Alexandre Benalla placé en détention provisoire et mis en liberté

@Pink Marilyn

C’est fini le travail artisanal.

Dans ce nouveau monde où plus personne n’est responsable, j’ai bien peur que nous, simples commentateurs indisciplinés, nous devenions les nouveaux dindons version industrielle, les little problem du big data qu’il faudra corriger.

Avec à peine plus de culot, Macron proposera un système de notation sociale (si vous voulez la justice sociale, faut bien commencer à mesurer, mon bon monsieur)

A l’autre bout de chaîne c’est idem : plus aucun barbouze à la voix suave et à l’esprit agile. Fini le frisson du secret-défense, Jennifer avec son Bac+2 de grammaire (pour éviter les faux-positifs et catégorie B car c’est moins cher) pourra scruter les accusés anonymes de la bloque-chaîne et dormir tranquille sans son colt sous l’oreiller.

Imaginez si les stagiaires reprennent mes commentaires d’Agoravox depuis le début, je serai scoré entre l’antéchrist et Satan.

Dans quatre ans Benlolo sera juste assez coupable pour éviter la prison dans l’indifférence générale comme Cahuzac aujourd’hui. Dans quatre ans les imprudents penseurs seront obligés de hacker un satellite pour avoir la chance de regarder 20 millions d’amis.