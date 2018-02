Alexia Daval victime d’un féminicide ?

@JL





C’est triste, mais au point où on en est...





Mieux vaut sinon en rire, ce qui serait indécent, constater que bien sûr, bien sûr, cette histoire est comme d’autres hélas passées sous silence ; lamentable. Ne nous y trompons pas, si la ministresse monte au créneau féminicide ce n’est en aucun cas une quelconque compassion envers la victime qui déjà étranglée, brûlée et enterrée a tout de m^me bénéficié d’un hommage quasi jauni-alidesque dû au suspens haletant créé par le scénario génial inventé par le mari criminel marri.





Une chose est sûre on a pas fini d’en parler et on peut dire qu’ajouté à la crue seinique terrifiante qui pompe les 3/4 des infos en continu ou jitesque, la transition vers ce fait divers phénoménal par le grugeage massique qu’à réussi l’assassin, pourra occulter l’ensemble des mesures assécheuses du blé des mougeons décidé en haut lieu. Ramadan en garde à vue, Darmanin en confiance, Gallet jeté en attendant de peut-être ravir la totalité de la direction du paf fonctionnarisé.





Selon les derniers développements de l’affaire ; la joggeuse jamais ne jogga, du moins pas ce jour là. Les images du discours larmoyant de l’étrangleur sur la passion du sport qu’il partageait avec sa victime a réellement quelque chose de surréaliste au sens dalinien, c’est un peu le tableau ’’vierge auto-sodomisée par sa propre chasteté’’, la vierge serait ici la foule flouée qui massivement participa aux battues, aux marches blanches ou autres charlie-niaiseries...





Surtout Alexia était blonde, grande et belle, croyez vous que si elle avait eu le physique de mimi mathy, l’impact médiatique eut été le m^me ? Avez vous aussi remarqué la petitesse de Jonathann à deux N ? entre les beaux-parents éplorés il disparaît, son beau père mesure plus d’une tête que lui et m^me sa belle mère le dépasse largement en hauteur.





Il est évident qu’Alexia, sans savoir si elle écrasait, martyrisait son conjoint comme le suggère son avocat qui au passage ramasse le jackpot publicitique, voyait forcément Jonathannn de haut et...





Dans la civilisation simplifiée qui est la vôtre (je parle en tant qu’alien, étranger à vos us et coutumes), dans la civilisation mammiférique donc, la grandeur ou plutôt la hauteur centimétrique compte énormément. Pour ne pas être agressé par les lions de mer, des photographes ont remarqué qu’il suffit qu’ils brandissent leur appareil photo le plus haut possible pour que les bêtes énormes aient peur et restent à plat ventre, position normale pour eux hors de l’eau. de m^me, avez vous remarqué l’air supérieur du fier rouleur en 4X4 toisant les malheureux automobilistes au ras du sol.







le malheureux Jonathannnn a tout perdu ; sa femme, son job, sa crédibilité et il devra se coltiner en plus la haine viscérale de ses ex-connaissances et aussi celle de ses futurs-compagnons de geôle, ça fait beaucoup pour un seul homme...





Mais quand on aime le sport à ce point ; jusqu’à déguiser en joggeuse un cadavre inanimé, il faut en accepter les risques, c’est un peu comme pour l’alpinisme.