Alain Soral, le hamster étudié par un collectif d’universitaires !

Ne riez pas ! C'est le très sérieux site web du "nouvel obs'" qui nous l'annonce : l'écrivain Alain Soral passe désormais à la postérité en devenant un "sujet d'étude universitaire", au même titre qu'un Louis-Ferdinand Céline. Un collectif de chercheurs comprenant des sociologues, des "spécialistes de l'extrême-droite" et des... psychanalystes (!) étudient parait-il le cas Soral avec la plus grande discrétion. Car il serait dangereux de disserter sur lui (?).

Cet article payant, dont seul 10% du contenu est accessible gratuitement, laisse toutefois songeur quant aux piètre niveau de notre recherche universitaire, sur son manque d'information et surtout sur son parti-pris. Le titre de l'article ainsi que sa photo d'illustration, montre toute la malhonnêteté de la démarche : "Alain Soral pendant la manifestation antisémite du 26 janvier 2014"... Un évènement où des "slogans antisémites", tels que "mort aux juifs !" auraient été scandés... Une première depuis ces fameuses années trente dont une partie des milieux de gauche n'est toujours pas revenue, et qui sert de repoussoir pour tout mouvement classé trop à droite (les ligues, le fascisme etc.).

Or, le topo du nouvel obs' démarre très mal, par une fake news de première catégorie : "Jour de colère" était une manifestation d'opposants au gouvernement Hollande, pilotée par des cadres de la manif pour tous, comprenant surtout des anti-fiscalistes, des opposants au mariage gay et des anti-PS. J'y étais, et j'ai publié un article sur ce défilé manipulé par Manuel Valls sur agoravox :

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/jour-de-colere-ou-jour-de-manip-147073

Parmi les trente mille participants (une hérésie pour nos milieux bien-pensants), des militants pro-palestiniens étaient aussi présents. Si des slogans "antisionistes", c'est-à-dire hostiles à l'état d'Israel, ont été meuglés, on ne peut les associer à l'antisémitisme. Quant à leurs auteurs, s'ils font partie de l'entourage soralien, ce ne sont pas des catholiques traditionnalistes à priori (voir la photo ci-dessus).

Nos "universitaires", anonymes et paranoiaques, qui confondent les militants de Soral avec les miliciens antifas, craignent pour leur sécurité. Ils redoutent des fascistes et des antisémites qui n'existent que dans leurs fantasmes, en décontextualisant les phénomènes de société, une vieille ruse des milieux d'extrême-gauche. Ils oublient que parmi les autres manifestants du 16/01/2014 se trouvaient sans doute des gens de la ligue de défense juive, dans une autre partie du cortège.

Outre la manif pour tous, Alain Soral est un traumatisme permanent pour les bobos de gauche. Issu du parti communiste, homme de leurs milieux plus que de ceux de droite, il est en fait inclassable. Proudhonien, patriote, antisioniste... Pas de quoi choquer le français moyen. Son site égalité et réconciliation (issu du cercle Proudhon) serait consulté par huit millions de visiteurs chaque mois. Non financé par la publicité et lié à aucun parti, il fait très mauvais genre ; au point que la très conformiste CLEMI (comité pour l'éducation aux médias) le classe en tête des sites "complotistes"...

Que des chercheurs militants utilisent le pognon du contribuable pour faire une étude sur les dissidents n'est pas une nouveauté. En revanche, et c'est plus grave, le recours aux psychanalystes est déroutant. Car désormais, penser autrement peut être assimilé à une déviance, comme au temps de l'URSS où les opposants finissaient à l'asile, plus présentable que le goulag.

Car le problème est là. Envoyer Soral en taule, après l'avoir spolié et vidé de son fric, ce serait en faire un martyr et lui donner directement raison. Donc, il faut trouver autre chose, le faire passer pour fou. Un grand classique du harcèlement d'entreprise, pour se débarrasser d'un employé qu'on ne peut virer, appliqué à la politique.

Ceux qui ont lu Comprendre l'empire n'ont pourtant pas basculé dans le "fascisme" pour autant. Vulgate anti-libérale, mélange de Michéa et de Mélenchon avec un zeste de Proudhon, cet essai lucide mais convenu n'avait rien de révolutionnaire, pas de quoi faire interner son auteur chez les fous.

La liberté d'expression se porte décidément très mal en France, où une élite culturelle déconnectée des réalités et suintante de mauvaise foi ne fait qu'aggraver une situation alarmante. Que ceux qui n'aiment pas Soral cessent de lui courir après et s'occupent de leurs amis, comme ils le font dans la vie courante. Associer la psychiatrie à la politique, c'est la première marche vers le totalitarisme. Que nos universitaires s'occupent plutôt d'étudier l'état des libertés publiques en France !

