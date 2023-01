Allemagne : record de la « diversité » avec 500 distributeurs automatiques de billets détruits en 2022 !

Des bandes criminelles en Allemagne venant des Pays-Bas et de la France

Des bandes criminelles organisées actives aux Pays-Bas et en France, composées pour la plupart de migrants marocains, font sauter des distributeurs automatiques de billets en Allemagne à un rythme record dans le cadre d’opérations de vol très professionnelles.

En 2022, les statistiques gouvernementales indiquent qu’ils ont fait sauter 500 de ces machines, avec statistiquement plus d’une machine explosée chaque jour.

L’argent liquide reste populaire auprès des Allemands et, pour répondre à cette demande, les banques exploitent près de 100 000 distributeurs automatiques de billets répartis dans tout le pays. Ces distributeurs contiennent couramment entre 50 000 et 100 000 euros.

Les gangs criminels en profitent et sont prêts à utiliser des méthodes extrêmes pour avoir accès à cet argent. Ces réseaux criminels planifieraient méticuleusement leurs opérations, y compris la surveillance initiale, la démolition et la fuite.

La police affirme également qu’ils agissent avec brutalité et sans pitié, mettant des vies humaines en danger.

En fait, ces gangs de migrants font sauter des banques avec des explosifs si puissants qu’ils détruisent des bâtiments entiers.

Dans certains cas, ils ont fait sauter des portes de coffres de banques jusqu’à 30 mètres de distance, soulignant ainsi la puissance de ces explosions.

Selon la police, le danger auquel sont confrontés les Allemands est sans précédent, car nombre de ces banques sont situées dans des immeubles résidentiels.

Nombre de cas enregistrés

Bien que le nombre définitif de ces braquages de banques n’ait pas encore été communiqué pour 2022, selon des sources policières obtenues par Welt Am Sonntag, il y a eu 500 attaques de ce type, atteignant ainsi un niveau record.

Le ministère de l’Intérieur allemand organise actuellement des réunions de haut niveau sur la question, mais il semble que les équipes de braqueurs montrent peu de signes de ralentissement.

En 2021, la police criminelle fédérale a signalé qu’il y avait 414 cas de démolitions tentées ou réussies, tandis que 2020 a vu des chiffres similaires.

Les autorités décrivent comment les gangs sont les plus actifs dans l’ouest de l’Allemagne, l’État le plus peuplé, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que la Basse-Saxe, étant les cibles les plus populaires.

D’une part, ces régions sont les États les plus proches des Pays-Bas, où les gangs sont les plus actifs – bien que certains gangs opèrent également depuis la France, qui est également proche.

Comment les gangs opèrent-ils ?

Les gangs ont tendance à cibler les banques situées à proximité des grandes autoroutes afin de s’enfuir rapidement.

La plupart des banques sont visées tôt le matin, lorsque les routes sont généralement vides.

Ils travaillent généralement en équipe, chaque membre jouant un rôle spécifique. Dans une affaire près de la petite ville de Heusenstamm, dans le Land de Hesse, le gang a imbibé des poubelles d’essence et y a mis le feu au milieu de la route, créant ainsi un barrage sur les deux voies de circulation.

Ce barrage a ensuite empêché la police de poursuivre le véhicule en fuite.

Es knallt in Deutschland – fast täglich wird ein #Geldautomat in die Luft gesprengt. Auch in #BadenWürttemberg nehmen die brutalen #Überfälle zu, die #Polizei wirkt bisweilen ratlos. #zursachebadenwuerttemberg pic.twitter.com/Vn9B8AGP7y — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) October 16, 2020

TRADUCTION : « L’Allemagne est en ébullition – presque tous les jours, un #Geldautomat explose. Dans le #BadenWürttemberg aussi, les #agressions brutales augmentent, la #police semble parfois désemparée. #causebadenwuerttemberg«

Deux autres hommes, portant des masques et des survêtements, ont forcé la porte de la Commerzbank. Ils ont été filmés en train d’ouvrir les guichets automatiques de banque, puis d’utiliser un tuyau pour remplir la machine d’acétylène et d’oxygène, qui sont les deux ingrédients de leur bombe. Un autre individu qui a ensuite fait exploser la bombe se trouvait dans une BMW 320d derrière la banque.

Les hommes ont travaillé « avec la précision et la rapidité d’une équipe de course lors d’un arrêt au stand« , selon le Welt.

Toutefois, il ne s’agit là que d’un seul incident.

De telles explosions secouent l’Allemagne presque chaque nuit, et les dégâts sont souvent bien pires que les milliers d’euros perdus par les machines.

