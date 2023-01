Alexeï Navalny soumis à un régime pénitentiaire cruel et inhumain...

@Lynwec

Navalny principal prisonnier politique. Poutine a cherché à s’en débarrasser à la russe (poison) puis lorsque Navalny a fait le choix de revenir dans son pays on lui a fait une parodie de procès suivi d’une incarcération dure visant à le soumettre.

Maintenant que le pouvoir est en guerre et parti dans une fuite en avant sans fin il s’agit de le faire définitivement disparaitre si possible d’une grippe ou d’autre chose si possible anodine.

Je ne donne pas cher de sa peau car ce pouvoir n’a même plus besoin de mimer un quelconque semblant de légalité.

Il y a bien sûr d’autres prisonniers politiques dans le monde mais le cas Navalny résume à lui seul la réalité du pouvoir poutinien et ce n’est pas un « pur hasard ».