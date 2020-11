Allégations de fraude électorale aux Etats-Unis : le discours complet de Donald Trump

Conférence de presse de Donald Trump le 5 novembre 2020.

Source : WhiteHouse.gov

Traduction : lecridespeuples.fr

Cette traduction n’est ni une marque de considération pour ce bouffon sanguinaire, —milliardaire au service des milliardaires, du complexe militaro-industriel et d’Israël—, ni même une adhésion à son propos. Certaines déclarations sont évidentes (parti pris des médias, sondages biaisés, etc.), d'autres sont grotesques (Trump-le-candidat-des-humbles), d'autres encore restent à établir (la réalité et l'ampleur de la fraude). Mais au vu de la censure inédite exercée par les médias américains, qui ont interrompu la diffusion de ce discours, cet ingrédient est essentiel pour permettre au spectateur de savourer, pop-corn en main, le spectacle —et même le cirque— de la déliquescence humiliante de l’Empire américain.

Transcription :

Bonsoir.

Je voudrais donner au peuple américain une mise à jour sur nos efforts pour protéger l’intégrité de nos très importantes élections de 2020. Si on compte les votes légaux, je gagne facilement. Si on compte les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler les élections. Si on compte les votes qui sont arrivés en retard —nous les suivons très fortement. Mais beaucoup de votes sont arrivés en retard.

J’ai déjà remporté de manière décisive de nombreux États-clés, notamment des victoires massives en Floride, dans l’Iowa, dans l’Indiana et dans l’Ohio, pour n’en citer que quelques-uns. Nous avons remporté ces victoires et bien d’autres malgré l’ingérence électorale historique des grands médias, de la haute finance et des hautes technologies.

Comme tout le monde l’a vu, nous avons gagné par des chiffres historiques, et les sondeurs se sont trompés en toute connaissance de cause. Ils se sont sciemment trompés. Nous avons eu des sondages tellement ridicules, et tout le monde le savait à l’époque. Il n’y a pas eu la vague bleue qu’ils prédisaient. Ils pensaient qu’il y aurait une grosse vague bleue. C’était faux. Cela a été fait pour des raisons de suppression [des votes républicains]. Mais au lieu de cela, il y a eu une grosse vague rouge. Et elle a été correctement reconnue par les médias. Ils ont été, je pense, très impressionnés, mais c’était après coup. Cela ne nous fait aucun bien.

Nous avons conservé le Sénat malgré le fait que nous avions deux fois plus de sièges à défendre que les Démocrates, et dans des États vraiment beaucoup plus compétitifs. Nous avons fait un travail fantastique avec le Sénat. Je pense que nous sommes très fiers de ce qui s’est passé là-bas. Nous avions beaucoup plus de sièges à défendre.

Ils ont dépensé près de 200 millions de dollars pour des élections au Sénat rien qu’en Caroline du Sud et au Kentucky, deux courses électorales, et des centaines de millions de dollars au total contre nous. Au niveau national, les principaux donateurs de nos adversaires étaient des banquiers de Wall Street et des intérêts particuliers. Nos principaux donateurs étaient des policiers, des agriculteurs, des citoyens ordinaires [lol]. Pourtant, pour la toute première fois, nous n’avons perdu aucune élection à la Chambre. Je parlais à Kevin McCarthy aujourd’hui. Il a dit qu’il ne pouvait pas y croire. [Nous n’avons perdu] aucun siège. C’est une chose très inhabituelle. Zéro. Et en réalité, j'ai remporté de nombreux nouveaux sièges avec, je pense, beaucoup plus d’autres en cours [d’être remportés par les Républicains].

C’était aussi l’année de la femme républicaine. Plus de femmes républicaines ont été élues au Congrès que jamais auparavant. C’est une grande réussite. J’ai remporté la plus grande part d’électeurs non blancs de tous les Républicains en 60 ans, y compris un nombre historique d’électeurs latinos, afro-américains, asiatiques américains et amérindiens. Le plus grand nombre de notre histoire. Nous avons augmenté notre parti de 4 millions d’électeurs. C’est le plus grand taux de participation dans l’histoire du Parti républicain.

Les Démocrates sont le parti des grands donateurs. Les grands médias, la haute technologie, semble-t-il, et les Républicains sont devenus le parti des travailleurs américains, et c’est ce qui s’est passé. Et nous sommes aussi, je crois, le parti de l’inclusion.

Comme tout le monde le reconnaît maintenant, les sondages dans les médias constituaient une ingérence électorale dans le vrai sens du terme, par de puissants intérêts spéciaux. Ces sondages vraiment bidons, je dois les appeler des sondages bidons, de faux sondages, ont été conçus pour garder nos électeurs chez eux, pour créer l’illusion d’élan pour M. Biden et diminuer la capacité des Républicains à lever des fonds. C’était ce que l’on appelle des sondages de suppression, tout le monde le sait maintenant, et ils n’ont jamais été utilisés avec l’ampleur que nous avons vue lors de ces dernières élections.

