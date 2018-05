Ajaccio-Le Havre - Racisme anti-corse ?

La passion du supporter d'une équipe de football est inexplicable. Ceux qui n'ont jamais supporté un club de foot ne peuvent pas comprendre le débordement d'enthousiasme qui prend aux tripes le passionné de ballon rond lorsque son équipe fétiche marque un but, ou plus encore quand ses dieux du ballon rond remporte une coupe ou le championnat de France. Incompréhensiblement, il se passe quelque chose au niveau du cerveau qui s'apparente à de la folie. Alors, imaginez une seconde ce qui peut se passer dans la tête de milliers de supporters à l'occasion d'un match de pré-barrage retour entre Ajaccio et Le Havre pour une éventuelle montée en Ligue1, surtout si l'événement se déroule en Corse... Mais, pourquoi préciser la région, pourquoi cette stigmatisation, les règles du jeu seraient-elles différentes sur l'ile de beauté qu'ailleurs dans le monde, n'est-ce pas déjà une forme de racisme anti-corse ?

Non ! une personne qui n'aime pas le football, donc normale, ne peut pas comprendre qu'en guise de bienvenu, le bus de l'équipe visiteuse soit caillassé à son arrivée au stade, ce comportement dépasse de loin son entendement. D'ailleurs, ce genre d'incident n'arrive pas qu'à Ajaccio ou à Bastia. Et puis, vous qui n'avez jamais mis les pieds dans un stade le jour d'un match capital, comment pourriez-vous déchiffrer le langage subtilement codé des supporters. Tous ces mots doux adressés aux joueurs de l'équipe adverses en rapport avec la couleur de peau de l'ennemi d'un soir. Parfois même, vous pouvez assister à un magnifique lancé de banane, d'une canette vide, ou d'un inoffensif pétard. Mais cela fait partie du spectacle et n'est que stratégie footballistique pour déstabiliser l'adversaire. Alors n'allez pas me parler de racisme anti-corse parce que le match se déroulait sur le stade de l'ACA. Quant à dire, comme le président du club, Léon Luciani, que "C'est un complot pensé dans le seul but d'empêcher l'accession d'un club corse en Ligue 1" ; foutaise ! et tant qu'à dire n'importe quoi, il faudrait parler aussi de racisme anti-France ?

Alors, certains bien-pensants iront prétendre que ces débordements avant et pendant la rencontre entre Le Havre et Ajaccio sont une honte. Sans doute des gens qui n'ont jamais chaussé une paire de chaussures à crampons ! Ou encore, des gens qui n'ont jamais remarqué l'évolution d'une société de plus en plus violente. Voire même, des arriérés qui n'ont pas un compte sur un réseau social. Pire ! même pas internet.

Voilà maintenant que l'ile s'embrase du nord au sud et que même des responsables politiques s'en mêlent ; les élites de la nation paraît-il ! C'est d'abord le SC Bastia qui naturellement soutient Ajaccio et dénonce un "lynchage médiatique" et demande un "respect et traitement équitable dans les médias" pour les clubs corses dans l'emblème est le drapeau à tête de Maure (a bandera testa maura). Car, « Une fois de plus, pour ne pas dire une fois de trop, le football corse est traîné dans la boue. Et à travers lui, c’est la Corse entière qui est bafouée ». « Certes, des faits répréhensibles se sont produits. Des faits qui n’ont pas leur place aux abords et dans une enceinte de football […] Mais que s’est-il passé de plus à François-Coty ces derniers jours que dans certains autres stades français cette saison ? ». Le club a raison, il ne s'est rien passé de plus extraordinaire que dans d'autres enceintes sportives, où chaque match ou presque devient une occasion pour le peuple de se défouler un peu. C'est quand même mieux que de shooter les CRS dans les manifestations de Philippe Martinez et Mélenchon, non ?

C'est vrai quoi ! « Le football corse est victime depuis de trop nombreuses années d’une systématisation du traitement en information générale des incidents autour des matchs de football ayant lieu dans l’île », « Stop à la justice à deux vitesses ! La Corse n’est pas le paillasson du football français ! ». Face à une telle injustice je ne vois qu'une solution... Un championnat de foot exclusivement corse. D'ailleurs, Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de l’île de Beauté, y pense et a dénoncé « le climat d’hystérie anti-corse » et « les pressions politiques venues du plus haut niveau de l’Etat ». Jupiter, ne vois-tu rien venir ?

Quant à Édouard Philippe, il s'est dit "consterné" et pour lui "le football a perdu". Car, « ce qui est inacceptable, c’est la violence, c’est l’insulte raciste. Ce qui est inacceptable c’est un niveau de brutalité et d’imbécillité qui n’a rien à voir avec le football ».

Et allez les bleus quand même !

https://youtu.be/iJQGIMmEPMo