Air France /Alitalia : une disparition programmée

@arioul

Un corollaire de la mondialisation de l’économie, c’est l’implantation dans les pays dits développés de traits caractéristiques du tiers-monde : la dérive constante vers une société à deux vitesses dans laquelle des secteurs entiers sont devenus inutiles à l’accroissement de la richesse des privilégiés.





Encore plus que par le passé, il faut contrôler la « canaille » idéologiquement et physiquement, l’empêcher de s’organiser et d’échanger des idées, condition préalable à toute pensée constructive et à toute action sociale.