Alien at Manosque

Cela a commencé un soir, ou plutôt une nuit où ; fatigué, je cherchais un raccourci que l’avenir me fit bientôt entrevoir, à peine ; comme impossible à trouver : perdu à jamais dans l’espace-temps pandémisé.

L’association Plastik’Art, composée d’une équipe d’aliens de toutes sortes bien décidés à transformer le quartier central de la vieille ville de Manosque en lieu où l’Art règne m’avait contacté sur le canal spatio-temporel 12² pour que je concocte une image à même de révéler l’insane des portes en bois brut.

Plus tard, une fois l’acte réalisé, il s’agit alors d’organiser une exposition au milieu des ordres et contre-ordres incohérents issus de la guéguerre infernale entre les enfermistes atteints de covid-mania et les retour-à-la-normalistes.

Des dates furent prises et abandonnées, les malheureux (ses) peintres, plasticiens emballaient et déballaient leurs affaires au fur et à mesure d’annonces démentes de médiateux répéteurs in capables de savoir quoi dire ou faire intelligemment.

Pour finir, après la libération du 19 Mai 2021, nous pûmes bloquer une semaine où les jours annoncés libres le seraient.

Et donc du 20 au 27 Mai, j’ai pu accrocher quelques œuvres Place Marcel Pagnol, Galerie du Coin des Art avec mon co-équipier Pierre Fischer, Alien-photographe et accessoirement Maire du village de Montfuron, où je réside depuis quelques années maintenant. Nous avons décidé à l'occasion du vingtième anniversaire du 11 septembre 2001 d’articuler l’exposition commune entre photos inédites de New York prises en 1997 et toiles anciennes et récentes de New York, dont certaines de la série que j’ai réalisée en 1998.

Le Skyline du Lower Manhattan, 1997

Certaines photos de Pierre Fischer sont prises depuis les défuntes Twin Towers, et d’autres au sol, celui d’avant le sombre Ground Zero ; photos qu’hélas on ne pourra plus reproduire dans la mesure où les tours atomisées ont été remplacées par la ‘’Freedom Tower’’ qui, bien que proche des ex-jumelles n’est pas située exactement au même endroit.

Vue prise d'une des ex Twin Towers

Le vernissage a eu lieu Samedi 22 Mai, et a rencontré un certain succès, des élus à la culture et maires de plusieurs communes dont celle de Pierrevert nous ont apporté leur présence ainsi que celle de nombreuses personnes intéressées par la peinture et l’art en général ; sorte d’espèce humaine raréfiée ces temps-ci.

Nous avons voulu recréer une sorte de film en images fixes, sorte de bd qui fait la liaison entre le New York d’avant et d’après le 11 septembre 2001. Ma série de toiles exposée pour la première fois en août 1998 Villa Bagatelle, Mairie des 6ème & 8ème Arrondissements de Marseille, et maintes fois depuis, faisant la liaison entre les photos d’avant et d’après le 911.

Nous avons aussi ajouté des photos de presse prises par différents photographes au moment des crashs et peu après. Par exemple la sphère de bronze de Fritz Koenig, d’abord ronde fut abîmée au moment des crashs, & ressemble à présent étrangement à une pomme, symbole de New York aussi appelée Big Apple, et est exposée depuis telle quelle dans le nouveau jardin Liberty Park.

La sphère de bronze de Fritz Koenig, située au pied des Twin Towers, photo Pierre Fischer, 1997

Plusieurs articles ont été écrits sur l’exposition, reproduits plus bas, et un reportage de Fréquence Mistral est visible ici : ''l'Art prémonitoire de Pierre Chalory'' . Bref si vous passez par ici, l’exposition continue jusqu’au Jeudi 27 Mai

Article Haute Provence Info