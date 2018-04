Airbnb assignée en justice par Hidalgo !

Ce n’est pas au propriétaire que cette « réglementation » s’applique, mais aux locataires qui, lorsqu’ils ne sont pas présents dans la capitale sous louent leurs logements sur la plateforme airbnb ou autre.

ce n’est pas illégale et tout propriétaire qui a intenté une action en justice contre son locataire s’est vu débouter de sa demande.

Airbnb n’est pas un concurrent déloyal à l’industrie hôtelière parisienne, car ils sont tous les deux sur une niche bien spécifique. Le tourisme classique avec réservation par des tour-opérateurs pour les hôtels et les tourisme aventurier sachant se servir d’internet et n’ayant pas peur des déconvenues pour airbnb.





Il faudra bien un jour que cet élu s’enfonce dans le crâne que Paris n’est rien de plus que l’hyper centre d’une agglomération nommé Ile de France, et que rapporté à Londres ce n’est rien de plus que les quartiers au nord de la Tamise allant de Fulham à Towers Hamlett soit à peine 10% de la ville. Et rapporté à New York, c’est à peine Manhattan soit aussi à peu prés 10%. Croire qu’Airbnb est à l’origine de l’augmentation des loyers est aussi stupide que malhonnête.