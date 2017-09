AgoraVox que pourrait-on améliorer ?

Sur la modération : je trouve qu’il y a trop d’articles sur Agoravox, mais avec trop peu de qualités. Il y a trop d’idées brouillonnes, pas assez d’analyse et de réflexion. Certains écrivent 10 fois sur le même sujet, parfois il y a 10 articles de 10 auteurs sur le même sujet d’actualité (le burkini par exemple). C’est sans intérêt. A quoi ça sert d’avoir le 10-ième article sur la magnéto-hydrodynamique quantique, ou sur les mensonges de l’OTAN dans le Donbass, ou sur la traîtrise du Qatar ?



Et c’est pour cela que je modère négativement : à moins que je considère un article vraiment utile, je refuse. Et en particulier, les sempiternels articles sur les Juifs, dont vous êtes un spécialiste, ne passent pas mon approbation. Ni sur le voile Islamique non-plus. Y-en-a marre !



Alors que peut-on faire ?



Contrairement à vous, je propose que chaque modérateur ne puisse approuver qu’un nombre limité d’articles par semaine : ainsi, il/elle sera obligé de réserver ses approbations à des articles vraiment nouveaux et recherchés. Le but d’Agoravox n’est pas de faire plaisir à des auteurs qui n’ont rien à dire, mais à exprimer des opinions qui ne passent pas dans les journaux « main-stream ».



Par contre, je trouve que certains articles disparaissent trop vite, surtout si les commentaires sont encore actifs. J’avais plusieurs articles où nous débattions avec des interlocuteurs, mais l’article n’était plus sur la page d’accueil.



Du coup, voici ce que je propose :



- pour les modérateurs, chaque modérateur ne peut approuver que X articles par semaine

- si plusieurs articles traitent du même sujet, les regrouper, et regrouper aussi les commentaires sur ces articles sur un seul fil ! Si on veut débattre du burkini, et qu’il y a 5 articles sur le burkini, comment fait-on ?