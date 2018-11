Alexis Corbière (LFI) a bénéficié d’aides sociales destinées aux ménages modestes

Le député La France insoumise (LFI) a vu plus de la moitié de ses travaux de rénovation financés par une aide aux ménages « très modestes ». Il se défend de tout abus.

Le député de La France insoumise (LFI), Alexis Corbière, et sa compagne Raquel Garrido (ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon), ont bénéficié d'une aide sociale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Pour faire financer des travaux, portant sur une chaudière, des radiateurs et des menuiseries, dans leur nouveau pavillon de Bagnolet, le couple a déposé un dossier auprès de l'Anah en mai 2018. Sur les 19 754 euros de travaux de rénovation énergétique, l'Anah a pris en charge 12 076 euros, soit plus de 60% de la facture de ces travaux, au titre de l'aide aux ménages « très modestes », rapporte Le Canard Enchaîné.

Le fait qu'un député ait pu bénéficier d'aides sociales peut surprendre au vu des indemnités mensuelles brutes qu'il perçoit et qui s'élèvent à 7 209,74 euros. Il n'y a en tout cas rien d'illégal dans le cas présent. M. Corbière et Mme Garrido, priés l'année dernière de quitter leur HLM en raison de revenus trop élévés, ont bénéficié du règlement de l'agence. En effet, celui-ci demande aux candidats aux aides sociales de fournir les revenus de l'année précédant la demande, soit l'année 2017 en l'occurence. Seulement, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon a déposé son dossier le 15 mai 2018, date à laquelle l'avis d'imposition de l'année 2017 n'avait pas encore été communiqué : M. Corbière a ainsi fourni dans son dossier celui de l'année 2016, où figure le montant de ses revenus de 2016. Ont donc été pris en compte 37 451 euros de revenu fiscal de référence, perçus par ce couple composé d'un professeur d'histoire et d'une avocate. Or, jusqu'à 42 279 euros, un foyer composé d'un couple et de trois enfants est jugé « très modeste » par l'Anah.

Depuis 2016, la situation du couple a évolué. Le député a commencé à siéger à l'Assemblée nationale et, à ce titre, il perçoit des indemnités parlementaires. Raquel Garrido touche bien plus puisqu'elle a commencé à travailler comme chroniqueuse dans l'émission Salut les Terriens !, sur Canal Plus. Le ménage n'a donc plus rien de « très modeste ». M. Corbière s'est-il rendu coupable d'une « filouterie préméditée » ? Le Canard Enchaîné s'interroge sur l'opportunité d'avoir déposé un dossier à l'Anah trois mois avant de recevoir l'avis d'imposition 2017.

Mais le principal intéressé se défend d'avoir fait preuve de malhonnêteté. Dans un communiqué publié sur Twitter après la parution de l'article, il confirme avoir « sollicité et obtenu une subvention de l'Anah dans le cadre du programme 'Habiter mieux', destiné à inciter les particuliers à entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Il s'agit d'une politique incitative utile à la transition écologique que je défends ». Dénonçant un « article infamant » qui « consiste à jeter le discrédit sur un citoyen et une famille qui respectent la loi », il poursuit : « Je ne suis pas responsable ni du nom des catégories, ni des plafonds retenus [...] Je n'ai fait que respecter les règles qui régissent ce dispositif [...] C'est la loi, et strictement la loi, qui a été appliquée pour l'étude de ma demande de subvention. J'ai été traité comme tout citoyen. Je n'ai bénéficié d'aucun avantage, ni privilège. » Le député assure que les travaux ont été « rendus indispensables par un grave incendie » en février 2018 et que la « procédure très stricte » a été « suivie scrupuleusement ».

Raquel Garrido s'est elle aussi exprimée sur Twitter : « Le @canardenchaine est ds une spirale profondément malsaine. Le 11/02/18 il y a eu chez moi un grave incendie. Barbara est restée coincée à l’étage par le feu dans la cage d’escalier. On aurait prémédité cela de façon « dégourdie » pour toucher une subvention ? Je suis dégoûtée ».

Une opinion que ne partage pas Mathieu Orphelin, député LREM, qui estime de son côté : « Légal peut-être. Mais immoral, assurément ! Rappel : les aides de l'Anah sont pour les ménages précaires. » Pour Le Canard enchaîné, si les « travaux étaient sûrement indispensables », « la demande de subventions » peut-être pas. Une polémique concernant le couple avait éclaté, en octobre 2017, lorsque BuzzFeed avait révélé qu'il occupait, depuis plusieurs années, un logement social situé dans le 12e arrondissement de Paris, pour 1 200 euros. Le couple avait déménagé en décembre de la même année pour le logement actuellement occupé.