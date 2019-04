Alexandre Benalla mis en examen une nouvelle fois pour son selfie avec une arme

Oui, on va encore faire semblant de le punir.... moi je le mettrai dans un avion direction le japon ! et un aller simple bien entendu. Car on semble s’intéresser à ce selfie (ai appris ce matin que les canadiens disaient « egophoto »), mais pas vraiment au grave problème de cet électron libre chouchouté par un président de la république. Donc on occulte ! Et à mon avis, si nos journalistes faisaient de l’investigation, des mecs comme ce Benalla, il doit y en avoir pas mal qui gravitent autour de Macron !