Un rapport de Die Welt explique comment de puissantes explosions ont gravement endommagé des bâtiments et conduit à l’évacuation des habitants. Des vidéos d’explosions dans des immeubles, des supermarchés et d’autres espaces publics sont régulièrement diffusées dans les journaux télévisés allemands le lendemain matin.

Lors du procès d’un membre d’un gang que la police a réussi à arrêter, un juge de Hesse a décrit les « dégâts de guerre » dans les centres-villes allemands pendant le prononcé de la sentence.

Les enquêteurs du bureau du procureur ont décrit le gang comme menant des « attaques explosives dans les espaces publics« .

Par conséquent, la frontière entre le vol et le terrorisme commence à s’estomper dans de tels cas.

« C’est un miracle qu’il n’y ait pas encore eu de morts« , déclare Swen Eigenbrodt, enquêteur principal d’une nouvelle unité spéciale du bureau de la police criminelle de l’État de Hesse (LKA). L’unité a activement ciblé les gangs qui ont participé aux braquages de distributeurs automatiques de billets observés dans l’État.

In Hittfeld (Landkreis Harburg) ist ein Geldautomat gesprengt worden. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Durch die Explosion wurde auch der Supermarkt-Eingang beschädigt. Mehr dazu : https://t.co/AHBOghi1nC pic.twitter.com/eAlaQz60Zb — NDR Niedersachsen (@NDRnds) October 14, 2022

TRADUCTION : « Un distributeur automatique de billets a explosé à Hittfeld (district de Harburg). On ignorait dans un premier temps si les auteurs avaient emporté de l’argent. L’entrée du supermarché a également été endommagée par l’explosion.«

Certains auteurs ont été mis en garde à vue, souvent grâce à des erreurs minimes mais juridiquement dévastatrices.

Par exemple, certains ont laissé des empreintes digitales sur les lieux, d’autres ont été pris par des radars automatiques alors qu’ils tentaient de s’enfuir à toute vitesse, et parfois ils sont appréhendés grâce à leurs smartphones, qui fournissent des données sur leurs déplacements.

Néanmoins, une arrestation sur les lieux du crime est très rare, car les équipes se déplacent si vite, et malgré certaines arrestations, il y a suffisamment d’équipes actives pour que les démolitions continuent d’augmenter.

Utrecht, repaire de ce gang majoritairement marocain

La ville néerlandaise d’Utrecht est prospère, mais elle connaît aussi des poches de pauvreté et, dans certains quartiers, jusqu’à 60 % de la population est issue de l’immigration. Aujourd’hui, les forces de l’ordre néerlandaises et allemandes collaborent pour arrêter ces bandes organisées, car beaucoup d’entre elles sont originaires de cette ville.

Utrecht

Le criminologue néerlandais Cyrille Fijnaut, professeur émérite, observe ces équipes de braqueurs de distributeurs automatiques de billets depuis 20 ans et conseille activement le gouvernement néerlandais.

Il a déclaré que le réseau de criminels se compose d’environ 200 à 400 jeunes hommes et que « beaucoup d’entre eux ont des racines marocaines« . Il a ajouté qu’ils suivent souvent les traces des garçons plus âgés de leur quartier, qui portent des montres et des voitures de sport coûteuses.

Il y a quelques années, l’un des principaux chefs de gang a créé son propre centre de formation pour les équipes de démolition ATM. Il a simplement loué une usine, commandé des distributeurs automatiques de billets hors d’usage sur Internet et commencé à former ses membres dans ce qui était une sorte d’école pour les membres de gangs. Toutefois, ces réseaux criminels sont également actifs dans des villes telles qu’Amsterdam et Alkmaar.

Un célèbre avocat de la défense néerlandais, Vito Shukrula, a également déclaré que ces types de casses sont en fait utilisés comme fonds d’amorçage pour entrer dans le commerce de la cocaïne aux Pays-Bas. Il l’a décrit comme « de l’argent facile » pour ces équipes.

Comme Remix News l’a déjà rapporté, la mafia marocaine gagne des milliards de dollars chaque année grâce au trafic de drogue aux Pays-Bas.

Le groupe criminel a assassiné non seulement des rivaux, mais aussi des témoins de l’État et même des journalistes.

Le groupe est devenu si redouté que la princesse néerlandaise Amalia, âgée de 18 ans, s’est cachée suite à des menaces crédibles d’enlèvement et d’assassinat il y a quelques mois à peine. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a également renforcé sa sécurité en raison des menaces du groupe.

https://geopolitique-profonde.com/