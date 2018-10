Algérie : la nature a horreur du vide

On connait bien l’adage qui dit « pour tuer son chien, on l’accuse d’être enragé ». C’est, grosso modo à ce style de jeu que s’est adonné un certain H.B sur Algérie patriotique du 27 septembre en cours. Sauf qu’ici, et c’est là que le bât blesse, il ne s’agit pas de chiens mais d’hommes. Et quels hommes !

Première remarque qui vient à l’esprit, avant de s’attaquer point par point à ce qu’il avance comme inepties dans son article, qui est d’bord ce H.B ?

Parmi les commentateurs du dit article, et ils sont nombreux, apparemment personne ne le connait. Personne ne semble en avoir ne serait-ce qu’une petite idée. Pourtant, de nos jours, l’anonymat est devenu presque un mythe. Rien n’échappe à Google et autres moteurs de recherche. Bon, laissons tomber cette question de l’anonymat, chacun de nous étant libre de signer de son vrai nom ou d’un simple pseudonyme son article sur Algérie patriotique ou ailleurs. Mais, toujours est-il que ce procédé, s’il n’est pas quelque peu malhonnête, dénote tout de même d’un manque flagrant de courage politique de la part de celui qui y a recours. Ainsi donc, convenons-en, l’auteur de cet article qui signe H.B, contrairement à ceux qu’il critique, n’a pas une once de courage d’assumer son acte.

Les militants de Jil jadid, et à leur tête Soufiane Djilali, par contre si. Ils assument. Dès le départ, dès la création puis l’officialisation de leur parti politique en 2012, ils ne se sont pas dérobés à la responsabilité qui est la leur : celle de dire haut et fort que la crise politique qui secoue le pays depuis au moins une vingtaine d’années a assez duré. A Jil jadid, nous sommes conséquents avec nous-mêmes et nous assumons nos actes. La dernière réunion à laquelle faisait certainement allusion Mr l’anonyme (appelons-le comme ça, c’est mieux que de donner des initiales) n’était pas motivé par une quelconque « fête d’anniversaire du parti ». Et encore moins la dixième année. Jil jadid n’a que quelques années d’existence officielle et, apparemment, il commence à déranger en haut lieu. Il commence à damer le pion à certaines formations politiques qui ont pratiquement l’âge de l’indépendance du pays. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il a justement une vision politique et non des « slogans vides de sens ». Mr l’anonyme aurait dû demander le programme politique de Jil jadid avant d’écrire son papier et de dire n’importe quoi. En fait, il est à se demander s’il ne le fait pas sciemment afin d’induire en erreur les lecteurs d’AP. En effet, quand on avance un peu dans la lecture de son article, on se rend compte qu’involontairement peut-être, celui-ci reconnait, même des bouts des lèvres, le rôle joué par Jil jadid au sein de la CNLTD. De là donc, découle le fait que Mr l’anonyme n’est ni naïf ni bête. Il a la maitrise de l’art de la propagande politique, et il est à coup sûr quelqu’un du SYSTEME, ou commandité par le SYSTEME pour diffamer et par conséquent nuire à Jil jadid. La technique est vieille comme le monde : la meilleure défense est l’attaque.

Par ailleurs, Mr l’anonyme devrait savoir que la nature a horreur du vide. Le départ de ce système auquel on appelle de tous nos vœux à Jil jadid, et depuis quelques semaines maintenant, à Mouwatana, ce nouveau mouvement politique à la naissance duquel a contribué largement Jil jadid, ne laissera aucun vide. Beaucoup d’algériens d’ici et de la diaspora, bardés de diplômes de haut niveau, dans tous les domaines, et ayant le patriotisme chevillé au corps, n’attendent que ce départ, pour venir en masse prendre les destinées de la 2ème République. Ainsi sera créé un véritable Etat de droit, Etat dans lequel, au moins, la corruption à grande échelle sera bannie.