Pour ne mettre en évidence que quelques exemples, la veille des élections, [le sondage de l’université de] Quinnipiac, qui s’est trompé à toutes les occasions que je connais, a fait gagner Joe Biden de cinq points en Floride, et ils ont perdu de 8,4 points et j’ai gagné la Floride facilement, facilement. Alors ils m’ont fait perdre la Floride de beaucoup et j’ai fini par gagner de beaucoup la Floride. À part cela, ils étaient très précis [ironique]. Ils le faisaient gagner de quatre points dans l’Ohio et ils ont perdu de 12,2 points, et j’ai aussi remporté très facilement l’Ohio, le grand Etat de l’Ohio.

Le Washington Post annonçait Biden gagnant de 17 points dans le Wisconsin, alors qu’on était plus ou moins exæquo. Ils se trompaient d’environ 17 points, et ils le savaient, ce ne sont pas des gens stupides. Ils le savaient. C’est de la suppression.

Il ne reste plus que quelques États à décider dans la course à la présidentielle. L’appareil électoral de ces États est dirigé dans tous les cas par des Démocrates.

Nous gagnions beaucoup dans tous les endroits clés, en fait, puis nos chiffres ont commencé à être miraculeusement réduits en secret et ils ne permettaient pas (la présence) des observateurs légalement autorisés. Nous sommes allés au tribunal dans quelques cas et nous avons pu faire entrer les observateurs (pour assister au décompte des voix). Et quand les observateurs sont arrivés, ils voulaient qu’ils soient à 18 mètres, 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres ou même à l’extérieur du bâtiment pour observer les gens à l’intérieur du bâtiment.

Et nous avons gagné un litige, une grande affaire judiciaire, et nous en avons d’autres en cours. Il y a beaucoup de litiges, même au-delà des litiges que nous avons intentés. Il y a énormément de litiges en général en raison de l’iniquité de ce processus, et je l’avais prédit. Je parle (des risques de fraude inhérents au) vote par correspondance depuis longtemps. Cela a vraiment détruit notre système.

C’est un système corrompu qui rend les gens corrompus, même s’ils ne le sont pas par nature, mais ils le deviennent. C’est trop facile. Ils veulent savoir de combien de votes ils ont besoin, puis ils semblent être en mesure de les trouver. Ils attendent et attendent, puis ils les trouvent.

Et vous voyez cela le soir des élections. Nous étions en avance dans le vote en Caroline du Nord de beaucoup, une avance d’un nombre considérable de votes, et nous sommes toujours en avance de beaucoup, mais plus autant parce qu’ils trouvent des bulletins de vote tout à coup. « Oh, nous avons reçu des bulletins de vote par correspondance. »

Il est stupéfiant de voir à quel point ces bulletins de vote sont aussi unilatéraux. Je sais que (le vote par correspondance) est censé être à l’avantage des Démocrates, mais dans tous les cas, ils sont tellement unilatéraux.

Nous avions une avance de près de 700 000 voix en Pennsylvanie. J’ai gagné la Pennsylvanie avec beaucoup d’avance. Et cela se réduit à, je pense qu’ils ont dit que maintenant nous sommes en avance de 90 000 votes et que (les votes par correspondance) continueront à venir et à venir. Ils les trouvent partout et ils ne veulent pas que nous ayons des observateurs. Bien que nous ayons gagné un procès, où le juge a statué qu’il faut des observateurs.

De même en Géorgie… Et ils font appel, en fait ils font appel. Nous avons (saisi la justice) parce que nous voulons que les gens assistent (au décompte des voix) et nous voulons des observateurs, (nous avons eu gain de cause) mais ils font appel, ce qui est assez intéressant. Je me demande pourquoi ils feraient appel ? Tout ce que nous voulons, c’est que les gens assistent au décompte des votes.

De même en Géorgie, j’ai gagné de beaucoup, de beaucoup, avec une avance de près de 300 000 voix la nuit des élections en Géorgie. Et en fait, (mon avance) s’affaiblit progressivement et maintenant ça arrive à un point où je vais passer d’une large victoire à peut-être une courte défaite.

En Géorgie, un tuyau a éclaté dans un endroit éloigné, sans aucun rapport avec le lieu du dépouillement, et ils ont arrêté de compter les voix pendant quatre heures. Et beaucoup de choses se sont produites. L’appareil électoral en Géorgie est dirigé par des Démocrates.

Nous avions également des marges de 300 000 voix d’avance au Michigan. Nous étions bien au Michigan, nous avons gagné l’État. Et dans le Wisconsin, nous allions de même fantastiquement bien, et cela a été réduit. Dans tous les cas, (notre avance) a été réduite.

