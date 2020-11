Agriculture : voit-on le danger arriver ?

Il faudrait déjà s’entendre sur le sens du mot agriculteur qui représente aussi bien le mec qui produit des viandes ou des légumes d’exception sur une petite exploitation familiale que le mec qui fabrique « à la chaine » des produits quelconques voire bas de gamme sur des exploitations immenses avec des moyens mécaniques et des installations dignes d’un industriel.

Le premier qui est sur un marché « de niche » et qui, souvent, transforme lui même ses produits pour les valoriser en vente directe n’a absolument pas les mêmes problèmes que le second dont l’équilibre financier sur le fil du rasoir est dépendant des énormes quantités qu’il doit produire pour amortir ses installations et donc fatalement se trouve très vulnérable au moindre changement des acheteurs.

Ce que je n’aime pas du tout c’est que le second, l’industriel, se serve de l’image flatteuse du premier, l’artisan, pour valoriser sa qualité d’agriculteur. Même les produits dits « bio » se fabriquent maintenant à la chaine et deviennent peu à peu des produits bio « industriels » juste parce que le cahier des charges est un peu plus exigeant. En gros dans l’agriculture comme dans bien d’autres domaines on nage dans le mensonge de A à Z, tout se vend à grands coups de publicité plus ou moins honnête, et c’est ça que les consommateurs, à juste titre de plus en plus méfiants, ne supportent plus.