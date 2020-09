Alerte info ! Macron en pince pour la gueuse

Une cérémonie au panthéon pour « célébrer les 150 ans de la République ». On ne manquera pas de s’interroger sur cette façon de faire commencer la République à la IIIème et d’inclure dans le décompte les 4 années de l’occupation allemande et de la collaboration avec l’Allemagne. Mais il s’agit moins, en cette affaire, d’histoire que d’idéologie. Et on aurait tort de ne voir que des incohérences dans cette entourloupe présidentielle.

Une cohérence personnelle

La rumeur se faisait insistante depuis le 28 août : le souverain allait prononcer un discours, ce vendredi 4 septembre pour célébrer la proclamation de la République par Gambetta le dimanche 4 septembre 1870.

L’essentiel de ce qu’il a dit en direct était déjà dans une vidéo assez navrante qui circulait depuis une semaine. Un Macron en plan fixe, bâillonné, devant des barreaux. Le texte défilant en bas de l’écran.[i] En revanche, le site de l’Elysée n’en pipait pas un mot jusqu’au vendredi soir du 3 septembre. Mais l’orchestration de l’événement avait été confiée à des propagandistes professionnels.

Une presse bienveillante

Le Parisien Libéré se dévouait dès le 28 août. Illustré par la même image en plan fixe du petit président, le commissaire politique Marcelo Wesfreid « écrivait un article » qui reprenait presque mot pour mot le texte de la vidéo.[ii] « Pour Emmanuel Macron, semblait conclure ce cuistre, ce sera l'occasion de pousser les feux sur le régalien, alors qu'un projet de loi sur la lutte contre le séparatisme doit voir le jour avant la fin de l'année ».Mais cette phrase transcrite sans guillemets était aussi tirée de la vidéo.

Puis, à l’aube du mercredi 2 septembre, sur Radio Paris où il est régulièrement invité dans Histoires politiques (Chaque jour, l'actualité politique vu par un éditorialiste), il chantonna un billet qui voulait se donner un petit air d’insolence : La Panthéonite du président[iii].

Une caution universitaire

Dès le 21 août, une « Journée d’études » avait été annoncée, « organisée par l’Assemblée nationale et le Comité d’histoire parlementaire et politique ».[iv]

Son argumentaire a vraisemblablement inspiré la vidéo navrante : « Le 4 septembre 1870, il y a 150 ans, Gambetta déclare la République à Paris au lendemain de la débâcle militaire de Sedan et de la captivité de Napoléon III. »[v]

Le président du Comité d’Histoire Parlementaire et Politique se nomme Jean Garrigues. Il a signé, le 25 avril 2017, « une tribune de chercheurs et d'universitaires » appelant à voter Emmanuel Macron, dès le premier tour. Et en 2019, il a publié un livre intitulé La République incarnée, et sous titré : De Léon Gambetta à Emmanuel Macron.

Cet « ouvrage » commence par narrer la geste de ce dernier, le soir de sa victoire le 7 mai 2017, sur l'esplanade du Louvre, en des termes si mesurés : « ... à la solennité de la mise en scène évoquant irrésistiblement la montée de François Mitterrand au Panthéon, le 21 mai 1981, on comprenait que ce jeune Bonaparte avait décidé d'incarner à plein la fonction présidentielle ». Et dans sa conclusion, il n’hésite pas à écrire : « On peut donc considérer qu'Emmanuel Macron, à la fois chef rassembleur et prophète, pourrait s'inscrire dans la généalogie archétypique de l'incarnation républicaine, à la différence de ses prédécesseurs immédiats ».

Ce personnage est au minimum un militant du parti au pouvoir, mais plus vraisemblablement lui aussi un de ses propagandistes et commissaires politiques.

Un candidat président déjà en campagne

Le choix d’ignorer les deux premières républiques s’inscrit d’abord dans une stratégie électorale. La 1ère est généralement datée du 21 septembre 1792 (même si elle n’a pas été formellement déclarée) : il aurait fallu attendre le 21 septembre 2022 pour en fêter les 230 ans donc après la prochaine élection. Quant à la IIème, il eût fallu, dès le 24 février 2018, célébrer les 170 ans de sa proclamation provisoire le 24 février 1848.