Aujourd’hui, nous sommes sur la bonne voie pour gagner l’Arizona. Nous n’avons besoin que de continuer, je suppose, (à compter) 55% des votes restants, 55% de marges, et c’est une marge que nous avons largement dépassée. Nous allons donc voir ce qui se passe avec cela, mais nous sommes sur la bonne voie en Arizona.

Notre objectif est de défendre l’intégrité de l’élection. Nous n’autoriserons pas que la corruption puisse voler une élection aussi importante, ni aucune élection de toute manière. Et nous ne pouvons pas permettre que le silence soit imposé, nous ne pouvons permettre à quiconque de faire taire nos électeurs et de fabriquer des résultats.

Je n’ai jamais… Je fais beaucoup de choses publiques depuis longtemps, et je n’ai jamais rien vu d’aussi inspirant. Les gens (le peuple américain) nous appellent, nous parlent, nous envoient des choses. Je n’ai jamais vu un tel amour, une telle affection et un tel esprit que j’ai vu pour (ces élections). Les gens savent ce qui se passe et ils voient ce qui se passe juste sous leurs yeux.

Et de nombreux cas seront signalés très prochainement. Il y a d’énormes litiges en cours, et c’est un cas où ils essaient de voler une élection. Ils essaient de truquer une élection et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Détroit et Philadelphie, connues comme deux des endroits politiques les plus corrompus de notre pays, facilement, ne peuvent avoir la responsabilité de façonner de toutes pièces le résultat d’une course présidentielle, une course présidentielle très importante.

En Pennsylvanie, les Démocrates sont allés devant la Cour suprême de l’État pour essayer d’interdire nos observateurs électoraux, et très fermement. Maintenant, nous avons gagné le procès, mais ils continuent. Ils ne veulent personne là-dedans. Ils ne veulent pas que quiconque les regarde pendant qu’ils comptent les bulletins de vote, et je ne peux pas imaginer pourquoi. Il n’y a absolument aucune raison légitime pour laquelle ils ne voudraient pas que les gens soient témoins de ce processus, car s’il se fait de manière normale, ils devraient en être fiers. Au lieu de cela, ils essaient manifestement de commettre une fraude. Il n’y a aucun doute à ce sujet.

À Philadelphie, les observateurs ont été maintenus loin, très loin. Au point que les gens utilisent des jumelles pour essayer de voir (le dépouillement), et d’énormes problèmes ont été causés. Ils ont collé un papier sur toutes les fenêtres pour que vous ne puissiez pas voir à l’intérieur, et les personnes interdites (d’assister au dépouillement) sont très frustrées et deviennent quelque peu violentes.

Le onzième circuit a statué qu’en Géorgie, les votes avaient eu lieu avant le jour du scrutin, qu’ils devaient avoir lieu avant le jour du scrutin, et ce n’était pas le cas. Les votes arrivent après le jour du scrutin. Et ils avaient déjà une décision selon laquelle vous devez avoir les votes avant le jour du scrutin. À ma connaissance, les votes devaient avoir lieu avant le jour du scrutin, et ils n’ont pas appliqué (cette loi).

Les responsables Démocrates n’ont jamais pensé qu’ils pouvaient gagner cette élection honnêtement, je le crois vraiment. C’est pourquoi ils ont procédé aux votes par correspondance, où il y a une corruption et une fraude énormes. C’est pourquoi ils ont envoyé des dizaines de millions de bulletins de vote non sollicités sans la moindre mesure de vérification, et j’ai dit à tout le monde que ces choses se produiraient parce que j’ai vu cela se produire. J’ai regardé beaucoup d’élections différentes avant qu’ils ne décident de mettre en place cette grande élection massive avec des dizaines de millions de bulletins de vote envoyés à tout le monde. Dans de nombreux cas, totalement non sollicités.

C’était sans précédent dans l’histoire américaine. C’était conçu et fait à dessein. Malgré des années à prétendre se soucier de la sécurité électorale, ils refusent d’inclure toute obligation de vérifier les signatures, les identités, ou même de déterminer si les personnes sont éligibles ou non pour voter. Les gens y entrent, ils n’en ont aucune idée. Ils ne prennent que les chiffres. Ils écrivent des choses, les travailleurs (des bureaux de vote), et font beaucoup de mauvaises choses. Et nous avons beaucoup d’informations à venir et de litiges que vous verrez et qui vous ébranleront même, et vous avez (déjà) vu (des exemples de) tout cela.

Les fonctionnaires qui supervisent le décompte en Pennsylvanie et dans d’autres États clés font tous partie d’une machine Démocrate corrompue dont vous (journalistes) avez parlé. Et depuis longtemps, vous écrivez des articles sur la machine Démocrate corrompue. J’y suis allé à l’école et j’en sais beaucoup. Cela n’a pas changé depuis longtemps et n’a pas changé. Cela a empiré.

