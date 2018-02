Ainsi parla Macrontoussa en Tunisie !

« L’idée qu’on règle la situation d’un pays de façon unilatérale et militaire est une fausse idée », a expliqué Emmanuel Macron sous les applaudissements des parlementaires tunisiens. « Je n’oublie pas que plusieurs ont décidé qu’il fallait en finir avec le dirigeant libyen sans qu’il y ait pour autant de projet pour la suite », a-t-il ajouté, faisant implicitement référence à Nicolas Sarkozy, qui avait engagé la France dans une intervention ayant pour but de déloger Mouammar Kadhafi du pouvoir. « Nous avons collectivement plongé la Libye depuis ces années dans l’anomie sans pouvoir régler la situation ».

Pinocchio est de sortie, Pinocchio aime se promener sous des cieux plus cléments à sa geste que ceux obscurcis de sa triste France, celle-là qui vient de lui enlever 7 points. Sur la scène internationale le paon se mire mieux, le miroir aux illusions est plus frais, les tunisiens au hasard le connaissent moins bien que nous, il ne les insulte pas tous les jours, faut dire. Alors ZYVA, on se pare des atours de Monsieur Peace and Love, on feint de jouer les grands donneurs de leçon à ces prédécesseurs dont on épouse pour autant TOUS les principes vu qu’on vient du même moule. C’est juste le ROLE qui change, le poulbot vise la place de Juncker d’ici 2022 alors il prépare déjà sa campagne, écoutez la Voie de l’Oracle, ainsi parlait Macrontoussa !

L’ennui c’est ce qui se passe sur place. En Libye justement. Ou des militaires français et quelques drôles de mecs placés par l’Etat – mais chut, taisez-vous malheureux, laissez parler le MONARC MACRON, laissez-le dérouler son Gangster Bankster Power Point habituel, on est dans le show et le texte est tiptop, parfait pour caresser les gogos dans le sens de la babouche …

Et le Liban au fait – prochain sur la liste – qu’ Israël pas plus tard qu’ hier a ouvertement menacé, Israël le pote à Micron … Et la visite – la première visite d’Emmanuel tout juste élu au LIBAN justement … Sa réception fissa au premier ministre démissionnaire copain des monarques du Golfe tout juste revenu de Ryad et qui HOP file taper la discut avec le MONARC … Les tapes dans le dos avec Donald et MBS …

L'emberlificoteur Rothschild est décidément un très bon élève, les logiciels de la Maison Mère il les maitrise plutôt bien, les discours de façade réussissent admirablement à cacher le plan réel et c’est d’ailleurs fait pour.

Pinocchio in Tunisie a séduit la Fée Bleue, laquelle se shoote aux champis et aux fèves hallucinogènes. Allez savoir si le petit peuple de Tunis a gobé tout aussi aisément ce que leur sommet a dégusté. En ce drôle de monde ou les mensonges règnent en haut, certains riens ont développé de sacrés anticorps. Comme un dérivé de potion magique gauloise, en somme …