Algérie : Pourquoi la révolution du sourire tardera-t-elle encore pour aboutir ?

"Il faut aller à l'idéal, dit Jean Jaurès, mais penser le réel."Une révolution réussie, c'est une révolution "mûre" et mûrie par les idées, les initiatives, les projets, les alternatives, le temps. Or, on a l'impression que chez nous, l'élément "sacrifice" est à rayer dans le processus démocratique. Autrement dit, pour certains, sinon la majorité : 2019, c'est le début de la révolution, 2020, c'est la consécration de l'autorité civile, et 2021, c'est le début de l'ère démocratique. Le raccourci est aussi ridicule que le changement paraît presque impossible !

Même si un miracle tombe sur les Algériens, ils ne réussiront jamais à griller toutes les étapes pour parvenir à leur objectif final : le changement. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des handicaps intérieurs, des forces contraires à la volonté de la majorité, des mentalités encore arriérées qui sont pour le statu quo, des rentiers, pas forcément corrompus, mais "nuisibles" qui sont encore aux postes de responsabilité dans les organismes d'Etat, les administrations publiques, les universités, les consulats, les comités de quartiers, etc. Cela dit, il n'y a pas que le problème du militarisme en Algérie, mais d'autres fléaux peut-être davantage plus graves, comme le régionalisme mental et le tribalisme par exemple. La nouvelle Algérie, c'est un slogan vide, populiste, anti-révolutionnaire même, parce qu'il ne véhicule pas une idée précise sur cette Algérie qu'on veut construire. On aurait pu dire par exemple : "L'Algérie citoyenne", "l'Algérie de la crédibilité", "l'Algérie authentique", "l'Algérie de l'ouverture", etc. Nouvelle Algérie, mais c'est quoi ça ? C'est du n'importe quoi ! Déjà au niveau sémantique, on pèche par défaut, on ne sait pas ce que l'on veut ; on erre dans un chemin sans issue ; on divague. Je vais être plus explicite : lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a acheté une nouvelle voiture, cela ne veut pas dire que cette voiture-là est "neuve", mais c'est une voiture qui peut-être une 405 bâchée ! Nommer dès le départ les choses à leur juste valeur, voilà le grand virage que les Algériens ont raté, à mon sens, dans la "révolution citoyenne" enclenchée depuis le 22 février 2019 !

Kamal Guerroua.