Aïe Aïe Aïe l’Info

C’est un fana. de l’info. qui s’adresse au peuple, du moins au peuple d’Agoravox. Ainsi qu’à trois oligarques.

J’ai mal à mon pays, à ma France et à ses médias.

Mon drame : je découvre que RT, le site du diable qu’il était question d’interdire, est nettement supérieur aux sites des journaux Le Monde, Le Figaro et Libé. Ceci en termes de qualité de l’information sur le monde tel qu’il va.

Des preuves ? Il suffit de lire chaque jour sur Internet ces 4 médias pour s’en convaincre. RT rend compte des faits qui font bouger le monde avec plus de recul, moins de parti pris que nos 3 journaux nationaux de référence. Discutable et paradoxal, mais le seul fait d’ouvrir ce débat est surprenant. J’ouvre ce débat.

Serais-je une vipère poutinienne pour affirmer une chose pareille, serais-je un traitre à mon pays ? Que nenni. Je suis diplômé commando de l’armée française (site de Givet). Certes, Poutine est un dirigeant qui compte sur la scène mondiale, mais Macron le vaut bien, il est au moins son égal, il l’a dit lui-même. Et je le soutiens sans ironie aucune : Macron, s’il se confirme comme leader de l’UE, pèse aussi lourd que Poutine sur la scène mondiale.

Mais alors pourquoi nos oligarques de premier plan, Pigasse le financier d’élite, Dassault et Drahi les polytechniciens d’exception produisent des canards aussi décevants, pour ne pas dire plus ? Pourquoi un site minuscule comme RT offre une vision sur le monde plus ouverte, moins biaisée que nos 3 mousquetaires ? J’en souffre d’autant plus que je rapproche cette faiblesse, cette course à la médiocrité de celles de notre industrie qui fiche le camp, de notre balance commerciale qui s’effondre.

Le pays de Voltaire, Diderot et Hugo mérite autre chose. Il y a pléthore de plumes talentueuses en France pour rendre compte des choses passionnantes qui se déroulent dans le monde. Il ya pléthore d’esprits clairs et profonds aptes à exposer et à faire comprendre le point de vue des divers acteurs qui font l’actualité, même de ceux qui nous révulsent, tout en éclairant le point de vue des peuples de notre planète.

Alors les oligarques, je vous prie de vous mettre enfin au boulot. De stopper vos usines à Fake News connectées à la maison mère AFP. De diversifier vos embauches de journalistes pour une information ouverte et plurielle.

Pas besoin d’interdire RT, votre mission est de l’écraser par les qualités de vos gazettes.

Au boulot les trois mousquetaires ! Pour qu’enfin d’Artagnan, et tous les Français avec, soient fiers de vous.