En Pennsylvanie, des Démocrates partisans ont permis que les bulletins de vote dans l’État soient reçus trois jours après les élections, et nous pensons bien plus que cela. Et ils comptent même ceux sans cachet de la poste ni le moindre contrôle de l'identité. Vous n’avez donc pas de cachet de la poste, vous n’avez pas d'identification. Il y a eu un certain nombre d’irrégularités inquiétantes à travers le pays. Notre campagne s’est vu refuser l’accès pour observer tout décompte des votes à Detroit. Detroit est un autre endroit, et je ne dirais pas qu’il a la meilleure réputation d’intégrité électorale.

Les agents électoraux du Michigan dupliquaient les bulletins de vote. Mais lorsque nos observateurs ont tenté de contester l’activité, ces agents électoraux ont sauté devant les volontaires pour leur bloquer la vue afin qu’ils ne puissent pas voir ce qu’ils faisaient et cela est devenu un peu dangereux.

L’un des principaux centres de dépouillement des bulletins de vote à Detroit a de nouveau recouvert les fenêtres de gros morceaux de carton, et ils ont donc voulu protéger et bloquer la zone de dépouillement. Ils ne voulaient pas que quiconque voie le décompte, même s’il s’agissait d’observateurs qui étaient des observateurs légaux censés être là.

À Detroit, il y a eu des heures de retard inexpliqué dans la remise de bon nombre des votes pour le dépouillement. Le dernier lot n’est arrivé qu’à 4 heures du matin. Et même si les bureaux de vote fermaient à 8h00, ils l’ont apporté et les lots sont arrivés et personne ne savait d’où ils venaient. Nous nous sommes également vu refuser le droit d’observer dans des endroits critiques de Géorgie.

Dans plusieurs Etats-clés, le comptage a été interrompu pendant des heures et des heures le soir des élections. Avec des résultats qui ont été retenus aux principaux sites dirigés par les Démocrates pour n’apparaître que plus tard, ils sont certainement apparus (en fin de compte) et ils portaient tous le nom de Biden, ou à peu près tous. Je pense presque tous. (Tous les bulletins de vote) portaient le nom de Biden, ce qui est un peu étrange.

Je mets au défi Joe et tous les Démocrates de clarifier qu’ils ne veulent que des votes légaux parce qu’ils parlent de votes et je pense qu’ils devraient ajouter le mot "légaux" et parler (de compter seulement les) "votes légaux". Nous voulons que chaque vote légal soit compté, et je veux que chaque vote légal soit compté. Nous voulons l’ouverture et la transparence, pas des salles de dépouillement secrètes, pas de scrutin mystère, pas de vote illégal émis après le jour du scrutin.

Il y a le jour des élections et les lois sont très strictes à ce sujet. Il y a un jour d’élection et (les lois interdisent) les votes exprimés après le jour du scrutin et exigent que le processus soit honnête. C’est tellement important. Nous voulons des élections honnêtes et nous voulons un décompte honnête et nous voulons que des gens honnêtes travaillent là-bas (au dépouillement des voix) parce que c’est un travail très important.

C’est ainsi que ce pays va gagner. C’est ainsi que les États-Unis gagneront, et nous pensons que nous gagnerons les élections très facilement. Nous pensons qu’il va y avoir beaucoup de litiges parce que nous avons tellement de preuves, tellement de preuves, et cela va peut-être se retrouver devant le plus haut tribunal du pays, nous verrons. Mais nous pensons qu’il y aura beaucoup de litiges parce que nous ne pouvons pas nous faire voler une élection comme ça.

Et je vous le dis, j’en ai parlé depuis des mois avec vous tous, et j’ai dit avec la plus grande fermeté que les élections par correspondance vont se révéler un désastre. De petites élections très faciles à gérer (et où le vote par correspondance était instauré) ont été désastreuses.

Il s’agit d’une version à grande échelle, et la situation s’empire de jour en jour. Nous entendons des histoires qui sont des histoires d’horreur, des histoires d’horreur absolues, et nous ne pouvons pas laisser cela arriver aux États-Unis d’Amérique. Ce n’est pas une question de savoir qui gagne, Républicain, Démocrate, Joe, moi-même. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver à notre pays. Nous ne pouvons pas être déshonorés en laissant une telle chose se produire.

Nous espérons donc que cela sera clarifié. Peut-être bientôt, j’espère bientôt, mais cela passera probablement par un processus, un processus juridique. Et comme vous le savez, j’ai revendiqué (la victoire dans) certains États et il revendique des États et nous pouvons tous deux revendiquer les États, mais j’ai finalement le sentiment que les juges vont devoir statuer. Mais il y a eu beaucoup de manigances et nous ne pouvons pas supporter cela dans notre pays.

Merci beaucoup.

