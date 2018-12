Ah ! Ces « appels » signés par des célébrités...

Et un autre ! Apres l’appel, oups, Le manifeste contre l’antisémitisme, voici, L’appel à la sagesse aux gilets jaunes pour qu’ils arrêtent de manifester. Tout dans les mots : un manifeste qui demanderait d’arrêter de manifester...Pas crédible, donc c'est : l'appel !

Il faut selon ces célébrités, « Transformer la colère en débat », [1] et non pas en des ébats, ce qui pourtant serait bien plus productif et reproducteur...

Pour l’appel de décembre 2018 : « Nous disons solennellement : cela doit s’arrêter et le dialogue doit prendre le relais », recommandent les signataires, attristés par les violences de l'acte 3 du 1er décembre. Ils estiment ainsi que les manifestations du 1er décembre ont été la « négation » de la République et de sa devise : liberté, égalité, fraternité. »

Pour le manifeste contre le nouvel antisémitisme d’ avril 2018 : « Nous demandons que la lutte contre cette faillite démocratique qu'est l'antisémitisme devienne cause nationale avant qu'il ne soit trop tard. [...] Avant que la France ne soit plus la France ». [2]

C’est beau ces manifestes qui appellent à la célébration de la vie républicaine, du vivre ensemble, de l’esprit de dialogue et que des illustres comme eux daignent dépenser de leur précieux temps à la marche de notre pays. Chapeau baba ! Cependant...

Je mentionne ces deux appels, car on y retrouve une partie des mêmes signataires... Pourtant ce sont bien deux sujets fort éloignés. Quoique... En cherchant du coté de BHL le philo qui prend l’eau... D’une pirouette/girouette, il nous trouvera bien quelques antisémitismes nazifiant comme par exemple, je le cite : « en faisant un parallèle entre les Gilets jaunes et les « Gilets bruns », faisant ainsi référence aux chemises brunes caractérisant les SA nazis pendant l'entre-deux-guerres. » [3] Où encore mieux – « On a été gazés », répètent, en boucle, sur toutes les chaînes, les Gilets jaunes...Savent-ils ce que "gazé" veut dire ? », écrit-il sur Twitter. [4] Il a pourtant reçu des réponses prouvant bien « qu’ils/qu’elles » comprenaient correctement le sens du verbe « gazer » :

- 1) Gazer, verbe transitif = intoxiquer (qqn) avec un gaz de combat. Synonyme ; asphyxier.

- 2) Gazer, verbe intransitif – familier : aller à toute vitesse, à plein gaz. Synonyme, filer, foncer.

Mais rien n’y fit et Nanar à plein pot renchérissait quelques heures plus tard histoire de mettre de l’huile sur le feu de pneus :

« à l’attention des hypocrites qui font semblant de ne pas comprendre, je persiste et signe : "être gazé" à Verdun ou, en Syrie, à la Ghouta, pour ne pas parler de Birkenau n'a rien à voir avec les lacrymogènes d’aujourd’hui. » (Dommage qu’il ait oublié la Libye)...

Comme « visionnaire » il se pose là, il doit souffrir du syndrome Alain Minc : celui qui se plante tout le temps, mais qui pourtant est continuellement consulté tel l’oracle. Ne prédisait-il pas il y a 3 semaines : « Je ne vais pas vous parler d'antisémitisme, ni du torrent de haine qui se déverse sur internet et qui, parmi d’autres, me vise parfois. J’aimerais vous parler de ce qui s’est passé, hier, dans notre pays. De la République. Des gilets jaunes, de leur poujadisme, de l’échec d’un mouvement qu’on nous annonçait massif et de l’irresponsabilité des chaînes d’info qui attisent et dramatisent. Mon soutien à Macron, à la fiscalité écolo et à son combat contre les populismes. » [5]

