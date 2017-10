Alain Soral s’exprime sur AgoraVox, le Diable et le recul de la « dissidence »

Alain Soral a trouvé un moyen simple et rentable de répondre aux questions de ses sympathisants via Soral répond, une émission diffusée sur la radio en ligne d’Égalité & Réconciliation, qui n'est pas sans rappeler le célèbre répondeur de l'émission de Daniel Mermet Là-bas si j'y suis. Le principe : les auditeurs posent leurs questions sur le répondeur d’Alain Soral, qui choisit les meilleures et y répond. Le numéro est surtaxé (0,25 €/min), précise E&R, afin de limiter les insultes et les messages interminables. "Pour ne pas payer trop cher, soyez clairs et concis !", préconise le site. Un conseil que le maître des lieux ne s'applique pas à lui-même, lui qui aime tellement s'écouter parler...

Dans le second épisode de ce RDV privilégié avec le "Maître du Logos", diffusé le 24 octobre 2017, Alain Soral tente d'analyser (à partir de la 22e minute) la baisse de régime de l'auto-proclamée "Dissidence" sur la Toile. Comme à l'accoutumée, l'agitateur professionnel (depuis 1976) se pose en Victime et déploie une rhétorique paranoïaque dont il a le secret. Si ses soutiens en ligne semblent fondre comme neige au soleil, c'est, selon lui, à cause d'un grand complot sioniste... Eh oui, comme le disait le bon Yahia Gouasmi, ancien compagnon de route de Soral et Dieudonné sur la Liste antisioniste aux élections européennes de 2009, "derrière chaque divorce il y a un sioniste"... alors pourquoi pas derrière l'échec politique de l'ancien soutien de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et Florian Philippot.

Je vous laisse lire sa prose, qui gagnerait, certes, à être plus concise et moins répétitive :

"A un moment donné, ça correspond d'ailleurs au moment de la criminalisation de la quenelle par la LICRA, il y a eu à mon avis une prise de conscience du pouvoir et une décision d'investir massivement les blogs et les commentaires, de les investir et de les censurer de manière à faire croire, à la lecture de ces commentaires, que l'idéologie dominante dominait à nouveau et que les choses étaient rentrées dans l'ordre. Je constate une grande différence dans les commentaires auxquels on peut accéder aujourd'hui et ceux qui étaient à la belle époque de la dissidence, avant que le pouvoir ne réagisse. Aujourd'hui ces commentaires sont majoritairement défavorables à la dissidence.

Il est certain pour moi, car j'ai quand même travaillé sur la question, que c'est le fruit d'une manipulation, qui passe par de la censure et du filtrage, c'est-à-dire qu'on ne valide que les commentaires qui vont dans le sens de l'idéologie dominante et du Système, et on censure les autres. On a mis en place des modérateurs qui font vraiment leur boulot. Et aussi, plus grave, des groupes de pression et de puissance, notamment les sionistes, ont créé des groupes d'intervention systématique, et même des centres de formation, on le sait en Israël, on forme des gens à intervenir sur les blogs pour détourner des questions et à contrer l'esprit de la dissidence. (...)

Et donc aujourd'hui il y a un travail du Système sur Internet qui est censé être le lieu de la dissidence, sur les forums, les blogs et les commentaires, pour massivement essayer de contrer les commentaires dissidents, faire croire que les commentaires idéologiques dominants, c'est-à-dire pro-Système et pro-sionistes et pro-américains, et anti-musulmans, sont effectivement la vox populi, ça s'est mis en place. On le voit même sur AgoraVox, qui avant était un truc très dissident et qui est devenu très anti-dissident aujourd'hui.

Donc, là-dessus, ma réponse est claire : le Système et beaucoup le Système de domination sioniste a réagi à la dissidence majoritairement anti-Système et pro-palestinienne qui était majoritaire sur les blogs et les forums et les commentaires, a agi et a réagi en faisant ce qu'ils savent faire, à savoir de la manipulation, et aujourd'hui on peut dire qu'ils ont partiellement repris la main. (...) Le Système de domination américano-sioniste fait le boulot."