Alléluia !, la Gauche est là

Question : Pourquoi les socialistes ont-ils toujours la larme à l’œil ?

Réponse de Zazie : Mais parce qu’ils se mettent le doigt dans l’œil jusqu’au coude !

Depuis que papy Karl a formulé le crédo socialiste, en reprenant des valeurs judéo-chrétiennes mises à la mode de la philosophie allemande aussi pesante que sa dialectique et sa langue, avec toutes les contorsions d’usage pour faire coller l’histoire à cette pensée nouvelle se référant à Platon et aux Grecs en oubliant qu’ils ont été les premiers industriels esclavagistes, incapables de faire société entre des cités qui se sont allègrement détruites à tour de rôle avec un entrain qui a servi de modèles aux empires européens eux-mêmes esclavagistes, et porteurs des mêmes croyances religieuses aussi farfelues (inutile de développer), la plateforme communiste porteuse de multiples avatars a aspiré la bourgeoise gavée qui avait besoin d’un liant de bien-pensance pour être droite dans ses bottes. Ils pissent dans le bouillon qu’ils boivent chez Maxim’s, mais c’est un acte de dévotion à la sainte église marxiste.

Ce sont les « Nouveaux Religieux » qui citent les textes de papy Karl sans les avoir lus – le seul qui a tout lu est mort fou après avoir tué sa femme – dont la banalité est confondante : mais on s’y tient, en croyant que Billancourt partage ces aphorismes :

lutte des classes : comme si ceux qui n’ont rien ne voulaient pas piquer le fric de ceux qui en ont et si possible prendre leur place – alors que le seul mot d’ordre raisonnable reste celui de Mai 68 : « Charlot des sous ! ». plus-values : comme si on allait embaucher un salarié pour ne pas en obtenir un bénéfice ; dépérissement du capitalisme : c’est pour le jour d’après ! dépérissement de l’Etat, avec dictature du prolétariat porteur des valeurs humanistes. (Maduro est en train de le faire e=avec des prolétaires en uniforme, certains en rêve ( ?!)

Mais le bourgeois de gauche n’en démord pas : il ne voit pas que papy est passé à côté de l’essentiel :

bombe démographique avec des conséquences sur l’espèce humaine par : épuisement des ressources naturelles pollutions, dont le CO², et ses conséquences irréversibles sur le climat concentration des patrimoines et revenus sur 1% de la population mondiale. dictature du populo qui vote extême

Ce n’est pas dans les Ecritures ! De toutes façons si on est foutu, on le sera avec le « Capital » à la main disent les plus radicaux représentant le « Canal Historique », le poing levé chantant l’Internationale ; les autres jouant au chat et à la souris avec leurs sensibilités, leurs chapelles, leurs tendances, et entretenant la confusion de sens entre capital, capitalisme et capitaliste (cf. : Le Robert) qui leur sert d’échappatoire dialectique, alors qu’ils savent très bien qu’il est impossible de faire pousser une petite salade frisée sans capital ! La question de la possession du capital est un enjeu majeur (cf. : Piketty), mais ils s’en désintéressent préférant jeter l’enfant avec l’eau du bain, utilisant les heures de présence dans les assemblées, les médias et les partis pour s’écharper sur le dilemme de l’offre et la demande, du marché ou de norme, avec xit ou in pour l'UE, et d’autres raffinements (comme social-démocratie versus social-libéralisme, social-truc et social-machin...) que seuls des intellectuel pointus peuvent comprendre, la journaliste (de Gauche) joliment peinturlurée L’Oréal transportant les messages vers des destinations gérées par le « complexe médiatico-industriel » pour l’édification des péquenots de façon à les faire voter encore une fois pour cette Gauche qui défend les « valeurs », et les conduit vers des jours meilleurs. La télé d’Etat fait la pub sous le contrôle du geek de gauche habillé Armani ou en Chanel avec make up glamour.

Le 1% des plus riches, qui possèdent 30% du patrimoine, pose un problème de gouvernance étatique – c’est à dire de démocratie –, que la gauche radicale et l’autre refusent de voir, se sentant démunie depuis que leur religion n’a plus d’impact sur les masses laborieuses qui ont reçu les 35 heures comme un cadeau du Prince pour leurs mérites passés, les déchargeant du poids de l’avenir en les incitant à faire du tourisme, de la musique et des marches de « défense pour… » plutôt que de bosser.

Les « purs », les successeurs des Castro, Chavez… les avatars des grandes figures qui firent le trotskisme, le stalinisme, le maoïsme, continuent de prêcher la doctrine qui libérera l’humanité souffrante de ses oppresseurs, quitte à crever de faim avant d’y arriver – c’est comme le Ciel pour le Pape : il est là et il faut savoir souffrir ici-bas pour le gagner ; si on crève de faim en route l’accession en sera d’autant plus belle !

Ces « purs » tiennent bon, car ils ont un logo plus puissant que Coca Cola : « la Gauche » ! Tant qu’on ne se repérera pas dans l’hémicycle avec la boussole et qu’on en reste depuis 1789 avec ces deux mots pour s’orienter : Droite, Gauche, « La Gauche » existera !, même avec le doigt dans l’œil jusqu’au coude. Alléluia la Gauche est là !!!