Alexandre Douguine - « Poutine a suivi pratiquement toutes mes propositions politiques »

Alexandre Douguine serait le prophète de Poutine ; pourtant il déclare ne jamais l'avoir rencontré. Pour ces détracteurs, il est le mauvais génie du maître du Kremlin. Pour ces admirateurs, Douguine est "l’un des penseurs les plus influents en Russie". L'interview de "Knack" repris par "Le Vif" ne précise pas si Douguine joue au échec ou au poker menteur avec Donald Trump et le Front National, pour ne citer qu'eux. En-tout-cas, il joue carte sur table avec le journaliste qui l'interroge, il veut la disparition de la profession journalistique, mais pas de RT et Sputnik qui "font parfaitement leur travail. Ils promeuvent une alternative à l'agenda libéral globaliste"...

"Il y a des sociétés sans journalisme qui ne sont pas pires que la société occidentale. En même temps je réalise que les mensonges peuvent être diffusés de millions de façons".

Si le lecteur souhaite lire l'intégralité de l'article en français, il lui suffira d'un clic. Sinon, je vous propose de lire ici quelques courts extraits sélectionnés avec la plus grande neutralité possible, mais certainement insuffisants pour bien percevoir la pensée d'Alexandre Douguine.

Ne vous y trompez pas, car même si Poutine a suivi pratiquement toutes ses propositions politiques, Douguine peut se montrer critique sur les décisions de l'homme fort de Russie, qui sans aucun doute possible sera réélu à la présidence.

Qu'en pense l'"idéologue maison"...

"Nos élections sont absolument impartiales, car chez nous elles ne servent pas à amener un nouveau régime au pouvoir. En tant que société, nous sommes plus ou moins contents de Poutine. Alors peu importe le pourcentage exact de gens qui votent pour lui".

Mais celui qui prône une "Quatrième théorie politique", est-il si sûr que Poutine soit de son avis sur le pourcentage d'électeurs. Il ne faudrait quand même pas que l'opposition obtienne un résultat... trop faible. Pour sauver les apparences.

Revenons sur l'essentiel, les reproches de Douguine au "leader génial" et principalement..."d'avoir créé un système où il soit le seul individu capable de prendre une décision. En soi, c'est mieux que le chaos total, mais c'est instable. Poutine se comporte comme s'il était immortel. Malheureusement, il ne l'est pas".

Ou encore, sur la politique étrangère...

"Sa plus grande erreur c'est de ne pas avoir poursuivi la libération de l'Est de l'Ukraine. Il aurait pu pénétrer beaucoup plus loin en Ukraine. On savait à l'avance qu'il y aurait des sanctions économiques. Aujourd'hui, nous payons un prix lourd pour un produit relativement limité".

Maintenant, si on évoque le négatif, il faut aussi voir le positif..."Il a resserré les liens avec l'Iran et la Turquie et il a annexé la Crimée, ce que je lui recommande depuis des années. Il mise sur les normes et les valeurs traditionnelles. Il a fondé l'Union eurasienne, qui doit constituer la base d'un empire eurasien".

Parlons un peu du FN

Un parti qui, selon Douguine, "est diabolisé et conspué parce qu'il n'est pas assez libéral". Même "ses adeptes sont diabolisés, ce sont des parias ! La même chose vaut pour les personnes qui soutiennent Trump. Si vous êtes dans un café à New York et vous dites que vous avez voté Trump, vous risquez de vous prendre une gifle".

Alors qu'en Russie...

"on peut parfaitement être anti-Poutine. Le seul moment où nous défendons Poutine, c'est quand nous sommes confrontés aux haïsseurs de l'extérieur. C'est une forme de solidarité russe collective".

La joie de Douguine après l'élection de Donald Trump...

"l'élection de Trump est la preuve que le peuple américain est toujours en vie. Je suis très heureux de l'avènement du trumpisme, même si aujourd'hui il est pris en otage par le Deep State (l'État dans l'État, NLDR). Aujourd'hui, Trump se trouve dans la camisole de force des globalistes américains, on dirait un personnage de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et pourtant, rien que son élection a été une gifle énorme pour l'interventionnisme américain. Grâce à lui, l'Amérique n'est plus le centre de la globalisation. Même s'il n'arrive qu'à implémenter un centième de ce qu'il a promis, ce serait un soutien incroyable pour le projet eurasien"

Pour conclure avec Douguine et vous donner l'envie de lire l'article en entier...

"...faire passer l'Occident pour stupide. Ce n'est plus convaincant. Comprenez-moi bien : l'Occident est mauvais, mais nous devons au moins prendre la peine de l'étudier".