Vous voyez ainsi, puisque que BHL, polémiste, philo-machin en a pris le leadership en créant le hashtag #SoutienAuPresidentMacron que cet appel à la sagesse vaut son pesant de cacahuètes, d’autant qu’il est rejoint par Thierry Lhermitte une sommité en ce qui concerne le droit des travailleurs, par Michel Boujenah, le pôvre, qui sanglote sur tous les plateaux des « pourquoi ? « ils » nous en veulent tant », par Stéphane Bern, ce berné et demi, et en guest star : Cyril Hanouna, le roi de la récup ; il en a fait même une émission TV le vendredi 7 décembre, embrassant la cause des gilets jaunes avec plus ou moins les mêmes cocos que dans cette liste des célébrités. [6] Ne pas oublier en milieu de peloton ; l'ex-miss France Sonia Rolland, Pierre Lescure (lui ! l’esprit canal !), les journalistes Guillaume Durand ou encore Bruno Masure...C’est bien de terminer cette liste avec le mot « masure » trouvez pas ?

Et puis, un petit aparté illustrant bien ce que sont ces célébrités décérébrées : Le « comique », et cette fois ci il m’a bien fait rire, Franck Dubosc, qui d’un jour à l’autre, car plan de carrière oblige : « Qu’il apportait son soutien (lequel ?) au mouvement des gilets jaunes fin novembre, mais le 6 décembre à Lausanne à la sortie de son spectacle dit ne plus les soutenir et balance « Vous êtes trop haineux, trop hargneux, à dégager ». [7] L’air Suisse est corrosif, bien prendre sa tite pilule lèche boule contre la toux et les poux. J’espère Frank, que ces « haineux » vont boycotter tes spectacles comme ils l’ont fait pour Doc Gynéco et son amour pour Sarko... Nico, d’ailleurs, un autre membre de ces « listes » bling-blong...

Ce qui me rend heureux, c’est qu’à toutes ces « célébrités » je n’ai jamais donné 3 secondes de mon temps, et surtout jamais un seul fifrelin.

Mea culpa, j’ai côtoyé Thierry Lhermitte en 1986 pendant 2 mois sur le film « un dernier été à Tanger » et je dois avouer qu’il m’avait donné le sentiment d’avoir le charisme d’un bulot. Encore un qui est rentré au bon moment, au bon endroit et fit carrière...Là où la locomotive Coluche entraina les wagons poussifs du Splendide..

C’est la nouvelle marotte ces appels, ces listes, ces manifestes, se voudraient-ils la conscience de notre époque cette coterie rive gauche ? Pourtant, cette classe qui ne produit rien, n’invente rien, ne crée rien à part du néant et qui brasse plus vite que les moulins à vent ; Mais qui se fait entendre à tous bouts de champs, puisque elle a accès aux micros, aux éditos, aux caméras du fenestron, et dont les doctes paroles sont religieusement relayées par : le LJDD, Le Parisien, Le Monde, Libé etc, toute cette presse grâcement subventionnée avec notre argent, mais lue par qui ??? Nommons là, presse révérencière (venant de révérences), dont les affluents se jettent au caniveau... Elle fait exister et fait parler ceux qui sont là pour encenser les maitres, les flatter à vomir et qui peuvent comme salaire de judas se permettre de rabaisser et humilier ceux qu’ils nomment « la masse », le grand « public », les « consommateurs ». Ils devraient pourtant savoir ces foies jaunes, que toute masse produit de l’énergie.... Et que lorsque cette énergie arrive au point de fission, ça explose !

Georges Zeter/décembre 2018

L’invasion des appels : Qu’en Septembre 2018

- 200 personnalités lancent un appel pour la planète : "Nous vivons un cataclysme planétaire". Dans une tribune publiée par Le Monde, les personnalités du cinéma et de la musique parlent du "plus grand défie de l’histoire de l’humanité"

https://www.sudouest.fr/2018/09/03/200-personnalites-lancent-un-appel-pour-la-planete-nous-vivons-un-cataclysme-planetaire-5357912-706.php

- Pédophilie dans l'Eglise : appel de personnalités pour une commission d'enquête parlementaire

http://www.francesoir.fr/actualites-france/pedophilie-dans-leglise-appel-de-personnalites-pour-une-commission-denquete

- Appel de personnalités pour faire de la protection de l'enfance une "grande cause nationale"

https://www.lepoint.fr/societe/appel-de-personnalites-pour-faire-de-la-protection-de-l-enfance-une-grande-cause-nationale-21-10-2018-2264587_23.php