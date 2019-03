Air France-KLM ou la Mésaventure du Politique

Parlons peu, parlons France... La France, c'est-à-dire ce pays-ci, auquel vous êtes sûrement liés volens nolens. Êtes-vous même du genre à dire France über alles ? Alors vous êtes de la race des gens qui aiment la politique. Partant, vous aimez probablement Air France et pas KLM. Mais si je vous disais que vous aimez KLM au même titre qu'Air France puisque, logiquement, KLM repose sur une base identique à celle d'Air France, que diriez-vous ? Et que diriez-vous en plus si je vous disais que ce qui vous unit aux Pays-Bas et fait de vous d'abord un Néerlandais, c'est que vous défendez vos intérêts ? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'hypocrisie nulle part. Il y a seulement des intérêts qui doivent être défendus – chacun pour sa pomme. Sont-ce là vos valeurs ?

J'ai observé avec amusement l'affaire Air France-KLM depuis les journaux français et hollandais. J'en ai tiré quelques conclusions qui ne détonnent pas, et je vous dirai ici la même chose que je dis depuis longtemps.

Air France-KLM est d'abord un patchwork dont l'origine est obscure, du moins difficile à expliquer pour ce qui en est de l'inefficacité d'Air France qui a un aspect repoussant. Peut-être qu'au temps de l'alliance les choses étaient différentes. Je ne sais pas et je m'en fous.

Reste toujours qu'à forger des alliances les Hollandais n'étaient pas malins, et ils en paient le prix en traînant le boulet français – aucune pitié. C'est les affaires : ça n'est pas le plus performant qui gagne, mais le plus malin. Or, à ce titre, les Français avèrent leur malignité en forgeant une alliance à leur bénéfice. Tandis que les Hollandais s'en mordent les doigts.

Ainsi a-t-il été évident qu'au fil du temps la situation, pour eux, devait changer.

Ce pourquoi, comme vous savez sûrement, ils ont acquis 14% du capital d'Air France-KLM.

Je dois vous dire que je ne suis pas fier, pour le coup, des Français. Car ils se sont bien fait rattrapés et qu'en plus ça été l'objet de beaucoup de moqueries sur le Net néerlandais. Savez-vous que nous passons pour des guignols ? Non pas tellement à cause de l'acquisition surprise des Pays-Bas, mais d'abord parce que, pour l'esprit germain des Hollandais, le rattrapage semble lié de près ou de loin aux Gilets jaunes et aux lourdeurs structurels de la France (lourdeurs qu'ils – les Hollandais – qualifient gentiment de « différences culturelles »)...

Et j'ai été très peu fier d'autant plus que ça n'a pas été l'occasion d'une objurgation intérieure.

Au contraire : avec dépit le gouvernement français n'a pu que constater la différence de performance entre Air France et KLM et opiner du chef devant le geste néerlandais, sain et normal.

Le gouvernement français (en hésitant un peu) a dit être trahi, et donc être dans son droit de s'offusquer, et le gouvernement hollandais a dit vivre sa vie d'Etat de qualité...

Par conséquent, chacun s'y voyait dans son bon droit à rétorquer à l'autre des torts.

Aussi l'affaire a-t-elle pu être l'unique chance de se donner raison – là où il ne fallait surtout pas arriver. Car à se donner raison nous y sommes naturellement enclins par quelque instinct de l'espèce. Et qu'est-ce que cela apportera d'avoir raison dans un tel conflit d'ordre marchand ? Ça fait monter la tension et ne résout rien. Que la politique soutienne le conflit en disant le regretter n'étonne pas davantage, puisque l'essence de la politique est de soutenir des conflits qu'elle dit ne pas vouloir. Réfléchissez-y : la politique c'est d'abord la résolution de conflit « à l'amiable » entre les membres de la même tribu, et puis par extension avec la tribu voisine. Il est bien évident, donc, que la politique est fille du conflit...

C'est à savoir qu'Air France-KLM illustre comme il faut l'absurdité de tout lien social.

L'alliance consiste toujours en un conflit larvé.

C'est à vouloir faire alliance dans l'absolu qu'on se méprend sur la nature humaine.

Au reste, je ne dis pas que c'est mauvais partout.

Quittes à être violents, vaut mieux que les hommes sachent gérer cette violence.

Ça n'a de lien qu'avec le péché originel. Comprendre : l'idée d'une faute intégrée à toute création. D'où vient que l'affaire avec Air France et KLM est aussi une occasion, un moment opportun (kairos) de prendre la mesure de nos fautes au miroir d'elles-mêmes. Le kairos n'a pas d'autres définitions véritables sinon qu'à regarder comment le monde fonctionne on instille en nous le réel poids des choses vues.

Qu'on n'en fasse rien, ainsi qu'à l'ordinaire, j'en suis déjà convaincu.

Circulez citoyens, mettez vos gilets jaunes, et croyez en votre rigueur et probité et à la méchanceté des autres qui ne sont pas d'accord avec vous...