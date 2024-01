Alain Delon : sortir des chantiers battus !

Alain Delon, acteur né en France il y a 88 ans, réside en Suisse depuis 1985, après avoir été nourri au biberon chaleureux et accueillant du beau pays qu'est la France.

Alain Delon, lui-même personnellement en personne, est citoyen du canton de Genève depuis 1999, donc tout à fait citoyen suisse. Quoiqu’en disent ses 2 fils bien-aimés, tous 2 anciens repris de justice (Alain-Fabien condamné à de la prison avec sursis (lien 1), et Anthony a fait réellement de la prison (lien 2)), qui voudraient que le père soit Français pour pouvoir hériter d’un maximum !

Alain Delon, vieil homme dépressif, a été interviewé, il y a quelques années, par Paris Match. Il y prétendait : « La vie ne m'apporte plus grand-chose. J'ai tout connu, tout vu. ». Sacré Delon !

Un individu totalement autocentré. Blasé ce Delon ! Il mériterait, surement encore, même avec un pied dans la tombe : le prix Nobel de la prétention mal placée.

L’individu montre aussi son dégoût, « à vomir », pour son époque et pour la France (sous-entendue, à moins qu'il voulût évoquer la Suisse ?) !

Heureusement nous connaissons tous Delon. Delon, le prétentieux, qui n'a eu pour vrai talent que d'être un garçon tout mignon quand il était jeune.

La vieillesse est un véritable naufrage, surtout quand vos propres enfants se déchirent votre argent, celui qu’ils n’ont même pas gagné… faute de talent, avant même que vous soyez dans la tombe.

Delon parle souvent à la 3ème personne ! Lors d'une autre ancienne interview, il répondait à la question suivante : « Alain Delon, quel est selon vous le plus grand acteur mondial du 20ème siècle ? » Réponse de magique-Delon : « Nous sommes plusieurs ! Difficile d'en sortir un, comme cela. » Emporté par son orgueil et son égo, tous 2 démesurés, il ne se rend même pas compte que la question est un piège.

Hollywood connaît-il Alain Delon, Sa Seigneurie, Sa Grâce ? Non, bien sûr ! Delon est d'abord et surtout connu par lui-même et aussi d'un autre très célèbre individu : un dénommé Alain Delon, bien sûr !

Delon, lui-même, en personne, tout seul, aurait-il oublié ce qu'il doit à notre pays, la France. France qu'il a fuie, dès 1985, pour une histoire de gros sous, en s'installant près de Genève, à Chêne-Bougeries.

Il y a quelques années, il disait : « aujourd'hui, il n'y a que l'argent qui compte ».

Oui, Alain Delon, c'est d'ailleurs pour cela que vous vous êtes exilé en Suisse et avez demandé la nationalité helvète en 1999 ! Pour Alain Delon, c'est essentiellement l'argent qui a motivé son choix de quitter la France. Pays sur lequel vous, Alain Delon, avez vécu de nombreuses années ! Auriez-vous perdu la mémoire, au crépuscule de votre vie ?

Quant à l’argent : vos 3 enfants savent de qui tenir !

"Je quitterai ce monde sans regret." avouait-il, comme si ce monde l'avait déçu et était responsable du vide incommensurable désormais installé autour de lui.

Sait-il, Alain Delon, que ce vide, c'est lui qui en est la cause. Se croire le génie de la planète et parler souvent à la 3ème personne, cela a de quoi refroidir et donc limiter le cercle de ses relations. Pas celui de ses amis, car Alain n'a pas d'amis, sauf le célèbre Alain Delon. Delon sait-il cela ? Non, bien sûr, Alain Delon n'est aimé que de lui-même... et aussi, désormais, de ses 3 enfants chéris, futurs gros héritiers. Sans oublier les avocats des enfants qui aimeraient surement que l’histoire ne se termine pas trop tôt.

Rappelons-nous qu’Alain Delon a aussi toujours eu une grande sympathie pour l’extrême droite… et J-M Le PEN.

Comme vous le voyez, je ne suis pas un fan de Delon. Mais, parlons franc :

* qu'a-t-il fait bénévolement dans sa vie, outre son propre marketing ?

* a-t-il été un grand caritatif ?

* a-t-il été un bon père de famille ?

* a-t-il eu de la gratitude pour le pays qui l'a élevé, nourri et enrichi ?

* a-t-il risqué d'être étouffé par la modestie et l'humilité ?

Que nenni à ces questions, car Delon a voué sa vie à penser à lui-même. D'ailleurs, Delon ne peut remercier qu'Alain Delon pour la vie qu'il a eue.

Cela étant, j'espère seulement que le gouvernement fédéral de la Suisse lui rendra l'hommage qu'il mérite, le jour où il quittera notre monde. Monde qu'il hait tant !

La Suisse lui doit bien cela, bien que pour ce petit pays, le contribuable Delon soit tout petit, petit, petit ! Insignifiant même ! Eh oui, c'est ça aussi la gloire de Delon : tirer sa révérence dans l'indifférence de la population d'un tout petit pays. Espérons qu’il en soit de même chez nous, en France, car il serait mal venu que notre pays rende un hommage à un acteur qui a préféré devenir un exilé fiscal.

Bientôt Alain Delon sera affublé d’un nouveau nom : celui « de cujus ».

Qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous Alain Delon ?

Crédit photo : lien

Crédit photo : lien