Une cohérence idéologique

Mélenchon n’a pas été le seul à discuter la date du 4 septembre 1870. D’autres, classés à droite, l’on fait aussi par souci de la « vérité historique ». Mais il a été le seul à proposer sérieusement le 21 septembre 1792 comme date fondatrice. En effet, cette république-là (1792-1804) comprend « l’épisode de la terreur » : c’est pourquoi sans doute on préfère l’oublier. Mais dès le Consulat (1799), « Napoléon perçait sous Bonaparte »[vi]. La seconde est encore plus courte (1848-1852) et débouche aussi sur un « empire ». Mais elle est restée dans les mémoires comme une « révolution sociale ». Avec la troisième, arrive enfin la « république bourgeoise » que d’aucuns qualifieront d’« apaisée.

Histoire et idéologie

« Qu'est-ce qu’un républicain ? Une bête féroce »

C’est ce que proclamait Le Figaro en mars 1871, quelques mois après la « proclamation de la république » par Gambetta. C’était pendant « l’épisode de la Commune » et avant sa répression lors de « la semaine sanglante »(21-28 mai 1871).

Le quatre septembre

L’opération « panthéon » s’inscrit dans la « doctrine » de Jean Garrigues pour qui « la proclamation de la République, le 4 septembre 1870 »[vii] « permet à Léon Gambetta d'apparaître comme un père fondateur »[viii].

On peut raconter la chose plus sobrement : « Le 4 septembre, alors que la nouvelle de la capitulation militaire du 1er est connue à Paris, le Corps législatif cherche une solution « légale » à la déchéance de l’impératrice, quand il est envahi par la foule, qui réclame la République. Scène classique du répertoire français, connue et rejouée comme telle par les acteurs, du côté des émeutiers comme du côté des députés : Jules Favre en prend la direction et va proclamer avec Gambetta la République à l'Hôtel de Ville. »[ix]

Ces lignes sont de François Furet, stalinien précoce avant de devenir anticommuniste féroce, dans un gros livre illustré publié en 1988 en vue du bicentenaire de la Révolution.

En 1994, Dominique Lejeune publie un livre sans illustration : La France de la IIIè république[x]. D’abord, écrit-il, « Le Quatre Septembre peut difficilement être qualifié de « révolutionnaire », (...) il s’est agi plutôt d’un constat de carence de l’Empire. »[xi]

Ensuite, il s’attache surtout à la personne de cet Adolphe Thiers qui a donné son nom à tant de rues dans les villes de France. Il fut le premier président de la IIIème république, avant que celle-ci ne soit formellement déclarée dans la loi du 25 février 1975.[xii]

Orléaniste par toute son histoire, Adolphe Thiers semble avoir appliqué avant la lettre la maxime de Lampedusa : « Si nous voulons que tout continue, il faut que d’abord tout change ».

En novembre 1873, il fut renversé par la majorité monarchiste et remplacé par Mac Mahon, monarchiste lui aussi, mais toujours avec le titre de « président de la République ».[xiii]

Enfin, le 30 janvier 1875, un député catholique modéré proposa un amendement sur cette fonction[xiv]. Dominique Lejeune note : « L’habileté de Henri Wallon fut de présenter la formule personnelle de « président de la République » et d’introduire la République par le biais du personnage principal. »[xv]

La IIIème république

Succédant au second empire, elle est « née » dans la douleur et les ambiguïtés, avec une première invasion allemande et elle est morte en 1940, avec une deuxième invasion allemande.

Pour François Furet, elle est la clôture d’une période révolutionnaire : 1770-1880.

Dominique Lejeune, lui, signe un livre universitaire consacré aux « débuts de la IIIème république » : 1870-1896, des « douleurs de la guerre civile » à l’affaire Dreyfus.

Quant à Jean Garrigues, il produit un exercice d’admiration teinté de références historiques pour aboutir à cette période innovante : 1870-2020.

On peut mesurer à l’aune de ces datations les parts de l’histoire et de l’idéologie dans ces livres.

Les élections de 1876 envoient à l’assemblée une majorité de républicains : 350 contre 155 monarchistes. Parmi ces monarchistes, un retour en force des bonapartistes, et parmi ces bonapartistes, Paul de Cassagnac qui fut régulièrement élu jusqu’en 1902. Il est resté à la postérité en raison des nombreux duels qu’il a gagnés, à l’épée et au pistolet, et de la trouvaille sémantique qu’on lui reconnaît pour désigner la république : la gueuse.

