Alevis de Turquie - Une lycéenne menacée sur les réseaux sociaux

Revenons quelques décennies en arrière. A cette époque les particularismes de l’Islam en matière alimentaire, leur façon de prier, de se laver etc. nous apparaissaient encore comme une forme d’exotisme, peut-être un peu bizarre à nos yeux, mais que nous regardions avec curiosité ou indifférence, c’était selon.

La condition des femmes en islam pouvaient nous déplaire et sembler critiquable, mais ça se passait loin de nos yeux. La barbarie de certaines coutumes comme la lapidation des femmes adultères, l’amputation des criminels ou le lancer d’homosexuels depuis le 5ème étage nous répugnaient, mais c’était encore loin de chez nous.

Idem pour la peine de mort pour apostasie ou athéisme ou la condition de sous-citoyens pour les « mécréants », on y pensait et on oubliait pour paraphraser Dutronc.

Aujourd’hui grâce à l’immigration de masse non régulée et non choisie, ces coutumes exotiques, les plus anodines comme les plus choquantes, pas encore les plus répugnantes, Allah merci, sont devenues notre problème ici et maintenant.

Et c’est nous qui sommes chargés de civiliser leur mœurs. Merci du cadeau.