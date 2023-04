Ah ! La retraite des vaches. Olé-Oyé !

La réforme des retraites mais pas… La retraite des réformes. La traite des vaches françaises à fond de pie et de tant pis ! Depuis 6 ans qu’Olybrius 1ere trône, le peuple cet avatar, n’a ka…Aller se faire cuire deux œufs aplats de coutures. C’est en 24 heures suite à la décision des « sages » du conseil constitutu, que l’Macron promulgue sa loi scélérate, non votée, non approuvée par aucune majorité, et que j’m’assieds l’cul sur la commode démocratique ! Faut dire qu’avoir espoir de la part d’un Fabius, président de ce conseil, c’est croire que Judas n’est qu’un guichet pratiqué dans un vantail de porte. Le mec, depuis au bas mot 40 ans, ne fait que des misères au peuple de France. Il restera dans les couloirs de d’histoire comme politchien : 1er ministre avec le sang contaminé sur ses papattes, la barbouzerie du Rainbow Warrior. Comme ministre des finances, on lui doit aussi le passage à l’Euro, une réussite s’il en est et la cession à 49% des autoroutes pour le secteur privé. Comme ministre des affaires étrangères (2012-1016) catastrophique sur ses dossiers : Syrie, Afrique subsaharienne, Iran. Et pour couronner le tout est nommé président du conseil constitutionnel depuis 2016, où, là, il ne fait, avec son acolyte le plus visible, Juppé, qu’accepter d’abord les pirouettes de son poto Hollande, puis les diktats d’un Macron en roue libre…En d’autres temps, il serait enchainé aux galères at.vitam fabiusum, au lieu de ça ? En plus de 4 décennies il n’a fait que vivre grassement aux crochets d’une république bananière, qui l’a choyé, dorloté et médaillé. D’ailleurs, pour ceux qui voudraient aller lui dire salut, Mossieur vit dans l’aile Montpensier du Palais Royal…

Dernier pied de nez à la plèbe : Le Conseil constitutionnel a aussi bloqué une première demande de référendum d’initiative partagée (RIP) de la gauche, qui espérait entamer la collecte de 4,8 millions de signatures en vue d’une inédite consultation des Français. Les « sages » ont néanmoins reconnu le « caractère inhabituel » de l’accumulation de procédures visant à restreindre les débats au Parlement.

Pour clore le chapitre Fabius : Le Canard Enchaîné confie (avant le vote) que le président du Conseil constitutionnel avait discrètement signalé sa vigilance sur ce texte et sur le risque de cavaliers budgétaires…Pis s’est assis dessus. Pauvre caneton, la vieillesse quel naufrage, et être naufragé pour un canard, un comble !

C’est donc, depuis « ça » que Macron, tout vent debout a promulgué officiellement l’impopulaire réforme ce samedi matin au « Journal officiel », au lendemain de la validation de l’essentiel du texte par le Conseil constitutionnel. Comme Macron a tous les culots, il voulait bien, dès lundi prochain rencontrer les leaders syndicaux…Si ce n’est pas se foutre du monde.[i]

Concluons avec Ruffin de partie : « Comme des voleurs, Emmanuel Macron et sa bande ont promulgué leur loi sur les retraites en pleine nuit. Parce qu'ils le savent bien : ce qu'ils viennent de pratiquer, c'est un hold-up démocratique. Cette brutalité marque, en fait, leur fragilité. Ils appartiennent déjà au passé. »[ii] Mouais, et pourtant se farcir cette bande tout de même pour encore 4 longues années…En 2027, c’est à parier, la France sera jumelée au Bangladesh. Amen !