Ces soixante dix ans de république verront la répression du mouvement ouvrier, la modernisation du pays, les attentats anarchistes, les lois scélérates, la colonisation, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la guerre scolaire, les affaires Dreyfus et de Panama, une première guerre mondiale et la préparation de la suivante.[xvi]

L’élément fondateur semble pourtant un crime commis en commun : l’écrasement de la commune de Paris.

Sur cet événement, on ne s’étonnera pas du jugement d’un ancien stalinien comme Furet : « Aucun événement de notre histoire moderne, et peut-être de notre histoire tout court, n’a été l’objet d’un pareil surinvestissement d’intérêt, par rapport à sa brièveté. Il dure quelques mois, de mars à mai 1871, et ne pèse pas lourd sur les événements qui vont suivre, puisqu’il se solde par la défaite et la répression. »

Dominique Lejeune s’attarde un peu plus sur la Commune de Paris : « L’événement suscita une abondante littérature et des mouvements d’idées appelés à un grand avenir : comment éviter, en profondeur, le retour d’une telle insurrection ?

Il revient sur son écrasement[xvii] et sur les conséquences de cet écrasement : « L’état de siège, institué au début de la guerre franco-allemande, fut maintenu jusqu’en 1876, avec sa surveillance policière et son régime particulier pour la presse. »

« Une autre conséquence fut l’évanouissement du mouvement ouvrier français. L’artisanat parisien, élément instruit, était frappé par la répression, qui avait fait disparaître non seulement les chefs mais aussi la masse des militants, au moins provisoirement, c’est-à-dire jusqu’à l’amnistie. »[xviii]

La IIIème république est bien résumée par son avènement et par son écroulement : la mise au pas de sa population résistante sous les yeux bienveillants des armées allemandes. De Versailles à Vichy, le « fascisme à la française » a tenté de se faire une place dans l’histoire.

Conclusion provisoire : le monarque présidentiel pourrait-il trousser la gueuse ?

« Être français, c'est défendre le droit de faire rire, la liberté de railler, de moquer, de caricaturer ».

Emmanuel Macron

Quant il prend la parole, Macron me fait généralement dormir ou marrer. Avec ces déclarations de principes, il me fait sourire. Mais quand il étale ses indignations vertueuses, je ne m’étouffe pas, je m’esclaffe.

https://www.facebook.com/watch/?v=639923576633970

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/22h-max/le-choix-de-max-macron-ensauvagement-et-kamasutra-08-09_VN-202009080372.html

Ses courtisans et ses partisans diront qu’il fait de la communication.

Sur le site de l’Elysée, on trouve une présentation du discours du panthéon et le prononcé de ce discours qui est deux fois plus long.

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/09/04/150-ans-en-republique

Quelques différences entre les deux moutures :

- les « six nouveaux citoyens viennent grossir les rangs du peuple français » (dans la présentation) ne sont plus que cinq (dans le prononcé) ;

- les « grands destins de la République » ne sont plus exactement les mêmes : certains noms ont été rayés et d’autres ont été ajoutés (comme celui de Gisèle Halimi).

Parmi les rescapés, Léon Gambetta, le héros de son ami Garrigues. Ce coup de foudre pour Gambetta peut surprendre puisque, il y a moins d’un an, était « dévoilé (un) « calendrier mémoriel » de 2020, année largement consacrée au général de Gaulle ».[xix]

Félix Eboué, lui, le seul « non-blanc » de sa première énumération, il le présente d’abord comme « descendant d’esclaves ».

Son inconscient veut-il dire par là que tous les Français sont des « descendants d’esclavagistes » ?

Dans la seconde mouture, il introduit d’ailleurs un autre « non-blanc » : Aimé Césaire, l’auteur du Discours contre le colonialisme. Est-bien raisonnable ? Ses courtisans et ses partisans diront-ils que c’est de la com ? Ou de la coke ?

Bon. Le mari de Brigitte (comme dit la presse people) a manifestement tenté là un coup politique, mais, en dépit de la déclaration d’amour d’Estrosi, ce n’est pas un coup gagnant[xx]. Une fois de plus, depuis bientôt un an, il a emprunté des idées à Mélenchon : cette fois, c’était : « la république, c’est moi ». Mais « sa » république, c’est d’abord celle de « Monsieur Thiers ».

Quant au séparatisme, rappelons que « Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs « maîtres » provisoires mentent.

Donc que leurs maîtres sont faibles.

(...)

au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. »

Aimé Césaire