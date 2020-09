Aides à la presse : un poison pour la démocratie, en faire part à son député

Les aides à la presse sont un poison pour la démocratie, les supprimer ferait d’une pierre deux coups : assainissement des finances publiques, message fort aux Français que le gouvernement entend renouer avec l’intérêt général. (envoyé le 28/08 à mon député).

J’apprends que « l’Elysée débloque 483 millions d’aides exceptionnelles à la presse » (Le Parisien, 27/08/2020), étalées sur deux ans au nom du pluralisme, pour lui permettre de réaliser sa transformation digitale, mais également supporterles lourdes pertes enregistrées depuis le début de la crise du Covid-19.

Je vous demande de vous opposer intégralement à cette mesure, considérant qu’elle dessert à la fois le service public, le secteur marchand et le pluralisme, et que son mobile réside dans la collusion entre pouvoirs publics et grands intérêts privés qui alimentent régulièrement la chronique.

Concernant le service public : le pays sort à peine d’un crise sanitaire où les coupes budgétaires pour les hôpitaux se sont avérées désastreuses. La mesure contestée correspond, au coût estimé de 2 115€ pour une hospitalisation publique (AITH, 2012), à l’équivalent de 228 368 hospitalisations, contre 12,4 millions d’hospitalisation par an enregistrées sur le territoire (2). De plus, la cour des comptes décrit les finances publiques comme « apocalyptiques », annonçant coupes budgétaires et/ou alourdissement de la pression fiscale (ou peut-être une nouvelle crise de la dette, rappelant que la notation financière de la France avait été dégradée en mai).

Concernant le secteur marchand, la concentration du secteur est notoire (Bouygues, Niel, Dassault,....), avec pour conséquence sur le pluralisme, un classement « liberté de la presse » calamiteux année après année. Le service public culturel, qui inclut France Télévision et Radio France, serait bien suffisant pour parer à une éventuelle vague de banqueroute dans le domaine privé, en vérité nécessaire pour faire éclore une offre nouvelle capable de répondre aux attentes, depuis trop longtemps frustrées, des usagers.

Les aides à la presse sont un poison pour la démocratie, les supprimer ferait d’une pierre deux coups : assainissement des finances publiques, message fort aux Français que le gouvernement entend renouer avec l’intérêt général.

Notes

(1) Ce billet est initialement paru sur un autre blog, mais du même auteur, que celui qu'il a l'habitude de republier.

(2) Chiffres clés de l'hospitalisation