'agression d'envahisseurs. Ces rédacteurs discrets, écartés ne sont pas moins imaginatifs et moins productifs que la Reine.

Les ouvrières très nombreuses s'affairent pour aller butiner de fleur en fleur. Ce sont les commentateurs qui peuvent se laisser envoûter par la fragrance de telle ou telle fleur. Quelques-uns sont enivrés même si ces fleurs ne sont pas les plus parfumées, les plus attirantes tels des fans subjugués non pas par le répertoire de l'idole mais par sa popularité et son charisme..Ils espèrent en contre-partie la reconnaissance : un autographe, un petit signe de la main..En fait, ces commentateurs là, comme les ouvrières dans la ruche, ont pour mission de nourrir la Reine et parfois, ils la rassasient jusqu' à l'indigestion. D'autres ouvrières plus modérées, plus lucides se contentent de commentaires courtois, de débats civils évitant ainsi le risque de la piqûre. Oui ce sont les abeilles ouvrières qui piquent en perdant leur dard comme le font certains commentateurs de façon virulente et acerbe parfois en oubliant que ces piqûres peuvent être douloureuses et venimeuses pour celui qui les reçoit.

Et pendant que les abeilles bourdonnent, AgoraVox en pleine effervescence bouillonne...