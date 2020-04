Aimons-nous encore la liberté ?

@ rosemar

« N’oublions pas la sacro-sainte croissance qui nous incite à consommer »

Peut-être parlez-vous pour votre chapelle.

En ce qui nous concerne, mon épouse et moi, nous avons une 208 très largement suffisante pour repondre à nos besoins de déplacement, un téléviseur 70 cm de 13 ans d’âge, des éléments Hi-Fi qui ont entre 15 et 25 ans, etc. Rien ni personne ne nous incite à acheter ce dont nous n’avons pas l’usage en termes d’équipements.

En revanche, nous dépensons pas mal de fric en concerts classiques donnés par des formations et des artistes de très haut niveau international, tant en France qu’à l’étranger. Et cela, une fois encore, sans que rien ni personne ne nous incite à nous rendre dans les salles de prestige des capitales européennes ainsi qu’à la Philharmonie de Paris et dans l’auditorium de Radio-France, excepté notre passion pour le classique et les grands interprètes.