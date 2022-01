Al-Houthi  : quand le silence prend fin

Les sots creusent toujours leurs propres tombes. C’est ainsi que nous avons tiré les leçons de l’histoire. Le faux pouvoir incite souvent les gens comme Abdul Malik Al Houthi à commettre des crimes coupables parce qu’ils pensent qu’ils s’en tireront à chaque fois avec leur délit.

Mais ces milices terroristes sectaires se sont totalement trompées, selon tous les critères et calculs, lorsqu’elles ont envisagé d’attaquer des installations civiles aux Émirats arabes unis. Elles pensaient que ce crime s’ajouterait à une longue liste d’autres méfaits qu’elles commettent quotidiennement, que ce soit contre le peuple yéménite ou contre l’Arabie saoudite, dont les criminels ne cessent d’attaquer les installations civiles au point d’atteindre des proportions insupportables et intolérables.

Les EAU ont promis que le crime des Houthis d’attaquer des installations civiles ne passerait pas inaperçu cette fois-ci. Ils se réservent le droit de réagir à cette violation coupable du droit international. Les EAU s’efforcent toujours d’agir dans le cadre du respect des lois et des pratiques internationales.

Ils agiront conformément à leurs obligations internationales et dans le cadre de la tradition émirienne historique de coopération dans le cadre des Nations unies et du Conseil de sécurité des Nations unies. En tant qu’observateurs, nous pouvons promettre aux Houthis que le silence international sur leurs crimes continus prendra fin.

Il faudrait attendre des positions fermes pour s’attaquer à cette saga criminelle, un défi pour l’ensemble de la communauté internationale. Les menaces transfrontalières des Houthis ne peuvent plus être laissées sans réponse, et pas seulement parce qu’elles constituent une menace pour les pays du CCG.

Mais ces milices collaborent et coopèrent avec d’autres milices terroristes connues dans notre région et partagent leur soutien et leur expertise. Si nous gardons le silence maintenant, nous ouvrons la porte à une éventuelle escalade d’attaques terroristes.

La coordination et le soutien mutuel pourraient conduire à un chaos régional total, car ces milices ont tendance à exacerber et à intensifier les conflits, le chaos et les troubles au Moyen-Orient afin de poursuivre un agenda particulier connu de tous. Il est temps de ne plus se contenter de condamnations verbales face à ces crimes.

Cette remise en cause flagrante de la souveraineté des États et le non-respect des lois et conventions internationales n’ont cessé de mettre à l’épreuve la volonté de la communauté internationale et des grandes puissances. La menace houthi exige désormais plus qu’une réponse internationale opportune.

Elle exige des mesures sérieuses pour contraindre ces milices scélérates à mettre fin à leurs crimes peccamineux contre le peuple yéménite et les pays du Golfe et à se soumettre aux efforts visant à trouver une solution politique à la crise au Yémen.

Le maintien de la sécurité et de la stabilité internationales relève de la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations unies et est au cœur de ses objectifs et de ses missions. La Charte des Nations unies a défini le rôle du Conseil de sécurité à cet égard et lui a donné les moyens de s’acquitter de cette tâche importante.

Les attaques des Houthis constituent désormais un test décisif de la volonté de l’organisation de remplir sa mission. Un consensus international et régional sans précédent s’est formé pour condamner le crime commis par la milice Al Houthi contre les EAU.

Cette situation d’unité et de convergence régionale et internationale doit cependant se traduire par une démarche résolue, une feuille de route claire, afin d’empêcher les Houthis de poursuivre leurs crimes et de se soumettre à la volonté de la communauté internationale de trouver une solution politique à la crise yéménite.

Les Houthis continuent de se dire publiquement qu’ils vont poursuivre leurs opérations offensives et que celles-ci vont « croître et s’étendre. »

Ils ne craignent pas la prolongation de l’escalade criminelle armée, avec toutes ses conséquences désastreuses pour la sécurité et la stabilité de la région, ni les souffrances continues de la population yéménite dues à l’effondrement des services et aux mauvaises conditions de vie et de santé.

Il est important que tous, dans la région et dans le monde, reconnaissent que les milices boutefeu peuvent provoquer d’autres catastrophes dans une région qui souffre déjà d’innombrables crises. Tout le monde devrait également reconnaître que les attaques des milices houthies ne sont pas seulement un problème pour l’un ou l’autre camp.

Cette boule de neige peut rouler et grandir puis nuire aux intérêts, à la sécurité et à la stabilité de tous. Nous savons que la colère contre les crimes des Houthis est largement partagée dans la région et au niveau international. Mais il est crucial de ne pas laisser la sécurité de toute la région du Golfe et du Moyen-Orient à la merci de dirigeants sectaires aux délires pervers.