Alina Reyes, ou la censure aveugle

Cette auteure vient de bloquer à différents intervenants la possibilité de commenter ses articles sur AgoraVox comme le lui permet le site. C’est son droit. Encore faudrait-il que ce droit soit utilisé de manière déontologique. Ce n’est manifestement pas toujours le cas. Ce faisant, Alina Reyes a de facto délibérément choisi la voie, facile et arbitraire, de la censure...

En souhaitant réagir – pour le soutenir ! – au dernier article d’Alina Reyes, j’ai découvert avec stupeur jeudi après-midi que j’avais été « bloqué » par cette auteure pour « non respect de la charte » d’AgoraVox. En ce vendredi matin, je lis de sa part un commentaire posté sur le fil de son dernier texte :

« J’ai bloqué les commentateurs qui se sont livrés à des attaques ad hominem contre moi dans des fils précédents, par sexisme ou islamophobie. Ni les femmes ni les musulmans ni moi n’avons vocation à servir de bouc émissaire. Par effet de meute et presque toujours sous anonymat, ils ont été nombreux. La leçon politique est au moins double :

dans une société, on n’a pas à prendre des boucs émissaires pour se défouler de son mal-être (je ne crois pas à la crucifixion du Christ) ; dans une société, les personnes utiles sont celles qui produisent des biens ou assurent des services utiles, non celles qui vivent en parasites sur les autres (ce principe capitaliste se retrouve aussi dans les petits faits de la vie quotidienne, comme polluer un texte de commentaires abusifs).

Merci aux lectrices et lecteurs honnêtes. »

Voilà qui est très étonnant ! En ce qui me concerne – et en 10 ans de présence sur le site –, je ne me suis jamais livré à la moindre attaque ad hominem contre qui que ce soit, et cela vaut pour Alina Reyes. De même n’ai-je jamais tenu envers une quelconque auteure ou intervenante des propos « sexistes » ou « islamophobes ». Tous ceux qui me connaissent sur ce site le savent : on peut me reprocher des prises de position politiques, économiques ou sociétales – cela fait partie du débat –, mais en aucun cas des attaques condamnables au plan déontologique, ou attentatoires à l’esprit de la « Charte » d’AgoraVox.

Personnellement, et malgré des attaques parfois virulentes, et à l’occasion émaillées de propos insultants ou diffamatoires, je n’ai jamais « bloqué » quiconque. J’essaie au contraire de répondre à chaque intervenant en ramenant, autant que faire se peut, plus de sérénité et de nuance dans l’expression du débat. Et surtout je réponds en acceptant que d’autres puissent avoir des opinions radicalement opposées aux miennes.

Ce n’est manifestement pas l’attitude d’Alina Reyes. Non contente d’écarter tous ceux – ce n’est pas mon cas – qui ont pu, ici et là et de manière vénielle, souligner son manque de modestie, cette auteure s’en prend également à ceux qui, comme moi, se permettent, non de remettre en cause le fond de son propos, mais d’y apporter un bémol. Par exemple sur le mouvement des Gilets jaunes en observant que la formulation « les blindés sont entrés dans Paris » vise – bien que lesdits blindés n’aient pas été dotés d’armement –, à amalgamer dans l’esprit des lecteurs, et cela dans un but de dramatisation, les actions de police à Paris en 2019 « avec les événements de Budapest 1956 ou Prague 1968 ». C’est à ce genre de commentaire que je dois aujourd’hui d’être banni d’expression sur les articles de cette auteure !

Alina Reyes a le droit d’être engagée et de défendre avec détermination ses opinions. Mais en venant sur un site ouvert au débat, elle a aussi l’obligation morale d’accepter d’être contredite et a fortiori de recevoir des critiques, dès lors que celles-ci ne sont pas injurieuses mais destinées à alimenter le débat. Ne pas accepter cela en procédant à une mise à l’écart de tous ceux qui se permettent d’avoir un regard différent, ou même seulement plus nuancé sur ses écrits, autrement dit en remettant en cause de manière brutale et arbitraire la liberté d'expression, relève du sectarisme le plus détestable !