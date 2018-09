Allemagne, Chemnitz, Köthen... Et après ? Entre médias vert-gauche et citoyens inquiets

Quelle : Reuters © Reuters

Entre les médias de masse et une grande partie de la population, le fossé semble grandir. (Bild montre une manifestion à Chemnitz le 7 September 2018). Commentaire du traducteur "Wir sind das Volk" traduit - nous sommes le peuple - est le slogan crié par les manifestants dans le Leipzig de 1989/1990, là où "commença" la chute du mur pour ainsi dire. Ces Manifestations du Lundi (Montagdemonstrationen), avaient lieu chaque lundi, la police est-allemande, la "Volkspolizei", police du peuple, n'a pas réagit, laissant le mouvement prendre de l'ampleur.

Le mainstream gauche-vert et les citoyens inquiets sont dans un sens tous les deux dans une spirale de l'escalade. Pour éviter les comportements à la Weimar, il faut que ceux qui sont encore disponibles pour poursuivre une discussion se rendent accessibles.

De Leo Ensel





Bien sûr cela me réjouit quand comme ce lundi dernier, des dizaines de milliers de citoyens se rendaient à un festival Rock à Chemnitz, dans le calme, contre le racisme, contre la haine de l'étranger (Fremdenfeindlichkeit dans le texte) et contre l'extrême droite. De plus, je reste convaincu que la majorité des gens en Allemagne et en général en Saxe, à Chemnitz (note : ville de la première histoire du germano-cubain père de famille tué par coups de couteau par un irakien et un syrien, selon la presse) et à Köthen (une semaine plus tard un jeune de 22 ans mort d'un arrêt cardiaque à l'hôpital suite un altercation musclée avec deux afghans, 3 jeunes du cru auraient essayé de protéger deux filles sur une pleine de jeux de la ville de Köthen, selon la presse) ne sont pas des racistes et encore moins de néo-nazis.

Mais alors, pourquoi ai-je comme un arrière-gout en bouche ?

Car je n'arrive pas à me défaire de l'impression que les manifestations contre le racisme, comme "Nous sommes plus", "Debout les hommes corrects" et peu importe leur nom, sont devenues une sorte de "ritualisme" ! Même si elles sont très probablement toutes organisées en toute bonne foi. La mise au pilori du camp adverse sert aussi à donner la nausée afin de rassurer son propre camp. La fracture sociétale est par de telles actions toujours plus grande et ne se réduit pas d'un centimètre. Mais comment stopper la polarisation de la société qui - vu de manière simpliste - se concentre dans deux camps, chacun à leur tour fait monter la sauce toujours un peu plus.

Les gagnants de la globalisation contre les perdants de la globalisation

Je pense voir une dynamique en action et pour l'esquisser rapidement : les états occidentaux en ceci les USA compris, observent des lignes de fractures de plus en plus profondes à travers leurs sociétés, ces dernières étant dues à la globalisation.

Les gagnants de la globalisation sont proportionnellement bien formés, jeunes, urbains et multi-culturelles, en cas de doute plutôt "bien-gagnants" (besserverdienend, dans le texte) et habitent dans les quartiers attractifs de nos villes. Leurs valeurs tendent vers "la religion post-moderne", une mentalité éthique, antiraciste et anti-sexiste, ils soutiennent les minorités et supportent les thèses climatiques, enfin les végétariens et vegans sont surreprésentés.

Et c'est exactement ce milieu qui se trouve surreprésentés aussi dans les médias, les "globaliseurs" sont en plein milieu, dit benoîtement, de l'opinion de la Republik (d'Allemagne ici) - même dans les derniers contre-forts du classique-conservatisme (l'auteur sous-entend ici la CDU). Même dans le paysage des partis politiques, on se limite à la "culture de la globalisation" et pas seulement la LINKE (FI en France) ou GRÜNE (EELV en France). Bien plus en souterrain, cela va même jusqu'aux partis du peuple (en allemand "Volkspartei" sous-entend les partis de la majorité après-guerre, SPD et CDU-CSU donc) et donc, elle s'étend. En dernier ressort, nous avons un porte-étendard de cette caractéristique avec la Chancelière.